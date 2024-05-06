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Wallester

7 мая 2024 в 14:41









Бесплатная финансовая платформа для бизнеса от Wallester — больше никогда не платите за карты!

Контроль корпоративных расходов – важный аспект при ведении бизнеса. Если к данному процессу подойти правильно, то можно получить приятный бонус в виде экономии средств. В этом контексте Wallester Business выступает как надежный партнер, который делает управление расходами проще, дешевле и удобнее. Эта инновационная платформа от эстонской финтех-компании Wallester способна раз и навсегда изменить подход к работе с финансами в любом современном бизнесе!

Бесплатное решение? Верно!

Да, вы не ослышались: Wallester предлагает абсолютно бесплатный выпуск корпоративных карт Visa в рамках продукта Wallester Business . Забудьте о ежемесячной плате за обслуживание карт, которую так любят начислять традиционные банки. Вы можете выпустить первые 300 карт совершенно бесплатно. Это преобразует ваш подход к финансовому управлению, сокращая ненужные расходы и повышая гибкость вашего капитала. Такая экономия дает компаниям дополнительные ресурсы для инвестирования в рост и развитие бизнеса.

Ваши выгоды:

Преобразование финансового управления – сокращение ненужных расходов, рациональное использование средств компании.

– сокращение ненужных расходов, рациональное использование средств компании. Дополнительные ресурсы – инвестиции в рост и развитие бизнеса благодаря экономии.

Свобода и гибкость в вашем распоряжении

Wallester Business вы полностью контролируете свои финансы. Хотите выпустить новую карту для только что созданного проекта? Или легко получить отчетность по затратам компании? Никаких проблем! Все управление картами осуществляется мгновенно через ваш смартфон или компьютер. Каждый сотрудник может получить собственную корпоративную карту, что сделает каждую транзакцию абсолютно прозрачной. Возможность изменения лимитов и настроек в реальном времени позволяет мгновенно адаптироваться к актуальным финансовым нуждам вашей фирмы и оптимизировать расходы.

Ваши выгоды:

Персонализированные корпоративные карты – прозрачность и контроль каждой транзакции.

– прозрачность и контроль каждой транзакции. Мгновенное управление через мобильное приложение – создание, установка лимитов, блокировка карт без дополнительных затрат.

Прощайте, бухгалтерские кошмары!

Вспомните, как раньше приходилось собирать и сортировать кипы чеков после любой командировки. Теперь каждый сотрудник просто фотографирует чек и загружает его через приложение сразу после совершения покупки. Бухгалтерия видит все данные онлайн, а управленцы получают полную картину расходов без лишних хлопот. Это не только упрощает учет, но и в разы уменьшает вероятность ошибок, делая финансовые отчеты более точными и надежными.

Ваши выгоды:

Онлайн-доступ к транзакциям – простота учета и повышенная точность финансовых расходов.

– простота учета и повышенная точность финансовых расходов. Удобство для сотрудников – непосредственная загрузка чеков через мобильное приложение.

API – волшебный ключ к автоматизации

Традиционные банки, как правило, не предоставляют доступ к своим API, ограничивая возможности автоматизации финансовых операций. Wallester идет по другому пути и открывает для вас полный доступ к API, позволяя интегрировать всю информацию, связанную с выпуском карт и корпоративными затратами, с вашими внутренними системами. Это значит, что вы можете автоматизировать все, начиная от выплат и заканчивая учетом расходов. Используя API Wallester Business , компании могут адаптировать платежные процессы под свои уникальные потребности, создавая полностью автоматизированные финансовые потоки. Это позволяет сосредоточиться на стратегических задачах, сняв ценные ресурсы с выполнения рутинных операций.

Ваши выгоды:

Полный доступ к API – интеграция с внутренними системами для полной автоматизации.

– интеграция с внутренними системами для полной автоматизации. Гибкие инструменты для бизнеса – адаптация платежных процессов под уникальные потребности компании.

А как на практике?

Кейс компании SummitLink — наглядное подтверждение того, как использование современных технологий выгодно влияет на ведение бизнеса. Компания ранее использовала корпоративную карту традиционного банка для всех бизнес трат, включая деловые поездки и конференции. С внедрением Wallester Business каждый сотрудник компании получил индивидуальную корпоративную карту Visa. Теперь они могут совершать покупки, фотографировать чеки и тут же загружать их в мобильное приложение. Бухгалтерия видит все транзакции и соответствующие им чеки в реальном времени, а руководители получают детальные отчеты, обеспечивающие полную прозрачность расходов.