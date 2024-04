Обручальные кольца – золото или серебро? 5 простых шагов выбора обручальных колец от GIVEN

Фото: Given Estonia

У каждого украшения есть своя история любви.Обручальные кольца – это символ, объединяющий и гармонизирующий молодоженов как духовно, так и визуально. Наибольшей популярностью пользуются обручальные кольца из желтого золота. Этот металл получил признание благодаря своему красивому тону и прочности. Однако, все чаще люди отдают предпочтение кольцам из белого или розового золота.

B большинстве случаев покупают парные обручальныекольца, поскольку вступающие в брак хотят, чтобы их кольца были похожими, но это не является правилом. В Given кольца можно покупать как парными, так и по отдельности. В последнее время появился тренд на серебряные обручальные кольца – Given предлагает их как с бриллиантами, так и в сочетании с золотом.

Брак – одно из самых больших и самых важных событий в жизни, его связывают с традициями и ритуалами, которые соблюдаются людьми на протяжении тысячелетий. Подготовка к бракосочетанию всегда была связана не только с радостью и красотой, но и с ответственностью за то, чтобы все прошло должным образом. Обручальные кольца – символ, объединяющий и гармонизирующий молодоженов как духовно, так и визуально. Выбор обручальных колец может оказаться нелегкой предсвадебной задачей, поскольку это одно из первых решений, которое паре приходится принимать вместе. Далее мы расскажем о пяти несложных шагах, которые значительно упростят процесс выбора обручальных колец.

Помните, что кольцо – это то, что должно нравиться вам! Будь оно хоть из одуванчика – главное, что оно символизирует для вас любовь и счастье.

1. Серебряные или золотые?

Выбор в пользу золота обычно делается с оглядкой на традиции, поскольку золотое обручальное кольцо символизирует ценности, долголетие и мудрость, однако эти же ценности во многих культурах присваиваются и серебру. Если вы не уверены, какой материал вам нравится больше, то можете зайти, например, в один из з магазинов Given и присмотреться к каждому из вариантов.

Фото: Given Estonia

2. Каков бюджет на покупку колец?

Сумма, которую вы можете выделить на покупку колец, станет хорошей отправной точкой в ваших дальнейших поисках. Золотые кольца требуют бóльших инвестиций, поскольку золото само по себе дорогое, в то время как серебро является более бюджетным вариантом. К примеру, у GIVEN есть серебряные обручальные кольца по цене от 66 евро и золотые кольца - от 180 евро.

Нематериальная ценность

Разве не прекрасно было бы, если бы в обручальных кольцах вашей семьи переплеталось несколько поколений? Если в шкатулке вашей бабушки или мамы пылится одно или несколько золотых украшений, которые давно никто не носит, то разве не чудесно было бы дать им вторую жизнь, превратив их в символ вашей семьи? Приносите завалявшиеся золотые украшения в магазин Given и получите взамен подарочную карту на покупку новых обручальных колец. Так эмоциональная ценность будет передаваться дальше, и можно будет считать, что другие члены семьи внесли свой прекрасный вклад в появление символа новой семьи.

Фото: Given Estonia

3. Дизайн – от классики до авангарда

Когда мы думаем об обручальных кольцах, то обычно на ум приходят классические золотые кольца, но современная реальность показывает, что люди выбирают кольца и с более необычным дизайном. Чтобы понять, какое кольцо может стать символом вашего брака, проведите небольшое исследование – приглядитесь к обручальным кольцам других людей, поищите в Интернете информацию о разных металлах и их значении. Обручальные кольца могут сочетать в себе разные материалы, для их украшения можно использовать драгоценные камни.

4. Гармония – должны ли обручальные кольца пары сочетаться друг с другом?

Что делать, если невесте нравятся кольца в одном стиле, а жениху – совершенно в другом? Выбор колец может стать первым серьезным вызовом, когда нужно будет прийти к согласию по очень важному вопросу. Согласованность в оформлении колец может быть хорошим символом совместимости пары, но имейте в виду – хоть и принято выбирать обручальные кольца в одном стиле, окончательное решение все же за вами. Бывает также, что жених и невеста выбирают разные кольца, но гравировку на них делают одинаковую.

5. Место покупки колец нужно выбирать своевременно!

Покупку обручальных колец, как и любой важной вещи, не стоит откладывать на последний момент. Нет ничего более ужасного, чем осознание того, что вы нашли идеальные кольца для самого важного в своей жизни события, но их обещают доставить только после дня вашей свадьбы. Как уже говорилось выше, первые поиски можно смело начинать с интернета или с тщательного изучения обручальных колец своих друзей или родственников. В коллекциях GIVEN более пятидесяти обручальных колец разных типов, с которыми вы можете ознакомиться как в интернете , так и лично в магазинах по всей Эстонии . Большую часть можно купить сразу, но при наличии особых пожеланий (например, если вы ходите выгравировать на кольцах дату свадьбы, имена супругов и т.п.), лучше все делать заранее.

Найдите надежного эксперта по украшениям

Если вы хотите найти то самое кольцо прямо сегодня, то ознакомьтесь с ассортиментом в интернет-магазине GIVEN . При помощи фильтров выберите золотые или серебряные обручальные кольца и смотрите, какие размеры и по каким ценам есть в наличии. Превратите этот процесс в увлекательное событие и часть совместной подготовки к свадьбе. Если хотите воспользоваться помощью профессионалов, то свяжитесь с отзывчивыми консультантами GIVEN, которые помогут вам советом при выборе как материала, так и дизайна.

Конечно, найти надежного партнера для всех важных событий в жизни – дело непростое, но покупка помолвочных или обручальных колец может стать хорошим началом. Почему именно GIVEN? Это не обычный ювелирный магазин, где вы привыкли совершать покупки. Это современный и надежный бренд, который решит все ваши вопросы, касающиеся украшений, нужны ли вам обручальные кольца, крестики, серьги, запонки, модные колье или услуги ювелира.

GIVEN – крупнейшая в странах Балтии розничная сеть ювелирных магазинов. В Given вас ждет широкий выбор ювелирных украшений на любой вкус – как для женщин, мужчин, так и для детей, уникальные коллекции и привлекательные ежемесячные предложения, а также прекрасное обслуживание клиентов. Желание GIVEN – привносить украшения в повседневную жизнь людей, напоминая им, что имеет ценность – дорогие нам люди, знаменательные события и традиции, а также вечная ценность украшений и память.