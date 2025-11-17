Назад KM 17.11.25, 12:23 Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Foto: MOBIRE EESTI AS

Бухгалтеры умеют находить в Excel каждый лишний цент. Даже самый суровый руководитель не избежит выговора, если где-то переходит бюджет. Но расходы, которые годами «утекают» через автопарк, часто остаются незамеченными. Причина проста — старые привычки.

Мы собрали 7 причин, почему компании в Эстонии и Балтии всё чаще отказываются от владения и классического лизинга в пользу аренды с полным спектром услуг от Mobire.

1. Один счёт вместо кипы бумаг

Лизинговые платежи, чеки с заправок, страховка, налоги, техосмотр, резина, ремонт, мойка… Сколько часов бухгалтерия тратит на обработку этих расходов?

С Mobire всё объединено в один фиксированный ежемесячный платёж: обслуживание, страховка, резина и даже подменный автомобиль. Цена не зависит ни от Euribor, ни от инфляции. Добавьте топливо и мойку по партнёрской карте Mobire — и весь парк превращается в один удобный счёт. Расходы становятся предсказуемыми, и годовой бюджет больше не "взрывается" из-за внезапных ремонтов и сезонных затрат. 2. Не компромисс, а нужный инструмент Из-за затрат и хлопот компании часто выбирают не те машины, что нужны, а те, что «сойдут». С Mobire — никаких компромиссов: директору — премиальный электрокар, мастеру — вместительный фургон, менеджеру – практичный седан. Хотите рефрижератор, пикап 4×4 или электрический внедорожник? Мы работаем с разными дилерами и подберём именно то, что подходит под задачи и ESG-принципы. А если нужный автомобиль задерживается у поставщика — мы предоставим временный подменное авто, чтобы работа не останавливалась. Мы - единая точка контакта для всех ваших вопросов, ноль компромиссов и автопарк, который реально работает на нужды вашего бизнеса. 3. Больше не нужно управлять автопарком Когда машин больше десяти, учёт пробегов, страховок и ТО превращается в отдельную должность. С Mobire это отпадает. Профессиональное администрирование автопарка включено в стоимость аренды, мы координируем техобслуживание, замену шин, страховые случаи и ремонт. Сотрудники занимаются делом, а не машинами.

В результате рутинные задачи будут устранены, количество ошибок снизится, а время можно будет посвятить тому, что приносит прибыль

4. Нулевой старт и «лёгкий» баланс

Классический лизинг требует тысячи евро авансом. В Mobire стартовые затраты составят 0 €, ни предоплаты, ни комиссий.

Капитал остаётся в бизнесе, вы можете направить деньги на развитие продукта, маркетинг или анализ рынка. Аренда не ложится на баланс как кредит, не снижает кредитоспособность и не требует учитывать амортизацию.

Просто оплачиваете использование, а не владение.

В результате - лёгкий баланс, больше свободы и капитал, который работает на рост компании, а не стоит на парковке.

5. Уже есть лизинг? Не проблема

Даже если автопарк в лизинге — не поздно. Мы оценим ваши машины, погасим остаток банку и переведём их на баланс Mobire. С этого момента — фиксированный платёж, никаких хлопот и возможность постепенно обновлять парк.

Как это разботает:

Анализ - оцениваем все машины, остаток по лизингу и текущую рыночную стоимость. Предложение - формируем предложение на выкуп автопарка. Выкуп - закрываем остатки перед банком, переводим автомобили на баланс Mobire. Новая аренда - заключаем договор с фиксированной оплатой и полным сервисом. Постепенное обновление - по мере износа старые машины заменяются без бюрократии и хлопот.

В результате - один фиксированный платёж, ни забот, ни бумажной работы, и обновляющийся автопарк, который успевает за вашим бизнесом.

6. Аварии без остановки бизнеса

Даже самый надёжный водитель не застрахован от ДТП. Но с Mobire даже авария не остановит работу вашей фирмы: мы организуем эвакуатор, возьмем на себя общение со страховкой, ремонт и уже на следующий день предоставим замену машины.

24/7 поддержка и быстрые решения означают одно - работа не встанет, даже если машина временно вышла из строя.

7. Продажа машин? Больше не ваша забота

Договор аренды длится от года до пяти, но бизнес меняется быстрее. Может понадобиться меньше машин или новые модели. С Mobire не нужно заниматься продажей: просто верните авто или замените его без лишних формальностей.

Больше не нужно терять время на размещение объявлений, переговоры и оценку остаточной стоимости.

Ваш фокус - это бизнес, а не автопарк.

Новый век для автопарков

Если строки Excel показывают, что владение машинами отнимает слишком много сил и денег, то пора присмотреться к Mobire.

Аренда с полным спектром услуг - это:

фиксированный платёж без «сюрпризов»;

профессиональное администрирование без нужды нанимать отдельного специалиста;

подходящий автомобиль под каждую задачу;

0 € стартовых затрат и лёгкий баланс;

один счёт вместо десятков;

возможность рефинансировать текущий автопарк;

подменная машина в экстренных ситуациях, например, в случае аварии;

гибкость, вы можете вернуть или заменить авто в любой момент.