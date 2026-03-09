По мнению известного инвестора Яака Роосааре, многолетние судебные споры не отвечают ничьим интересам, поэтому он ищет компромисс с банкротными управляющими.
«Хотелось бы рано или поздно все урегулировать, а многолетние судебные споры ни в чьих интересах», – прокомментировал происходящее Роосааре. По его словам, дело по-прежнему находится на стадии предварительного следствия, и обвинение ему не предъявлено.
«У меня семь разных кредитных договоров с четырьмя разными компаниями Роосааре, поэтому я могу посещать эти заседания многократно», – отметил сегодня в здании суда малый инвестор, прибывший на собрание кредиторов двух обанкротившихся компаний Яака Роосааре.
Инвестиционные синдикаты под управлением известного инвестора и автора книги «Учебник: как стать богатым» Яака Роосааре предоставили испытывающей трудности компании Planet42 необеспеченные займы на общую сумму около 10 миллионов евро. Более того, еще этой весной Роосааре писал инвестором, что их позиции по необеспеченным займам укрепляются и продолжат укрепляться.
