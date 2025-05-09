Деловые ведомости
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  • 09.05.25, 13:25

Капитан судна NewNew Polar Bear взят под стражу

Капитан судна NewNew Polar Bear был задержан вчера в Гонконге по подозрению в повреждении газопровода в Балтийском море.
Капитан судна NewNew Polar Bear взят под стражу
  • Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/SIPA/Scanpix
Капитан судна NewNew Polar Bear, ходящего под флагом Гонконга, Ван Вэньго обвиняется в нанесении ущерба и нарушении правил судоходства во время рейса с октября по декабрь 2023 года, сообщает South China Morning Post.
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