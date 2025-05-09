Капитан судна NewNew Polar Bear, ходящего под флагом Гонконга, Ван Вэньго обвиняется в нанесении ущерба и нарушении правил судоходства во время рейса с октября по декабрь 2023 года, сообщает South China Morning Post.
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Согласно данным расследования, китайское судно, подозреваемое в повреждении газопровода Balticconnector, а также подводных кабелей связи между Эстонией, Финляндией и Швецией, могло протащить якорь по морскому дну пару сотен километров, сообщает ERR.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.