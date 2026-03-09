Деловые ведомости
  • OMX Baltic−1,03%308,98
  • OMX Riga−0,18%899,53
  • OMX Tallinn−0,96%2 063,88
  • OMX Vilnius−0,72%1 351,4
  • S&P 5000,00%6 740,02
  • DOW 300,00%47 501,55
  • Nasdaq −1,59%22 387,68
  • FTSE 100−0,94%10 188,04
  • Nikkei 225−5,2%52 728,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,5
  • 09.03.26, 08:22

Банкротные управляющие пытаются вытрясти из Яака Роосааре деньги

Банкротные управляющие компаний известного финфлюенсера Яака Роосааре, в отношении которого ведется уголовное дело, нашли действенный способ заставить его выплатить деньги.
По мнению известного инвестора Яака Роосааре, многолетние судебные споры не отвечают ничьим интересам, поэтому он ищет компромисс с банкротными управляющими.
  • По мнению известного инвестора Яака Роосааре, многолетние судебные споры не отвечают ничьим интересам, поэтому он ищет компромисс с банкротными управляющими.
  • Foto: Liis Treimann
«Хотелось бы рано или поздно все урегулировать, а многолетние судебные споры ни в чьих интересах», – прокомментировал происходящее Роосааре. По его словам, дело по-прежнему находится на стадии предварительного следствия, и обвинение ему не предъявлено.
