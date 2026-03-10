Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,6%311,27
  • OMX Riga0,1%900,01
  • OMX Tallinn0,46%2 073,72
  • OMX Vilnius0,31%1 357,5
  • S&P 500−0,17%6 784,48
  • DOW 30−0,31%47 590,91
  • Nasdaq 0,15%22 730,21
  • FTSE 1001,29%10 381,66
  • Nikkei 2252,88%54 248,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,86
  • 10.03.26, 14:21

Рождественский рынок в Таллинне продлят до 6 января

Управа района Кесклинн объявила тендер на организацию рождественского рынка на Ратушной площади. В этом году помимо торговых лавок там планируется установить домики для мероприятий, а время работы ярмарки продлить до 6 января.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Как отметил старейшина района Кесклинн Никита Грознов, цель изменений – сделать рынок не только местом для покупок, но и площадкой для других занятий. «Мое видение и мечта – чтобы как минимум один домик был посвящен чему-то интересному, какой-то культурной деятельности», – сказал он.
По словам Грознова, решение продлить работу ярмарки приняли после отзывов местных жителей и с учетом того, что туристы приезжают в Таллинн и после Нового года, передает rus.err.ee.
Согласно условиям конкурса, организатор должен заплатить городу не менее 55 000 евро за использование территории. Тендер объявлен на один год, срок подачи предложений – до 6 апреля.

Цена на нефть вмиг подскочила на 27%

