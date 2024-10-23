Назад ST 23.10.24, 11:45 Доверьте нам организацию своего праздника! Рестораны UMA, Lore и Lessner в Ноблесснере предлагают вкусный стол и замечательные развлечения Планирование события для фирмы или компании друзей не должно стать головной болью. Как часто виновник торжества к началу вечеринки уже чувствует себя выжатым лимоном? Команда ресторана Lee и бистро Lore, открывшая летом две новых интересных точки (ресторан UMA и коктейль-бар Lessner), организует мероприятие в соответствии с Вашими пожеланиями, разработает меню и позаботится о развлечениях.

Ресторан UMA в квартале Ноблессенера готов к приему гостей. Фото: ЛАУРИ ЛААН

Стеклянные стены ресторана UMA в Ноблесснере переливаются и преломляют свет, здесь уютно и светло. Большая сцена с видом на море порадует возможностям и исполнителей, и любителей танцев. Этот современный ресторан азиатской кухни готов предложить приятную альтернативу рождественской классике, типичной для декабря.

«Зал вмещает 140 гостей, но в нем хорошо себя чувствуют и группы из 60–70 человек», – сказал владелец UMA Кристьян Пеяске и вспомнил недавнее событие: «У нас была вечеринка, на которой сначала играл диджей, затем выступала группа и наконец пели караоке. Кстати, караоке намного круче, чем считают. Оно стало хитом вечера! Мы устроили его и для своей команды. Лучшее развлечение стоит поискать», – Кристьян призывает добавить в меню ноту-другую исполнительского искусства.

Не просто еда, а еще эмоции

«В наших ресторанах не просто подают еду, мы доставляем эмоции. Мы готовы реализовать все пожелания и сделаем все для того, чтобы вечернестал просто очередным мероприятием в ежедневнике, а запомнился на долгую память», – говорит Пеяске.

Хитом ресторана UMA стало дегустационное меню, подаваемое на сервировочных блюдах (59 евро на гостя), что упрощает планирование мероприятия хоть на 5, 10 или на 50 человек.

Заведения связаны друг с другом – все их лучшие блюда можно попробовать за один вечер

Насытившись в UMA, можно продолжить вечер в баре Lessner. Фото: ЛАУРИ ЛААН

Коктейль-бар Lessner Baar рядом с рестораном UMA угощает особенно актуальным коктейльным меню, над которым поработал бармен, входящий в топ-50 мира. При планировании мероприятия можно по желанию объединить меню ресторана UMA и карту коктейлей и вин Lessner.

Если вы хотите устроить вечеринку на 30 человек в отдельном зале, по словам Кристиана Пеяске, идеально подойдет второй этаж бара Lessner. Если же на мероприятие соберется человек 70, можно подумать о бронировании всего здания и провести мероприятие на обоих этажах.

Для большой группы можно устроить вечер, который начнется в ресторане UMA и перейдет приватным путем внутри здания, созданным специально для этого вечера, в бар Lessner. Это станет приятным сюрпризом для гостей и позволит устроить необычную многоуровневую вечеринку.

Декабрьские вечера для небольших компаний

В декабре Лесснер со среды по субботу предлагает программы диджеев или живую музыку, то есть всю развлекательную часть рождественского месяца. Гостям нужно только забронировать столик и прибыть на место. «Все придут сюда с одной и той же целью – расслабиться, повеселиться, отпраздновать успешный конец года. Это будет действительно приятный и запоминающийся рождественский месяц», – обещает Кристьян.

Праздничное меню из четырех блюд и развлечений стоит 59 евро/гость. Стол в Lessner накроет команда соседнего ресторана UMA.

7 fotot UMA, Lore и Lessner в Ноблесснере к сезону вечеринок готовы. Фотографии: ЛАУРИ ЛААН

Блюда, напитки, караоке, командные игры или тренинг сомелье – на ваш выбор!

Если вы закажете праздник в UMA, Lore или Lessner, вам не понадобятся услуги ивент-компании – активные команды ресторанов помогут провести весь вечер. «Мы готовы вас услышать и придумать мероприятие, соответствующее вашим пожеланиям. Предлагаемые нами варианты, от тренингов сомелье до всевозможных командных игр, которые помогают проводить наши сотрудники, можно найти на сайте Lessner », – приглашает Пеяске.

«Тем, кто хочет насладиться классическими рождественскими вкусами, подойдет рождественское меню из трех блюд из бистро Lore Bistroo , которое доступно желающим и в баре Lessner», – добавил он.

Мероприятие для десяти друзей, семьи или фирмы на 150 человек в ресторане UMA, бистро Lore и баре Lessner в квартале Ноблесснер позволит достойно и памятно подвести итоги года и всё отпустить!

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