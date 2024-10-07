Назад ST 29.11.24, 20:01 Представьте себе, что вы узнали – в вашей комнате тайком побывали сотни людей Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.

Компания Optimist Creative долгое время не предполагала, что в качестве креативного агентства она может заинтересовать каких-то киберпреступников. «Мы небольшая компания с оборотом в пару миллионов, у нас работает около двадцати человек. У предприятия нет никаких крупных коммерческих тайн, мы не управляем персональными данными, у нас нет инженерных патентов. Поэтому, казалось, что в плане кибератак можно чувствовать себя в безопасности – ведь тут вроде бы и брать нечего», - рассказал директор агентства Магнус Лужков.

Реальность же оказалась совсем иной. Будучи клиентом Telia, Optimist Creative пользуется интернет-услугой для бизнес-клиентов, в которую входит и фильтр безопасности Turvanet, блокирующий наиболее распространенныекиберугрозы. В личном кабинете бизнес-клиента можно ознакомиться с отчетом Turvanet, где указаны виды и количество атак, которые фильтры блокировали за определенный период. Статистика Turvanetобновляется ежедневно и доступна на сайте Telia по адресу https://www.telia.ee/ari/kontor/kontori-internet/arikliendi-internet . Там можно увидеть, сколько вирусов, вредоносных программ, попыток фишинга, внешних атак на соединение и устройства, случаев использования зараженных устройств, подозрительных сайтов и спама было заблокировано фильтрами. Turvanetтакже защищает сети предприятий от DDoS-атак (атак типа» отказ в обслуживании»).

Чаще всего преступники ищут уязвимости в безопасности

«Я раньше не смотрел эти отчеты. Но когда я все же их открыл, обнаружился поразительный факт – в зависимости от месяца имели место сотни, а иногда даже тысячи попыток причинить нам вред. Бывают более активные и более пассивные в том плане периоды», - сказал Лужков, признав, что от прочитанного он поначалу просто потерял дар речи.

Отчет продемонстрировал, что киберпреступники чаще всего «прощупывают» уязвимости в безопасности, чтобы найти слабые места в сети и устройствах, которые можно атаковать. Самым неприятным для Лужкова стало то, что отчет показал использование зараженных компьютеров. «О зараженном устройстве свидетельствует выявленный вредоносный трафик, исходящий из компании вовне. Это значит, что одно из наших устройств – смартфон, компьютер или роутер – заражено вредоносной программой, и его пытаются использовать для атак на других пользователей или устройства. По сути, это делает нас соучастниками следующих преступлений, а это не самая приятная перспектива», - отметил он.

Магнус Лужков Foto: Optimist

Как и большинство малых предприятий, Optimist Creative не имеет четкого плана в части кибербезопасности. Лужков признал, что по мере роста и развития компании были приняты правильные решения в отношении покупки ряда услуг и устройств (например, фирма использует компьютеры бизнес-класса Apple, которые лучше блокируют вирусы, раньше постоянно мешавшие работе), но впереди еще долгий путь. Так, в ближайшее время компания планирует провести обучение по кибербезопасности, где об угрозах расскажет специалист в этой области.

«Яуверен,чтоунасработаютумныелюди,номногиекиберугрозы– восновномнаиболеесерьезные–возникаюткакразиз-зачеловеческогофактора.Кто-тослучайноделаетнеправильныйшаг, и врезультатепреступникиполучаютдоступктому,чтоимнужно. Янемогуличнопредупреждатьлюдейобовсехвозможныхугрозах», -добавилон.

Лужковназвалотчет Turvanetвдохновляющим–благодаряемукомпания Optimist Creativeсталауделятьбольшевниманияранеекажущейсяневажнойсфере: «Представьтесебе,еслибывыузнали,чтосотнилюдейтайнопобываливвашейгостиной,пытаясьукрастьбанковскуюкартуилиключиотмашины?Чтобывытогдасделали?Киберпреступления–этопосутитожесамое,тольконакомпьютере!»