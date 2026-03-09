Банкротные управляющие пытаются вытрясти из Яака Роосааре деньги

Инвестиционные синдикаты под управлением известного инвестора и автора книги «Учебник: как стать богатым» Яака Роосааре предоставили испытывающей трудности компании Planet42 необеспеченные займы на общую сумму около 10 миллионов евро. Более того, еще этой весной Роосааре писал инвестором, что их позиции по необеспеченным займам укрепляются и продолжат укрепляться.