Часть привлеченных Apollo средств пойдет на погашение кредита Swedbank
Из облигационной эмиссии Apollo Group объемом до 70 млн евро до 25 млн евро будет направлено на погашение займа собственника MM Grupp перед Swedbank, сообщил глава Apollo Group Тоомас Тийвель, отвечая на вопросы инвесторов.
Apollo Group планирует направить средства от облигаций на расширение бизнеса, инвестиции в повышение эффективности и погашение займа собственника. На фото – встреча руководства Apollo Group с инвесторами в понедельник в Apollo Plaza.
Foto: Andras Kralla
По словам Тийвеля, кредит принадлежит Swedbank и его погашение позволит Apollo Group высвободить часть залогов из-под обеспечения банка. Об этом он заявил на мероприятии Apollo Group и Инвестиционного клуба.
Компания Apollo Group, работающая в сфере развлечений и ресторанного бизнеса и недавно представившая облигационную программу, планирует направить 30 млн евро на финский рынок, чтобы утроить количество своих заведений в стране.
Эстонская компания в сфере развлечений и общественного питания Apollo Group планирует привлечь около 50 млн евро и рассчитывает на наиболее динамичный рост в ближайшие годы именно в Финляндии. Об этом рассказал глава концерна Тоомас Тийвель.
