Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−1,33%6 740,02
  • DOW 30−0,95%47 501,55
  • Nasdaq −1,59%22 387,68
  • FTSE 100−1,24%10 284,75
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,14
  • 08.03.26, 15:04

«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками

Принадлежащая норвежцам компания Vindr планирует построить в волости Ляэне‑Харью до 14 ветряков высотой до 250 метров. «Я точно уеду отсюда», – заявил предприниматель Тоомас Аннус, живущий по соседству с местом предполагаемого строительства.
Крупный совладелец Merko Ehitus Тоомас Аннус не в восторге от того, что по соседству с его домом планируют построить крупный ветропарк.
  • Foto: Eiko Kink
В конце марта будет готово исследование, которое проводят антропологи и цель которого – выяснить отношение жителей деревень Энглема, Кейбу, Виливалла и Хату к развитию ветроэнергетики.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026