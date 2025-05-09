Оазис тишины на берегу Чудского озера: строительство спа-отеля за 36 млн евро достигло важного этапа
Застройщиком отеля выступает компания Loodusspaahotell OÜ. Проект разработан архитектурным бюро KUU Arhitektid. Строительные работы выполняют компании Nordecon AS и Embach Ehitus OÜ. Общий объем инвестиций в проект составляет 36 миллионов евро, из которых 13 миллионов финансируется при поддержке Фонда справедливого перехода.
Отель Krunk, расположенный в историческом центре Силламяэ, выставлен на продажу на портале недвижимости kv.ee. Хотя в Силламяэ есть другие места размещения, на данный момент Krunk – единственный в городе полноценный отель с рестораном.
OG Elektra строит в Вильянди спа-отель, подрядчиком выступает Nordecon. Строительство стоимостью 30 миллионов евро будет завершено через два года летом. По словам Олега Гросса, не менее 10 миллионов евро уйдет на внутреннее оснащение здания.
В феврале на полках Selver впервые появилась скандинавская линейка продукции First Price. Всего за несколько месяцев она полюбилась клиентам и зарекомендовала себя как мощное дополнение на рынке продуктов питания Эстонии.