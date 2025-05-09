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  • KM
  • 09.05.25, 12:21

Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг

Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.
Исполнительный директор Altero Eesti Эйлин Куусемяэ.
  • Исполнительный директор Altero Eesti Эйлин Куусемяэ.
«Наша задача – помочь людям более осознанно и разумно подходить к своим финансовым решениям. Чем больше выбор предложений, тем выше вероятность, что клиент найдет наиболее выгодный вариант, оптимально соответствующий его индивидуальным потребностям», - отметила исполнительный директор Altero Eesti Эйлин Куусемяэ.

Новые партнеры, больше возможностей

С точки зрения пользователя подключение Citadele и Mogo к платформе Altero означает более разнообразные и гибкие возможности для кредитования. Оба партнера привнесут в систему собственные уникальные преимущества. «Citadele предлагает клиентам надежные и гибкие условия на уровне банковских услуг; компания Mogo пользуется популярностью в сегменте малых займов и автокредитов. Сотрудничество с этими партнерами позволит нашим клиентам получить доступ к расширенному ассортименту разнообразных предложений, формирующих реальную конкурентную среду и позволяющих людям экономить деньги», - добавила Куусемяэ.

Быстрый и удобный процесс

Услуги платформы Altero в первую очередь базируются на принципе удобства для пользователя. Для получения предложений по кредитованию не нужно заполнять десятки различных заявлений: достаточно лишь одной заявки. «Клиент заполняет одну заявку и указывает там необходимую информацию, добавляя выписку с банковских счетов за 6 месяцев». Затем наша система автоматически делает запросы всем подходящим партнерам и составляет сводный перечень предложений. Как правило, все ответы поступают в течение часа», - пояснила исполнительный директор Altero Eesti Эйлин Куусемяэ.
Процедура запроса предложений является бесплатной и не носит связующий характер для клиента: это означает, что потребители имеют право сравнивать и выбирать подходящие предложения без каких-либо обязательств.

Прозрачность услуг и экономия времени

К настоящему времени платформа Altero помогла подобрать подходящий кредит более чем 275 000 клиентам в странах Балтии; общая сумма услуг кредитования составила более 250 миллионов евро. В Эстонии количество пользователей платформы стабильно растет. По словам Куусемяэ, клиенты в наибольшей степени ценят прозрачность услуг и возможность сэкономить время. «По нашим расчетам, средний пользователей может сэкономить до 1200 евро в год, если выберет предложение с наиболее выгодным процентом. Мы не принимаем решение за клиентов, а предоставляем им инструменты, чтобы люди могли осознанно выбирать наиболее выгодные варианты», - отметила она.

Цель компании – стать лидирующей платформой по сравнению финансовых услуг в странах Балтии.

Тем временем Altero не планирует почивать на лаврах. Компания стабильно занимается совершенствованием своих услуг, привлекая к сотрудничеству новых партнеров и развивая пользовательский интерфейс. «Наша цель – стать лидирующей платформой по сравнению финансовых услуг в странах Балтии», - заявила Куусемяэ.
Что говорят пользователи Altero?
Пользователи Altero положительно оценивают скорость обработки запросов на платформе, четкость изложения информации и возможность сравнивать предложения без каких-либо обязательств. Ниже вы найдете несколько отзывов из поисковой системы Google:
Лаури: «Быстро, конкретно, четко. Главное – платформой удобно пользоваться, она экономит время».
Марика: «Я осталась довольна сотрудничеством, всё прошло хорошо, профессионально и быстро. Спасибо! Рекомендую!»
Ангела: «Быстро пришли ответы из разных банков, система позволяет очень удобно сравнивать предложения и выбрать самое выгодное из них. Заключение договора и поступление денег занимает считанные минуты. Мне еще не доводилось настолько быстро, легко и удобно оформлять кредиты. Я рекомендую эту платформу всем, кто раздумывает об оформлении займа».
Услуги платформы Altero в Эстонии
Потребительские займы до 25 000 €
Бизнес-кредиты
Автокредиты и лизинги
Рефинансирование и объединение кредитов
Услуга предоставляется бесплатно и не носит связующий характер
Более 70 партнеров в странах Балтии
Altero частично входит в концерны AS Ekspress Grupp и Aktiva Finance Group и основывается преимущественно на эстонском капитале. Компания ведет активную деятельность в Эстонии, Латвии и Литве.

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