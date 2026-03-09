Пока рынки падают, инвестор Таави Ильвес наращивает позиции

Рост цен на нефть отправил американский рынок акций в минус. Инвестор Таави Ильвес видит в этом возможность нарастить позиции.
Foto: Liis Treimann
Резкий скачок цен на нефть рано утром в понедельник опустил фьючерсы на американские акции более чем на 2%. К полудню рынки частично отыграли потери. Индексы S&P 500 и технологический Nasdaq 100 торговались примерно на 1% ниже пятничного уровня.
Цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель за считаные дни, если война на Ближнем Востоке с участием Ирана продолжится нынешними темпами. Пока ни США, ни Израиль, ни Иран не дали понять, что быстрое перемирие близко.
