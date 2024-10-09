Назад ST 09.10.24, 10:56 В облачных сервисах Telia предприятия разместили миллион гигабайт данных Облачные услуги Telia – крупнейшей ИТ- и телекоммуникационной компании Эстонии – используют сотни местных предприятий. Основная причина заключается в том, что дата-центры находятся на территории Эстонии, а это значительно снижает риски безопасности, связанные с использованием зарубежных хостинговых услуг.

В облачных сервисах Telia предприятия разместили миллион гигабайт данных

Облачный сервис T1 Pilv предназначен для работы с критически важными для бизнеса приложениями и базами данных, а также для безопасного и надежного хранения файлов. Чтобы обеспечить должный уровень безопасности, дата-центры расположены в трех различных местах Эстонии, а их информационные системы соответствуют высочайшему уровню качества обслуживания (SLA). Кроме того, дата-центры оснащены системами кондиционирования, автоматической газовой системой пожаротушения, системами охраны и видеокамерами.

«Telia предоставляет предприятиям расположенную на территории Эстонской Республики виртуальную инфраструктуру, соответствующую международным стандартам безопасности и обслуживания ISO 27001 и ISO 50001», - рассказал руководитель по ИТ-услугам Telia Пеэтер Паю. Клиент использует ресурсы облачного сервиса T1 Pilv посредством серверного оборудования Telia и необходимого для управления им программного обеспечения.

При необходимости клиент может воспользоваться лицензией на коммерческие операционные системы для соответствия требованиям доступности критичных для бизнеса информационных систем.

В зависимости от целей использования ресурсов Telia предлагает бизнес-клиентам четыре уровня хранения данных, открывающие возможности буквально для чего угодно – от работы с критически важными приложениями и базами данных до архивирования и хранения больших объемов информации. Производительность уровней варьируется от 100 до 100 000 IOPS.

Кроме того, клиент может заказать ряд необходимых дополнительных услуг, таких как услуги программного обеспечения и облачного резервного копирования, которые поддерживают непрерывность работы информационных систем компании.

Клиент облачных сервисов: местный характер услуги был для нас очень важен

По словам Паю, облачные услуги уже используют около 200 бизнес-клиентов Telia, разместив порядка 2400 виртуальных серверов, где хранится примерно один петабайт – то есть миллион гигабайт данных.

Одним из пользователей виртуальной инфраструктуры Telia является разрабатывающая бухгалтерское программное обеспечение компания SmartAccounts. По словам ее исполнительного директора Анти Странберга, кибербезопасность имеет для них первостепенное значение, поэтому они тщательно выбирали, какой облачный сервис использовать для размещения своих серверов. Основной причиной выбора сервиса Telia стало то, что это местная услуга – что встречается на рынке довольно редко. Кроме того, данная услуга показалась им более стабильной и безопасной по сравнению с размещением серверов с конфиденциальными данными в дата-центрах других стран.

«Для хостинга стабильность сервиса крайне важна, и в случае Telia мы смогли практически «забыть» об использовании услуги, в хорошем смысле этого слова», - сказал он. Однако, если вдруг что-то случится, для них было важно наличие местной поддержки клиентов, что удобнее и проще, чем решение проблем с технической поддержкой на иностранном языке.

«Мы гарантируем клиентам облачных услуг Telia, ответ на звонки по телефону в течение 15 секунд, а помощь можно получить на эстонском, английском и русском языках», - отметил Паю.

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