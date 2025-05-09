Оазис тишины на берегу Чудского озера: строительство спа-отеля за 36 млн евро достигло важного этапа

Спа-центр в Вильянди строит Nordecon

OG Elektra строит в Вильянди спа-отель, подрядчиком выступает Nordecon. Строительство стоимостью 30 миллионов евро будет завершено через два года летом. По словам Олега Гросса, не менее 10 миллионов евро уйдет на внутреннее оснащение здания.