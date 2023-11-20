Назад ST 25.11.24, 10:20 Недвижимость в Дубае 2024-2025: как купить недвижимость без лишних затрат и рисков Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.

Расскажите, пожалуйста, о своем опыте работы с недвижимостью, в частности на рынке Дубая. Как вы помогаете клиентам сделать правильный выбор?

Меня зовут Игорь Кинг, и я работаю в сфере недвижимости уже более шести лет. Мой опыт начался в Эстонии, где я продавал объекты как на местном рынке, так и в Испании. Однако в последние годы Дубай стал моей главной сферой деятельности. Хотя недвижимость в Испании все еще актуальна, сейчас внимание инвесторов сосредоточено на Дубае, так как здесь предлагаются самые выгодные возможности. По этой причине некоторые клиенты обращаются к нам с просьбой продать какую-то недвижимость в Таллине и на вырученные деньги приобрести недвижимость в Дубае. Мы предлагаем полный цикл.

Почему именно Дубай? Назовите основные причины, по которым сейчас стоит инвестировать в этот рынок.

Первая причина — безопасность. Многие люди не хотят рисковать, инвестируя в потенциально опасные регионы. Как сказал один из клиентов: "Я не хочу вкладываться в зону, где возможен конфликт, а налоги съедают всю прибыль". Поэтому инвесторы ищут возможности диверсифицировать свои активы, и Дубай для них — идеальный вариант.

Вторая причина — это доходность от аренды. В Эстонии она значительно упала, как и в Испании. В том числе за счёт налогов. А вот в Дубае доходность от аренды все еще остается на высоком уровне.

Третья причина — низкая стоимость жизни. Вопреки распространенным стереотипам, постоянная жизнь в Дубае, без лишних расходов, может обойтись не дороже, чем в Таллине. Плюс, приобретая недвижимость на сумму от 182 000 евро, вы можете получить визу или вид на жительство (ВНЖ) сроком на два года, что дает возможность легально жить, работать, открывать банковские счета и оформлять страховку. Существует также опция десятилетней "золотой визы" при вложении 20% от 500 000 евро.

Дубай предлагает исключительные условия на стадии роста, что делает его более выгодным в сравнении с другими рынками. Например, цены на квартиры здесь ниже, чем в Эстонии, при этом вы получаете значительно больше возможностей и уровень безопасности, который сложно найти в Европе. А налоговая система в Дубае также весьма привлекательна — доходы от аренды и перепродажи облагаются нулевым налогом, что позволяет инвесторам значительно увеличить свою прибыль.

Налоговая нагрузка в Эмиратах либо значительно ниже, чем в Европе, либо вообще отсутствует. Например, налог на доход частных лиц с аренды или перепродажи недвижимости — 0%. Все, что вы заработаете на таких сделках, остается у вас. Это делает инвестиции особенно выгодными по сравнению со многими европейскими странами, где налог на прибыль может существенно уменьшить доход.

Для покупки недвижимости в Эмиратах не обязательно иметь полную сумму сразу — достаточно внести лишь 24% на старте. Многие застройщики предлагают рассрочку на весь срок строительства, а некоторые дают возможность постепенно выплачивать остаток и после передачи ключей. Например, заплатив 60% от стоимости квартиры, вы получаете ключи, сдаете жилье в аренду, а арендатор в течение нескольких лет оплачивает остаток платежей, обеспечивая вам выкуп объекта в итоге.

Действительно, впечатляющие возможности. Расскажите немного подробнее о доступных вариантах инвестирования в недвижимость в Дубае. Что наиболее популярно?

Есть несколько вариантов. Один из самых популярных — это flipping, когда люди покупают недвижимость на стадии строительства и перепродают ее еще до завершения строительства. Но я всегда предупреждаю, что это не так просто. Только 5% объектов в Дубае на самом деле подходят для перепродажи с прибылью, потому что именно их хочет весь мир. Эти объекты нужно уметь найти и купить, когда они еще доступны.

Другой вариант — это инвестиции в аренду, которые в Дубае делятся на краткосрочную и долгосрочную. Каждая из них имеет свои плюсы: краткосрочная аренда популярна среди туристов, а долгосрочная аренда обеспечивает полностью предсказуемый стабильный доход.

