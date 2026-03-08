«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
Принадлежащая норвежцам компания Vindr планирует построить в волости Ляэне‑Харью до 14 ветряков высотой до 250 метров. «Я точно уеду отсюда», – заявил предприниматель Тоомас Аннус, живущий по соседству с местом предполагаемого строительства.
Хотя три года назад волостное собрание Тапа утвердило общую планировку, которая не предусматривает установку крупных ветрогенераторов на территории волости, время от времени заинтересованные стороны осведомляются, не изменила ли волость свою позицию.
