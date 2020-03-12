Учиться на строителя означает решать самые захватывающие задачи

Хотя строительный сектор может казаться консервативным, сегодня строительство означает уже не только блоки, смеси и лопату, на самом деле он так же, как и производство, осваивает достижения дигитализации и 4-й промышленной революции. А поскольку эти перемены происходят быстро, каждому выпускнику строительного факультета стоит подумать о разносторонней магистерской подготовке и новых профессиональных стандартах.

Фото: Reaalprojekt OÜ

Руководитель магистерской учебной программы «Здания и сооружения» Таллиннского технического университета (TalTech) Ивар Аннус признает, что повседневными инструментами строительства и дизайна стали виртуальная реальность, дроны, 3D - программы, проекты умных городов и технология SG. «Дигитализация и переход на ИТ-технологии повысили популярность строительства, чему сегодня способствует и строительный бум в Эстонии и странах Северной Европы. Иными словами, когда над городом встают краны, конкурс на строительные специальности явно растет».

В то же время он отмечает, что строительство означает обязательное повышение квалификации на протяжении всей жизни. «Поскольку строительная специфика и материалы быстро меняются, выпускникам десяти-пятнадцатилетней давности, безусловно, стоит подумать о следующей ступени вузовского образования. С этой целью TalTech разработал магистерскую программу «Здания и сооружения», включающую 8 основных направлений и такие специальности, как геодезия строительства, энергоэффективность зданий, содержание недвижимости, а также гидро- и экоинженерия».

«Здания и сооружения» – единственная магистерская программа в Эстонии, где строитель со степенью бакалавра может в рамках магистратуры получить основную специальность инженера-строителя 7-й категории.

«Здания и сооружения» Основные специальности магистерской программы: – энергоэффективность зданий – климатические и технические системы зданий – обслуживание недвижимости – дорожное и мостовое строительство – гидро- и экоинженерия – строительная геодезия – проектирование строений – управление строительством

Обучение на основе реальной работы и испытаний

Очень интересной специализацией является строительная геодезия, которая, вопреки широко распространенному мнению, означает не длительную полевую работу под дождем, а спутниковые измерения, расчет поверхностных моделей и управление дронами. Во время реконструкции сцены Таллиннского певческого поля именно геодезисты с помощью своих дронов помогли оцифровать здание, то есть создать его трехмерную цифровую копию, которая упростила проектирование, а вслед за ним и строительство. Подобная практика является важной частью преподавания, и тесное сотрудничество университета со строительными компаниями позволяет студентам посещать строительные площадки и объекты инфраструктуры, чтобы закреплять теоретические знания и анализировать ход реальных проектов.

Университет обновил все свои лаборатории, и теперь в нашей лаборатории наземных конструкций можно тестировать даже очень большие объекты, хоть макет Сааремааского моста.

Помимо этого, магистерская программа «Здания и сооружения» тесно связана с разработками Taltech по проектам умного города, включающим в себя темы, связанные с транспортом и мобильностью, энергоэффективностью и использованием возобновляемых источников энергии в строительстве и архитектуре, а также с цифровым городом. «Благодаря проектам умного города студенты, помимо прочего, получат представление о проектировании умных дорог, технических и канализационных дорожных систем, об их роли в предотвращении наводнений, чрезмерного потребления электроэнергии и загрязнения окружающей среды», – рассказывает Аннус.

Он добавил, что применение умных решений предполагает наличие в учебной программе моделей зданий и коммунальных сетей, то есть их цифровых копий, что, в свою очередь, требует от программы усиленного акцента на испытаниях и тестах. «Университет обновил все свои лаборатории, и теперь в нашей лаборатории наземных конструкций можно тестировать даже очень большие объекты, хоть макет Сааремааского моста. Это чрезвычайно интересно и выводит на совершенно новый уровень и преподавание, и приобретение новых знаний. Представляя специальность «энергоэффективность зданий», я могу с уверенностью утверждать, что мы лидируем в странах Северной Европы, например, в проектировании зданий с нулевым потреблением энергии, так как наши студенты в рамках учебной программы могут изучать и тестировать различные конструкции и решения технических систем в реальном тестовом доме».

Преподаватели строительства Факультета Taltech активно используют в своей работе первоклассные программы-симуляторы, лаборатории и тестовые дома и учат студентов пользоваться FEM -, CAD-, BIM-пакетами, а также программами моделирования строительной физики и энергетики, владение которыми теперь является элементарным требованием грамотности в гражданском строительстве.

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Пора браться за крупные проекты

Интересные задачи сулят и новые основные специальности «обслуживание недвижимости» и «гидро- и экоинженерия». Специалист по техническому обслуживанию недвижимости получит обширные строительно-технические компетенции, умение читать чертежи и понимание работы систем отопления, охлаждения и вентиляции, ведь современные умные коммерческие и жилые здания оснащены по последнему слову высоких технологий и полностью автоматизированы. Их бесперебойная работа обеспечивается только высококачественным управлением и обслуживанием.

Специальность связана с внутренними и внешними коммуникациями зданий, питьевой водой, сточной и осадочной канализацией. По словам Аннуса, это специальность для отрасли, у которой на ближайшие годы есть пространство для изменений и роста и потому ей требуются хорошие инженеры. «У нас в рамках единого проекта ЕС – NOAl готовятся первые пилотные проекты умных систем осадочной канализации, посвященные сокращению риска наводнений в реальных городах. Конечно, очень интересно сделать умным холодильник и другую бытовую технику, но, возможно, пришло время заняться большими системами, применяя наработанные технологии для реального управления масштабными серьезными процессами».

Теперь и, например, тестирование SG-проектов не отстает от других технологий, потому что в кампусе Taltech уже работает сеть 5G. Помимо этого, студентам предоставлены все возможности для тестирования и моделирования сетей водоснабжения в лаборатории гидромеханики и исследований воды в лаборатории качества воды.

А если возникнет потребность посмотреть, над чем работают в других вузах и странах, университет может предоставить возможность учебы по студенческому обмену в различных университетах мира и помочь найти контакты за границей для будущей практики.

Заявления принимаются до 7 июля 2020 года через систему SAIS.