Расскажите, пожалуйста, о стоимости недвижимости в Дубае. Насколько доступны квартиры?

Дубай предлагает весьма конкурентоспособные цены по сравнению с Европой. Например, недавно я помогал клиенту искать однокомнатную квартиру в Таллине, и мы не смогли найти подходящий вариант в новостройке дешевле 150 000 евро+парковка и кладовка. В Дубае за ту же сумму, а иногда и дешевле — примерно от 150 000 евро — можно приобрести квартиру с парковкой, отделкой, бассейном и спортзалом. Так что по стоимости Дубай однозначно выигрывает, особенно если сравнивать с мегаполисами старой Европы.

Звучит привлекательно. А какова потенциальная доходность от перепродажи недвижимости?

На перепродаже строящегося объекта в Дубае доходность действительно впечатляет. В зависимости от проекта, можно получить от 20% до 70% годовых на вложенные средства. В некоторых случаях, если выбрать объект правильно — особенно в премиум и люкс-категории — доходность может составлять до 100% на вложенные средства на срок строительства. И что важно, инвестору нужно вложить лишь 40-50% от стоимости объекта, чтобы участвовать в перепродаже и получить доходность на полную сумму.

А если инвестор заинтересован в покупке сразу нескольких квартир или целого этажа? Есть ли скидки?

Да, оптовые покупки в Дубае поощряются. Обычно скидка предоставляется при покупке минимум трех квартир. Она составляет 2-3%, но, кроме того, покупатель получает возможность выбрать лучшие объекты до официального запуска проекта. В самых топовых проектах лучшие квартиры уходят именно на таких этапах. В таких эксклюзивных проектах потенциальная наценка может достигать 50-70% на вложенные средства, так как за премиальными лотами всегда стоит очередь.

инвестору нужно вложить лишь 40-50% от стоимости объекта, чтобы участвовать в перепродаже и получить доходность на полную сумму

Что вы можете сказать об аренде? Есть ли, какие-то специальные условия для инвесторов?

Да, есть вариант "post-handover" — это когда застройщик передает ключи, и вы можете получать доход от аренды, но при этом продолжаете выплачивать часть стоимости за объект напрямую застройщику в течение 2-3 лет, без банковских кредитов. Таким образом, на инвестированные 60% от стоимости можно получить доходность до 12%.

Какие самые частые ошибки совершают люди, которые покупают недвижимость в Дубае?

Многие полагаются на "ютуб-специалистов" или друзей, которые не имеют глубоких знаний рынка. В результате люди тратят время и деньги на недвижимость, которая им может не подойти, которую сложно будет продать значительно дороже. Также распространенной ошибкой является сотрудничество с агентами, которым безразлична ваша ситуация — они предлагают, не учитывая все риски и нюансы рынка. Например, есть застройщики с сомнительной историей, есть индусские районы, есть районынад которыми самолет пролетает каждые 2 минуты. Важно провести детальную консультацию, узнать что и в какой ценовой категории ищем, затем выбрать подходящие объекты от хороших застройщиков и рассказать почему именно из этих вариантов следует выбирать. Кстати, застройщиков в Дубае более 150. Клиентам важно работать с экспертом, которому можно доверять, который готов строить долгосрочные отношения и поддерживать на каждом этапе, в том числе при последующей аренде или продаже.

В чем заключается польза вашей консультации? Что узнает клиент во время этой встречи?

Консультация позволяет клиенту разобраться в ключевых вопросах, которые помогут избежать проблемных объектов и выбрать ликвидный вариант. Мы обсудим район, способы финансирования (наличные, криптовалюта, кредит), налоги, особенности получения резидентской визы и т.д. Моя цель — помочь клиентам получить четкое понимание процесса покупки и последующих шагов. Моя задача помочь выбрать ликвидный для аренды и перепродажи объект, чтобы клиент остался доволен, рассказал друзьям и вернулся ко мне за следующими покупками.

Можете привести примеры, когда вы помогли клиентам получить выгодное предложение или избежать финансовых потерь?

