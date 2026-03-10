Назад 10.03.26, 14:21 Рождественский рынок в Таллинне продлят до 6 января Управа района Кесклинн объявила тендер на организацию рождественского рынка на Ратушной площади. В этом году помимо торговых лавок там планируется установить домики для мероприятий, а время работы ярмарки продлить до 6 января.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

Как отметил старейшина района Кесклинн Никита Грознов, цель изменений – сделать рынок не только местом для покупок, но и площадкой для других занятий. «Мое видение и мечта – чтобы как минимум один домик был посвящен чему-то интересному, какой-то культурной деятельности», – сказал он.

По словам Грознова, решение продлить работу ярмарки приняли после отзывов местных жителей и с учетом того, что туристы приезжают в Таллинн и после Нового года, передает rus.err.ee.

Согласно условиям конкурса, организатор должен заплатить городу не менее 55 000 евро за использование территории. Тендер объявлен на один год, срок подачи предложений – до 6 апреля.