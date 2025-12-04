Incap расширяется в Германии: сумма сделки составила 50 млн евро

В среду Incap подписал договор о покупке немецкого производителя электроники Lacon Group. Стоимость сделки составляет 50 млн евро. Для ее финансирования Incap направит 20 млн евро собственных средств и возьмет 30 млн евро банковского кредита.
Мое путешествие с Incap было далеко не гладким – в один момент я был уверен, что достоин звания гуру фондового рынка, а в другой – что попал в глубокую яму. Но, сюрприз-сюрприз, аналитический дом Inderes недавно решил отправиться в путешествие вместе со мной.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.