Конечно. Однажды я помог клиенту купить квартиру в строящемся проекте на 75 000 евро дешевле от цены застройщика.

В другом случае мы получили квартиру от застройщика там, где свободных квартир уже не было — это был объект с огромным спросом. Такие кейсы доказывают, что с правильным подходом и знанием рынка можно сэкономить значительные суммы и купить то, что принесёт прибыль клиенту.

Какие объекты недвижимости вы предлагаете своим клиентам?

Мы предлагаем недвижимость в трех ценовых категориях — от доступного сегмента стоимостью 150 000 евро до роскошных вилл и таунхаусов в диапазоне от 750 000 до 25 000 000 евро.

Крупные инвесторы покупают оптом от 3х объектов, либо этажами, а некоторые целыми зданиями, получая шикарные условия и цену от застройщика. Инвестор зарабатывает, когда покупает, а не когда продаёт. Такой подход позволяет получить максимальную прибыль.

По официальной статистике, арендные ставки в некоторых районах в этом году выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, а стоимость недвижимости — на 15%. Это отражает высокий спрос на аренду, который превышает предложение, что в свою очередь демонстрирует устойчивость и стабильность рынка.

Помимо квартир и домов, мы также предлагаем участки под застройку. Они подходят как для строительства частного дома, так и для многоквартирного комплекса. Для клиентов, которые ищут недвижимость для личного пользования, сдачи в аренду или перепродажи, мы подбираем подходящие варианты. К примеру, многие покупают квартиру, чтобы сдавать её посуточно или помесячно, а несколько месяцев в году жить там самим.

Что обычно входит в стоимость квартиры?

В Дубае квартиры в новостройках всегда предлагаются с полной отделкой. Кухня и встроенные шкафы тоже включены, а в некоторых проектах и техника на кухне уже установлена. Есть варианты с полной меблировкой. В стоимость также входят одно или два парковочных места, в зависимости от площади квартиры, что важно учитывать при сравнении с другими рынками.

Также большинство жилых комплексов предлагают удобные условия для жизни: в каждом есть бассейн, часто с отдельной зоной для детей и детской игровой площадкой. Всегда предусмотрен спортзал, что позволяет заниматься без необходимости ездить куда-то еще. В более высоких ценовых категориях комплексы могут включать баню, хамам, коворкинг, кинотеатр, беговые дорожки и зоны для барбекю. Это всё в Дубае, который вместе с квартирой даёт ту самую финансовую и физическую безопасность, солнце, множество туристических мест, развлекательных мероприятий, и практически безналоговой рынок - огромные возможности для заработка.

В Дубае квартиры в новостройках всегда предлагаются с полной отделкой.

Вы предлагаете клиентам гарантии. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее.

Да, для меня важно, чтобы клиент был уверен в своей инвестиции. Поэтому я гарантирую полный возврат денег за консультацию в день сделки. Также действует гарантия возврата, если во время консультации клиент не получит новых ценных знаний. Стоимость консультации — 300 евро. Эти инвестиции уберегут от выбора неликвидного застройщика, райна, обекта, а значит от значительных расходов и потерь.

Каким образом можно провести консультацию? Вы выезжаете на встречи или работаете онлайн?

Мы можем встретиться в Дубае, в Эстонии или провести консультацию через Zoom. После консультации я остаюсь на связи с клиентами и готов помочь с дополнительными вопросами.

Напоследок, как вы видите будущее рынканедвижимости в Дубае? Будет ли расти спрос?

Дубай очень быстро развивается. Город активно растет, и это поддерживает спрос на жилье. ОАЭ становится центром для международных компаний, которые переезжают сюда из-за благоприятных условий, низких налогов и стабильной экономики. У правителей Дубая глобальные планы по развитию эмирата и удвоению населения до 2040 года. Судя по книге шейха Мохаммед бин Рашид Аль Мактум - а всё только начинается.

Думаю, Дубай останется привлекательным для инвесторов еще многие годы.

Как с вами связаться тем, кому интересна тема Дубая?

• Купить консультацию: www.linktr.ee/estkingpayment (*Сумма полностью возвратна для покупателей недвижимости в день сделки)

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