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  • 11.06.25, 16:08

ФОТО: Находящийся в центре Таллинна торговый центр ждет обновление

Находящийся в центре Таллинна торгово-офисный центр Foorum Keskus этим летом начинает масштабное обновление и сменит название на Artius.
Работы по обновлению фасада торгового центра начнутся уже в июне.
  • Работы по обновлению фасада торгового центра начнутся уже в июне.
  • Foto: Pressifoto
Вместе с названием полностью изменятся концепция, содержание и внешний облик здания. «Цель – создать многогранную и вдохновляющую среду, где пересекаются торговля, общественное питание и современное рабочее пространство», – сообщила в пресс-релизе компания-владелец центра US Real Estate.
Работы по обновлению фасада начнутся уже в июне, строительство торговой улицы стартует осенью, а обновленный Artius откроется в марте 2026 года.
Автором интерьерного решения торговой улицы выступает дизайнер Марит Илисон, чье творчество знакомо по многим ресторанам Таллинна – таким как Lore Bistroo, UMA, PÄRIS и La Pizzeria di Orm Oja. Также под ее руководством создают интерьеры нового здания Linnateater и вскоре открывающегося ресторана LaBocca в комплексе Golden Gate.

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«Функция здания останется прежней – торговая улица и офисы, но Artius станет чем-то большим – более динамичным, захватывающим, “умным” и стильным. Решение создать новый бренд уже оправдало себя: с радостью приветствуем новых арендаторов, многие из которых впервые представят свои бренды в центре Таллинна. Наряду с этим продолжают работу и несколько нынешних арендаторов – вместе с ними мы намерены вывести клиентский опыт на новый уровень», – отметил руководитель по коммерческой недвижимости Rotermanni и Artius Юлиус Стокас.
К будущему Artius уже присоединились несколько новых арендаторов, в том числе бренд уличной еды Viru Burger, международная сеть быстрого питания KFC, пилатес-студия REACH, а также французский бутик моды и интерьера Boutique Chic. Одним из важных дополнений торговой улицы станет открытие магазина модного бренда WEEKEND.
Обновления коснутся не только торговой улицы, но также офисных помещений и общих зон – чтобы обеспечить компаниям современную и качественную рабочую среду. На площадь почти в 670 м² в Artius переедет головной офис одной из крупнейших энергетических компаний Балтии – Ignitis.
US Real Estate – принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания, в портфеле которой более 130 000 м2 сдаваемых в аренду коммерческих площадей и более 200 000 м2 находящихся на стадии развития площадей. US Real Estate приобрела Foorum Keskus в октябре 2022 года.
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