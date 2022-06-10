Не пропустите взлет пропана на американском рынке!

Пропан – один из наиболее распространенных компонентов газа, который производится путем крекинга нефтепродуктов или разделения нефтяного газа на фракции. Одним из его важных свойств является способность при комнатной температуре и относительно низком давлении превращаться в сжиженный углеводородный газ, или LPG. Благодаря этому пропан нашел широкое применение в промышленности, транспортной сфере, сельском и домашнем хозяйстве.

В Америке пропан используется преимущественно для отопления жилья – эта область составляет половину рынка, и около трети объемов идет в промышленный сектор. Если говорить о Соединенных Штатах в целом, то 4,8% жителей используют пропан в качестве основного источника отопления, и более чем в десяти штатах этот показатель составляет 10-18%.

Рынок сжиженного газа в Америке стабилен, устойчив и постоянно растет

Применение LPG в быту имеет устойчивую тенденцию к росту, и в 2021 году он достиг уже 6,14 миллиона домов, за пять лет продемонстрировав рост в 6,2%. Более высокий показатель только у электричества, и он составляет 6,7%.

Рынок пропана находится в балансе – с ростом спроса увеличивается и производство. Случаются сезонные колебания: зимой потребление увеличивается, и потому излишки направляются в хранилища или на экспорт. Однако стоит отметить, что ни резких колебаний, ни безрассудного перепроизводства на американском рынке сжиженного газа в последние годы не наблюдалось.

И все же на стоимость пропана в последнее время не могли не повлиять многочисленные глобальные факторы, такие как инфляция, подорожание альтернативных энергоресурсов, конфликт между Россией и Украиной и обусловленный им энергетический кризис в Европе. Это привело к повышению цены на пропан на 0,69 доллара до 2,98 доллара за галлон по сравнению с прошлым отопительным сезоном, то есть рост составил около 30%.

В то же время главная альтернатива пропана, топочный мазут, за этот же период подорожал на 79% до 5,13 доллара за галлон. Если такая тенденция сохранится, то мы увидим переход многих домохозяйств на газовое отопление, и это даст росту рынка дополнительный толчок и создаст чувство уверенности в дальнейшем развитии компании.

Компания с почти вековой историей

Основной деятельностью Suburban Propane Partners, собственно, и является розничная продажа пропана, составляющая 90% от брутто-доходов компании. Хотя со своим годовым оборотом чуть больше одного миллиарда эта фирма является довольно мелкой для своего сектора, благодаря стабильности рынка она смогла завладеть значительной долей рынка. В этом и есть причина того, почему более 20 лет фирма могла выплачивать своим акционерам очень высокие дивиденды.

Вообще компания существует уже почти сто лет! Это серьезный срок, учитывая, что на данный момент в Америке существует свыше 5000 различных поставщиков пропана и конкуренция необычайно жесткая. И все же, если говорить о доле рынка, то можно выделить четыре крупнейших розничных торговца, одним из которых и является Suburban Propane с его пятипроцентной долей рынка (больше только Amerigas, 11% и Ferrellgas, 7%). Компания действует в большинстве американских штатов, и вся ее коммерческая деятельность хорошо рассредоточена как с географической точки зрения, так и с точки зрения клиентского сегмента.

Рассредоточение минимизирует многие риски, например, неблагоприятные погодные условия в какой-то местности или волатильность денежных потоков. Кроме того, любые колебания цен на пропан фирма направляет на конечного потребителя, ограничивая тем самым негативное влияние на маржинальность бизнеса.

Suburban Propane постоянно упрочивает и улучшает свою позицию на рынке. Для этого они активно участвуют в различных сделках по слиянию и поглощению, в ходе которых, например, за последнее десятилетие было успешно приобретено 11 компаний. В марте нынешнего года за 30 миллионов долларов было куплено 25-процентное участие в компании Independence Hydrogen, занимающейся водородной энергетикой. Долгосрочная стратегическая цель такого шага – создать платформу для возобновляемой энергии и, если сделка окажется удачной, будет учреждена новая дочерняя фирма Suburban Renewable Energy, которая и сосредоточится на разработках альтернативной энергии.

