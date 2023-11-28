    Инвестор опасается, что цена акций Infortar будет скакать

    Инвестор Индрек НаурФото: Raul Mee

    Размер IPO Infortar слишком мал – а значит, акции могут оказаться крайне волатильными, опасается инвестор Индрек Наур.

    Если Infortar выпустит максимальное обещанное количество, то есть 1,8 млн акций, то общий объем акций компании составит 21,546 миллиона штук. То есть на рынок выйдет 8,4% от всего пакета.

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