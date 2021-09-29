Тренд для кухни: роскошный античный розовый

Модный античный розовый, в сочетании с деревянной отделкой верхних шкафов дает смелый, но элегантный результат, который легко составит конкуренцию мебели в белых, серых и темных тонах Фото: Arens

Современный стиль оформления кухни – простор плюс сочетание материалов и умных решений. Для безупречного конечного результата дизайнеры кухонной мебели Arens рекомендуют клиентам начинать планирование кухни одновременно с проектированием частного дома, чтобы расположение коммуникаций, дверей и окон не оказалось узким местом при заказе обстановки.

Предварительная работа на этапе проектирования дома, включающая планирование помещения и учет эстетических предпочтений заказчика, позволяет создать соответствующий его ожиданиям интерьер. Для проектирования кухонной мебели обязателен план помещения с указанием его размеров, водоснабжения, электрических и вентиляционных подключений, а также расположения дверей и окон, поскольку проект зачастую определяется именно расположением коммуникаций. Например, если вы хотите соединить кухонную столешницу с подоконником или установить на кухонном острове варочную панель со встроенным очистителем воздуха, дизайнер кухонной мебели поможет адаптировать проект здания к желаемым нестандартным решениям. Перемещение труб, заглушек или вентиляции часто не рекомендуется из-за дополнительных затрат, ухудшения функциональности или внешнего вида. Тем не менее, учитывая долгосрочность решения кухни, такие компромиссы тоже следует серьезно рассмотреть.

Модный античный розовый, в сочетании с деревянной отделкой верхних шкафов дает смелый, но элегантный результат, который легко составит конкуренцию мебели в белых, серых и темных тонах Фото: Arens

При изготовлении на заказ кухонную мебель можно скомбинировать и оформить по своему вкусу. Сегодня кухонной мебели в белых, серых и темных тонах составила серьезную конкуренцию мебель пастельных оттенков. Появляются и яркие цветовые решения, такие как модный античный розовый, который в сочетании с деревянной отделкой верхних шкафов дает смелый, но элегантный результат. Клиент Arens может увидеть фотореалистичное изображение будущей кухни еще до размещения заказа, потому что дизайнер проектирует кухонную мебель на основе полученных от клиента данных и предпочтений, создавая трехмерный эскиз с достоверной визуализацией в дизайн-программе Winner.

В сотрудничестве с ведущими мировыми производителями материалов и фурнитуры компания Arens стала создателем тенденций и новых стандартов кухонной мебели. Кухни Arens производятся с использованием материалов и фурнитуры нового поколения. Покупатели ценят совершенно матовую или шелковистую отделку и устойчивые к отпечаткам пальцев материалы на основе нанотехнологии Fenix, незначительные повреждения на которых можно исправить с помощью термообработки, буквально разгладив царапины утюгом.

Модный античный розовый, в сочетании с деревянной отделкой верхних шкафов дает смелый, но элегантный результат, который легко составит конкуренцию мебели в белых, серых и темных тонах Фото: Arens

В последнее время большую популярность приобрели металлические полки Cubic, которые в сочетании с кухонной мебелью образуют легкую, но практичную дополнительную поверхность или используются в качестве яркого акцента. Добавились в ассортимент Arens и стеклянные полки Hensx со светодиодной подсветкой, придающие буфетным полкам на кухне роскошь и блеск. Широкий ассортимент материалов Arens удовлетворит вкусы даже наиболее требовательных клиентов. Компания постоянно пополняет ассортимент продукции за счет новых эффектных декоративных материалов.

С материалами и фурнитурой для кухонной мебели можно ознакомиться в салонах Arens в Таллинне и Тарту, а также на сайте www.arens.ee . В галерее на сайте Arens представлены уже изготовленные кухни, новые решения и дизайн. Визуализации сопровождаются ссылками на использованные материалы и кухонную фурнитуру для удобства отображения клиентских пожеланий и проектирования будущей кухни.