Mativesi Group содействует охране окружающей среды

Пярнуская компания Mativesi Group специализируется на различных методах очистки воды – как питьевой, так и сточной. Группа включает две компании: Mativesi OÜ и дочернее предприятие Veetehnoloogia OÜ. Первая начала свою деятельность в Пярну в 2007 году. Компания Veetehnoloogia OÜ вошла в группу в конце 2017 года, когда Маттиас Айххорст, основатель Mativesi, решил купить предприятие, которое владелец продавал с условием, что его детище продолжит свою работу.

Маттиас Айххорст, основатель Mativesi Фото: Урмас Луйк

По словам Маттиаса Айххорста, в мире сейчас много говорится об индустрии 4.0, но с другой стороны производственные процессы стоит планировать, учитывая цель ZLD (Zero liquid discharge – нулевой жидкий сброс). Благодаря ZLD-процессам можно защитить окружающую среду и сохранить природные ресурсы.

Veetehnoloogia OÜ предлагает различные технологии очистки питьевой воды. «В случае низкого качества колодезной воды мы пытаемся очистить ее с помощью обычной фильтрации. Если же вода нуждается в основательной очистке, мы применяем метод обратного осмоса. Эту же технологию мы используем и для клиентов Mativesi OÜ», – поясняет Маттиас Айххорст.

Питьевая вода считается качественной, если содержит как можно меньше посторонних примесей. На первом этапе очистки питьевой воды используется песочный фильтр, следующий этап – добавление смягчителя воды. Метод обратного осмоса дает еще более высокий уровень очистки. Именно такое оборудование поставляет Veetehnoloogia OÜ, и этот метод обеспечивает высочайший на сегодня уровень очистки питьевой воды.

Эффективная очистка и вторичное использование сточных вод

Деятельность Mativesi OÜ охватывает работы, связанные со всеми этапами очистки сточных вод, начиная с проектирования очистных систем и вплоть до их строительства и монтажа. Помимо этих работ, компания взяла на себя дальнейшее техническое обслуживание установленных очистных систем. Эта услуга нужна предприятиям, производственные сточные воды которых стекают в общественную канализацию. Предприятиям приходится платить за это довольно высокую цену, но расходы можно снизить, если очищать сточные воды перед попаданием в канализацию или неоднократно использовать в производственном процессе одну и ту же воду, сокращая таким образом объемы слива в канализацию.

«Если вкратце, мы приходим на предприятие, исследуем производственный процесс, смотрим, где в системе используется вода, и обдумываем, как сократить объем ее слива в канализацию», – описывает Маттиас Айххорст суть новой услуги. Иными словами, сброс сточных вод в канализацию приостанавливают и способ отделить от их общего потока ту часть, которую можно повторно использовать в производстве.

Когда решение найдено, в канализацию сливается уже более чистая, безопасная для сброса в окружающую среду вода, что способствует и повышению уровня грунтовых вод. В итоге снижается нагрузка на водоочистные станции, и они могут уделить основное внимание тому, для чего, собственно, и были созданы. Когда на водоочистные станции поступают загрязненные промышленные сточные воды, повышается количество критических показателей. При смешивании с другими сточными водами значение этих показателей остается в заданных пределах, но вода по-прежнему содержит вещества, которые загрязняют окружающую среду.

При использовании высокотехнологичного оборудования, производимого компанией Mativesi OÜ, в природную среду поступает безопасная очищенная вода, а сама система очистки стоит на страже экологических интересов. Mativesi OÜ предлагает эту услугу предприятиям уже около двух лет.

По словам Маттиаса Айххорста, внедрение новой системы начинается с исследования производственного процесса и подробного анализа воды, позволяющих определить, какие параметры необходимо изменить. Совместно с клиентом ведется поиск решений, которые заодно позволят повысить рентабельность существующего технологического процесса.

Руководитель Mativesi Маттиас Айххорст показывает, какое оборудование работает на автоматике.

Когда в теории решения найдены, начинается этап тестирования запланированной технологии в уменьшенном масштабе. Тестирование дает уверенность в том, что полноразмерная система будет максимально эффективна и оправдает ожидания клиента.

Mativesi OÜ поставляет клиенту не только решение, но и полный комплект оборудования для очистки сточных вод. Кроме того, компания является официальным дистрибьютором продукции нескольких немецких компаний как в Эстонии, так и в других странах Балтии, и предоставляет предприятиям услуги по обслуживанию очистного оборудования.

Оборудование, используемое Mativesi OÜ, изготовлено согласно принципам индустрии 4.0. Это новый подход к технологиям, подразумевающий максимальную дигитализацию производства. Технологические решения, созданные по новому стандарту, позволяют повысить экономичность производственных систем, в том числе сократить энергозатраты. Созданная в Mativesi OÜ система очистки на базе метода обратного осмоса настолько эффективна, а аппаратура настолько умна, что ее не нужно активно контролировать – очистная система сама сообщает, когда ей требуется вмешательство оператора или техника.

Данные системы можно использовать для оптимизации производственного процесса. Например, при высокой температуре сточных вод тепловую энергию можно использовать для производства, снизив расходы на энергоснабжение и загрязнение окружающей среды. Метод подходит практически любому предприятию, где производство сопровождается сбросом сточных вод.

Большой опыт очистки сточных вод

По словам Маттиаса Айххорста, метод очистки сточных вод, предлагаемый Mativesi OÜ, подходит для любой отрасли, деятельность которой сопровождается сбросом промышленных вод. В настоящее время модернизированная услуга компании ориентирована в первую очередь на эстонские предприятия. «В данный момент мы сосредоточены в основном на промышленном производстве, но наши наработки можно использовать и в других отраслях экономики, например в сельском хозяйстве или пищевой промышленности », – говорит Маттиас Айххорст. Обработка сточной воды может быть заказана как услуга полного цикла: Mativesi OÜ проектирует, выстраивает, устанавливает и обслуживает систему очистки и/или рециркуляции. Необходимое оборудование изготавливается на месте. Компания планирует выйти с этой услугой на рынки соседних стран.

Маттиас Айххорст работает в этом бизнесе почти 30 лет, и его компания имеет большой опыт в очистке сточных вод, которые особенно трудно поддаются обработке. С момента своего основания Mativesi OÜ предоставляет услуги по очистке сточных вод мусорного полигона методом обратного осмоса. Этот метод можно применять в системах очистки воды самого разного типа, а также на производственных линиях.

Компания разрабатывает комплексные инженерные решения и проекты автоматизации производственных линий, а также регулярно обслуживает различные виды оборудования и очистных сооружений.