Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,02%297,25
  • OMX Riga0,63%933,64
  • OMX Tallinn0,33%1 961,09
  • OMX Vilnius0,21%1 287,56
  • S&P 5000,3%6 849,72
  • DOW 300,86%47 882,9
  • Nasdaq 0,17%23 454,09
  • FTSE 1000,13%9 704,23
  • Nikkei 2252,33%51 028,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,8
  • OMX Baltic0,02%297,25
  • OMX Riga0,63%933,64
  • OMX Tallinn0,33%1 961,09
  • OMX Vilnius0,21%1 287,56
  • S&P 5000,3%6 849,72
  • DOW 300,86%47 882,9
  • Nasdaq 0,17%23 454,09
  • FTSE 1000,13%9 704,23
  • Nikkei 2252,33%51 028,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,8
  • 04.12.25, 11:57

Incap расширяется в Германии: сумма сделки составила 50 млн евро

Финский производитель электроники Incap, владеющий заводом в Курессааре, сообщил о покупке немецкого производителя электроники.
Глава Incap Отто Пукк.
  • Глава Incap Отто Пукк.
  • Foto: Raul Mee
В среду Incap подписал договор о покупке немецкого производителя электроники Lacon Group. Стоимость сделки составляет 50 млн евро. Для ее финансирования Incap направит 20 млн евро собственных средств и возьмет 30 млн евро банковского кредита.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 25.07.25, 11:08
За год Incap утратила значительную часть чистой прибыли
Финский производитель электроники Incap сообщил о резком снижении чистой прибыли во втором квартале, также небольшое падение зафиксировано в выручке.
Биржа
  • 22.07.25, 14:53
Incap предупредила о снижении прибыли, акции упали на 15%
Финский производитель электроники Incap сегодня, всего за три дня до публикации финансовых результатов, выпустил предупреждение о снижении прибыли, что привело к падению курса акций компании на 15%.
Инвестор Тоомас
  • 12.11.24, 07:00
Инвестор Тоомас: аналитики присоединились к нам с Incap
Мое путешествие с Incap было далеко не гладким – в один момент я был уверен, что достоин звания гуру фондового рынка, а в другой – что попал в глубокую яму. Но, сюрприз-сюрприз, аналитический дом Inderes недавно решил отправиться в путешествие вместе со мной.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Подсказка
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
2
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
3
Новости
  • 03.12.25, 09:03
Проект на четыре миллиарда: масштабная застройка семьи Хяэль ждала своего часа 16 лет
4
Новости
  • 02.12.25, 17:02
Eesti Energia пришлось признать дорогостоящее поражение в Финляндии
5
Новости
  • 02.12.25, 15:46
Лучшие в Ида-Вирумаа работают в деревнях, поселках и малых городах
6
Эпицентр
  • 03.12.25, 06:00
Лечим неизлечимое с помощью мела и воды: связанные с Россией биодобавки набирают обороты

Последние новости

Новости
  • 04.12.25, 13:25
Bauroc получил разрешение на покупку Rae Kivitehas
Новости
  • 04.12.25, 12:51
Путин пообещал продолжить захват Украины
Биржа
  • 04.12.25, 11:57
Incap расширяется в Германии: сумма сделки составила 50 млн евро
Биржа
  • 04.12.25, 10:37
Nvidia может избежать ограничения на экспорт
Новости
  • 04.12.25, 09:53
Объемы промышленного производства сократились
Новости
  • 04.12.25, 08:36
Налоговый департамент подозревает Maag Grupp в налоговом мошенничестве
Биржа
  • 04.12.25, 08:28
«Смертельный удар по финансовой грамотности». Известные инвесторы раскритиковали проект надзора за инфлюенсерами
Новости
  • 04.12.25, 06:00
Кредитная нагрузка электросетей в Ида-Вирумаа подскочила в девять раз. Влияет ли это на тарифы?

Сейчас в фокусе

Детальный план портового квартала Хундипеа был принят в рассмотрение в 2009 году. Сейчас девелоперы надеются, что городские власти утвердят его уже в наступающем году, и что через год после этого наконец удастся начать строительные работы.
Новости
  • 03.12.25, 09:03
Проект на четыре миллиарда: масштабная застройка семьи Хяэль ждала своего часа 16 лет
Лечим неизлечимое с помощью мела и воды: связанные с Россией биодобавки набирают обороты
Эпицентр
  • 03.12.25, 06:00
Лечим неизлечимое с помощью мела и воды: связанные с Россией биодобавки набирают обороты
Лучшим предприятием Сааремаа по версии Äripäev стало HML Project Management, на фото его владелец Лео Фергал О’Нил и замглавреда Äripäev Айвар Хундимяги.
ТОП
  • 03.12.25, 07:00
Победителя регионального ТОПа ждал сокрушительный удар
Подсказка для инвестора: как сэкономить на комиссиях и налогах
Подсказка
  • 03.12.25, 14:13
Подсказка для инвестора: как сэкономить на комиссиях и налогах
Первым шагом станет модернизация зоны регистрации и открытой зоны, а также установка устройств самообслуживания нового поколения.
Новости
  • 03.12.25, 12:54
ФОТО: Таллиннский аэропорт инвестирует 75 млн евро в расширение
Ивар Вендeлин в торговом центре Ülemiste.
Новости
  • 03.12.25, 16:26
Владельцы Maxima продали Вендeлину две сети общественного питания
Американка Жаклин Баумер и ее муж Мярт Баумер владеют семью гектарами земли в Вайнупеа.
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025