Suburban Propane Partners – это американский розничный продавец пропана, топочного мазута и рафинированного топлива. Кроме того, они поставляют природный газ и электричество на нерегулируемые рынки. Компания имеет обширную сеть, состоящую из 700 сервисных центров, расположенных в 41 штате.

Финансовое положение у Suburban Propane Partners хорошее

За последние 12 месяцев доходы компании достигли 1,36 миллиарда долларов, что на 25,9% больше, чем результат предыдущего года. За такой же период компании удалось также увеличить операционную и чистую прибыль, которые достигли соответственно 193 и 106 миллионов долларов. Увеличились не только эти суммы, но и их маржа, при этом маржа операционной прибыли составила 14,2% (была 13,2%) и маржа чистой прибыли составила 7,8% (была 5,9%).

У компании большая долговая нагрузка - 1,16 миллиарда долларов и отношение чистого долга к EBIDTA составляет 4,1. Наличных денег на балансе компании всего 3,5 миллиона долларов. В то же время обслуживание долга было успешным, первые 350 миллионов планируется вернуть только в 2027 году и 650 миллионов – в 2031-м.

Хотя у Suburban мало наличных денег, у компании нет никаких проблем с ликвидностью. За последние 12 месяцев было сгенерировано 209 миллионов долларов от коммерческой деятельности и 174,3 миллиона – свободного денежного потока. Почти весь свой денежный поток компания направляет на возврат задолженностей по CapEx (капитальные расходы) и на выплату дивидендов.

Различные ключевые коэффициенты указывают на потенциальную недооценку компании по сравнению со средним показателем в данной области. Соотношение цены и прибыли, то есть Р/Е, составляет 7,8, в то время как средний показатель по сектору 23,2. Отношение стоимости компании к продажам (EV/S) составляет 1,68 (средний показатель по сектору 2,6). Отношение стоимости компании к операционной прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации (EV/EBITDA) составляет 8,3 (средний показатель по сектору 9,7). Отношение цены акции к свободному денежному потоку (P/CF) составляет 10,9 (средний показатель по сектору 12,9).

Эффективно организованный бизнес

Одним из основных рисков компании является эскалация энергетического кризиса в Европе. Это может стимулировать рост экспорта LPG из США и таким образом создать дефицит на внутреннем рынке, а следовательно, спровоцировать резкий рост цены на пропан. В результате этого некоторые домохозяйства и промышленные предприятия могут перейти на альтернативные источники энергии.

В то же время Suburban Propane Partners (SPH.US) эффективно управляет организованным бизнесом, в котором минимизированы все возможные риски. Компания не только постоянно расширяет свою основную деятельность, но и занимается развитием новой сферы, связанной с возобновляемой энергией. Стабильно растущий рынок и хорошие финансовые показатели компании дают основания для заметного роста цены на акцию – по нашим оценкам, в течение последующих 6-12 месяцев потенциальная целевая цена акции достигнет 20 долларов, то есть рост составит около 14,2%. Не стоит забывать и о дивидендах, которые потенциально составят 8,1 процента от акции.

Freedom24 – эта мобильная платформа для торговли ценными бумагами, акциями, фондами и проч., подходит для телефонов и планшетов с операционными системами iOS и Android. Ее создателем является Freedom Finance Europe Ltd, которая входит в холдинг, являющийся единственным европейским маклером, чьи акции котируются на бирже Nasdaq. Компания имеет офисы в США, Германии, на Кипре, Казахстане, Украине и Узбекистане. Платформа насчитывает более сотни тысяч клиентов, доверивших ей своим активы общей стоимостью более полумиллиарда долларов США, и эта сумма постоянно растет.

Внимание! Риск утраты капитала. Результаты прошлых инвестиций и прогнозы не гарантируют доходность в будущем.