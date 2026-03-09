Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−1,03%308,98
  • OMX Riga−0,18%899,53
  • OMX Tallinn−0,96%2 063,88
  • OMX Vilnius−0,72%1 351,4
  • S&P 5000,00%6 740,02
  • DOW 300,00%47 501,55
  • Nasdaq −1,59%22 387,68
  • FTSE 100−0,94%10 188,04
  • Nikkei 225−5,2%52 728,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,5
  • OMX Baltic−1,03%308,98
  • OMX Riga−0,18%899,53
  • OMX Tallinn−0,96%2 063,88
  • OMX Vilnius−0,72%1 351,4
  • S&P 5000,00%6 740,02
  • DOW 300,00%47 501,55
  • Nasdaq −1,59%22 387,68
  • FTSE 100−0,94%10 188,04
  • Nikkei 225−5,2%52 728,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,5
  • 09.03.26, 08:56

Взрывной рост цен на нефть поверг мировые биржи в хаос

Фьючерсы на нефть в понедельник открылись ростом на 27%, что привело к резкому падению азиатских фондовых рынков и американских фондовых фьючерсов.
Подорожание сырой нефти на 27% вызвало сильное падение азиатских фондовых рынков.
  • Подорожание сырой нефти на 27% вызвало сильное падение азиатских фондовых рынков.
  • Foto: AP/Scanpix
Фондовые рынки резко пошли вниз после того, как цена сырой нефти впервые с 2022 года превысила 100 долларов за баррель. Утром в понедельник фьючерсы на нефть WTI торгуются на уровне 115 долларов за баррель, что означает рост на 27% по сравнению с пятничной ценой. В процентном выражении это крупнейший внутридневной скачок с 1988 года, когда начались торги фьючерсами на нефть Brent.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 08.03.26, 10:59
Нефть на пороге 100 долларов: напряженность вокруг Ирана разгоняет рынок
Цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель за считаные дни, если война на Ближнем Востоке с участием Ирана продолжится нынешними темпами. Пока ни США, ни Израиль, ни Иран не дали понять, что быстрое перемирие близко.
Биржа
  • 05.03.26, 14:25
Энергетический удар по рынкам: инвесторы ищут новые стратегии защиты
Конфликт на Ближнем Востоке резко поднял цены на энергоносители и вверг рынки в волатильность, вынуждая инвесторов искать новые способы защититься от возможного подорожания нефти до отметки выше 100 долларов за баррель и новой волны инфляции.
Биржа
  • 06.03.26, 17:53
С рынка труда США неожиданно исчезли 92 000 рабочих мест
В пятницу были опубликованы данные по рынку труда США и статистика обращений за пособиями по безработице, которые неприятно удивили аналитиков и отправили фондовые рынки в минус.
Инвестор Тоомас
  • 05.03.26, 17:41
Инвестор Тоомас: худшая акция, которую я постоянно держу в своем портфеле
Еще недавно я с тревогой морщил лоб: акция Equinor была как камень, который никак не хочет катиться. Но теперь, всего каких-то десять дней спустя, я вижу совсем иную картину.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.03.26, 12:25
Южнокорейская оборонная компания построит в Эстонии завод и инвестирует 100 млн евро
2
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
3
Новости
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
4
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
5
Новости
  • 06.03.26, 08:26
Обвинение в «пиратских» скамейках рассыпалось в суде
6
Новости
  • 08.03.26, 13:36
Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион яхту, арестованную за нарушение санкций

Последние новости

Биржа
  • 09.03.26, 14:53
Пока рынки падают, инвестор Таави Ильвес наращивает позиции
Биржа
  • 09.03.26, 13:57
Облигации Volta SKAI были переподписаны в несколько раз
Биржа
  • 09.03.26, 13:20
Европейские биржи падают, снижается и Таллиннский рынок
Mнения
  • 09.03.26, 12:53
Юлле Эрнитс: в условиях снижения численности населения нужно воспитывать крепкие поколения
Новости
  • 09.03.26, 11:53
Промышленное производство в Эстонии в январе выросло на 5,9%
Новости
  • 09.03.26, 11:32
Цена на природный газ в Европе взлетела еще выше
Утром рост достигал 28%
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион
Новости
  • 09.03.26, 09:59
Страны G7 могут задействовать стратегические запасы нефти

Сейчас в фокусе

Крупный совладелец Merko Ehitus Тоомас Аннус не в восторге от того, что по соседству с его домом планируют построить крупный ветропарк.
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
Прием семаглутида может обходиться в 90-200 евро в месяц.
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
Выставленную на торги Sealine F430 хотели вывезти в Россию, однако это запрещено санкциями.
Новости
  • 08.03.26, 13:36
Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион яхту, арестованную за нарушение санкций
Иван Анчевский.
Новости
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
Компания Magnetic MRO, занимающаяся техническим обслуживанием самолетов, в конце января открыла в Таллиннском аэропорту новый комплекс ангаров общей площадью почти 10 000 квадратных метров. Теперь Magnetic MRO занимает на территории аэропорта около 30 400 квадратных метров, что делает ее крупнейшим коммерческим клиентом аэропорта.
Новости
  • 06.03.26, 16:02
Китайские владельцы могут выйти из Magnetic MRO уже в этом году
Руководитель компании подал в отставку
Лесопилка на Рухну десять лет простояла без дела, пока в прошлом году ее снова не запустили.
Новости
  • 08.03.26, 12:25
Маленький остров раскололся на два лагеря: волость хочет продать лесопилку, противники опасаются монополии
По словам главного инвестора проекта Хейти Хяэля, геополитические изменения последних лет показали, насколько важна диверсифицированная и надежная цепочка поставок энергии.
Новости
  • 06.03.26, 16:25
Хейти Хяэль с партнерами инвестировал миллионы в газовый терминал в Риге
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026