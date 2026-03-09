Назад 09.03.26, 08:56 Взрывной рост цен на нефть поверг мировые биржи в хаос Фьючерсы на нефть в понедельник открылись ростом на 27%, что привело к резкому падению азиатских фондовых рынков и американских фондовых фьючерсов.

Фондовые рынки резко пошли вниз после того, как цена сырой нефти впервые с 2022 года превысила 100 долларов за баррель. Утром в понедельник фьючерсы на нефть WTI торгуются на уровне 115 долларов за баррель, что означает рост на 27% по сравнению с пятничной ценой. В процентном выражении это крупнейший внутридневной скачок с 1988 года, когда начались торги фьючерсами на нефть Brent.