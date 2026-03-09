Взрывной рост цен на нефть поверг мировые биржи в хаос

Подорожание сырой нефти на 27% вызвало сильное падение азиатских фондовых рынков.
Foto: AP/Scanpix
Фондовые рынки резко пошли вниз после того, как цена сырой нефти впервые с 2022 года превысила 100 долларов за баррель. Утром в понедельник фьючерсы на нефть WTI торгуются на уровне 115 долларов за баррель, что означает рост на 27% по сравнению с пятничной ценой. В процентном выражении это крупнейший внутридневной скачок с 1988 года, когда начались торги фьючерсами на нефть Brent.
Цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель за считаные дни, если война на Ближнем Востоке с участием Ирана продолжится нынешними темпами. Пока ни США, ни Израиль, ни Иран не дали понять, что быстрое перемирие близко.
Конфликт на Ближнем Востоке резко поднял цены на энергоносители и вверг рынки в волатильность, вынуждая инвесторов искать новые способы защититься от возможного подорожания нефти до отметки выше 100 долларов за баррель и новой волны инфляции.
