Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,6%311,27
  • OMX Riga0,1%900,01
  • OMX Tallinn0,46%2 073,72
  • OMX Vilnius0,31%1 357,5
  • S&P 500−0,17%6 784,48
  • DOW 30−0,31%47 590,91
  • Nasdaq 0,15%22 730,21
  • FTSE 1001,29%10 381,66
  • Nikkei 2252,88%54 248,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,86
  • OMX Baltic0,6%311,27
  • OMX Riga0,1%900,01
  • OMX Tallinn0,46%2 073,72
  • OMX Vilnius0,31%1 357,5
  • S&P 500−0,17%6 784,48
  • DOW 30−0,31%47 590,91
  • Nasdaq 0,15%22 730,21
  • FTSE 1001,29%10 381,66
  • Nikkei 2252,88%54 248,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,86
  • 10.03.26, 14:10

Часть привлеченных Apollo средств пойдет на погашение кредита Swedbank

Из облигационной эмиссии Apollo Group объемом до 70 млн евро до 25 млн евро будет направлено на погашение займа собственника MM Grupp перед Swedbank, сообщил глава Apollo Group Тоомас Тийвель, отвечая на вопросы инвесторов.
Apollo Group планирует направить средства от облигаций на расширение бизнеса, инвестиции в повышение эффективности и погашение займа собственника. На фото – встреча руководства Apollo Group с инвесторами в понедельник в Apollo Plaza.
  • Apollo Group планирует направить средства от облигаций на расширение бизнеса, инвестиции в повышение эффективности и погашение займа собственника. На фото – встреча руководства Apollo Group с инвесторами в понедельник в Apollo Plaza.
  • Foto: Andras Kralla
По словам Тийвеля, кредит принадлежит Swedbank и его погашение позволит Apollo Group высвободить часть залогов из-под обеспечения банка. Об этом он заявил на мероприятии Apollo Group и Инвестиционного клуба.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 06.03.26, 13:06
Apollo Group Маргуса Линнамяэ направит 30 млн евро в Финляндию
Компания Apollo Group, работающая в сфере развлечений и ресторанного бизнеса и недавно представившая облигационную программу, планирует направить 30 млн евро на финский рынок, чтобы утроить количество своих заведений в стране.
Биржа
  • 03.03.26, 10:28
Apollo Group начинает подписку на облигации
Развлекательный и ресторанный концерн Apollo Group, принадлежащий бизнесмену Маргусу Линнамяэ, намерен привлечь от инвесторов 50 миллионов евро.
Новости
  • 22.02.26, 12:25
«Мы уже заплатили за обучение»: почему Apollo Group не боится финского рынка
Эстонская компания в сфере развлечений и общественного питания Apollo Group планирует привлечь около 50 млн евро и рассчитывает на наиболее динамичный рост в ближайшие годы именно в Финляндии. Об этом рассказал глава концерна Тоомас Тийвель.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.

Самые читаемые

1
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
2
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
3
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион
4
Новости
  • 09.03.26, 06:00
«Я думал, что он меня не шваркнет»: бывший партнер обвиняет обанкротившегося бизнесмена в новом обмане
5
Новости
  • 08.03.26, 13:36
Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион яхту, арестованную за нарушение санкций
6
Биржа
  • 09.03.26, 08:56
Взрывной рост цен на нефть поверг мировые биржи в хаос
Цена на нефть вмиг подскочила на 27%

Последние новости

Новости
  • 10.03.26, 14:21
Рождественский рынок в Таллинне продлят до 6 января
Биржа
  • 10.03.26, 14:10
Часть привлеченных Apollo средств пойдет на погашение кредита Swedbank
Биржа
  • 10.03.26, 13:10
Снижение напряженности вокруг Ирана подняло биткоин выше 71 000 долларов
Новости
  • 10.03.26, 12:38
Sunly построит гигантский дата-центр рядом с солнечным парком в Ристи
Биржа
  • 10.03.26, 12:14
Айн Ханшмидт приобрел 200 000 акций Tallink. «Хотел войти в десятку крупнейших акционеров»
Новости
  • 10.03.26, 11:49
Отпуск на Ближнем Востоке на паузе. Нефтяной кризис может привести к росту цен на авиабилеты
Новости
  • 10.03.26, 10:52
Банкротный спор бизнес-партнеров: суд вернул к жизни компанию недвижимости
Биржа
  • 10.03.26, 10:01
Европейские фондовые рынки нацелены на сильное открытие

Сейчас в фокусе

По словам бывшего партнера предпринимателя Евгения Лобача (на фото) Александра Гитермана, Евгений не вернул ему кредит, взятый на четыре месяца. В итоге Гитерман остался должен банку 98 тысяч евро.
Новости
  • 09.03.26, 06:00
«Я думал, что он меня не шваркнет»: бывший партнер обвиняет обанкротившегося бизнесмена в новом обмане
Крупный совладелец Merko Ehitus Тоомас Аннус не в восторге от того, что по соседству с его домом планируют построить крупный ветропарк.
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
Юристы Мерике Роозилехт и Индрек Пыдер на судебном заседании. Пыдер пытался достичь компромисса с банком, однако переговоры зашли в тупик.
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион
Подорожание сырой нефти на 27% вызвало сильное падение азиатских фондовых рынков.
Биржа
  • 09.03.26, 08:56
Взрывной рост цен на нефть поверг мировые биржи в хаос
Цена на нефть вмиг подскочила на 27%
По мнению известного инвестора Яака Роосааре, многолетние судебные споры не отвечают ничьим интересам, поэтому он ищет компромисс с банкротными управляющими.
Биржа
  • 09.03.26, 08:22
Банкротные управляющие пытаются вытрясти из Яака Роосааре деньги
Роосааре: «Хотелось бы рано или поздно все урегулировать»
Прием семаглутида может обходиться в 90-200 евро в месяц.
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
Рост цен на нефть отправил американский рынок акций в минус. Инвестор Таави Ильвес видит в этом возможность нарастить позиции.
Биржа
  • 09.03.26, 14:53
Пока рынки падают, инвестор Таави Ильвес наращивает позиции
Исполнительный директор ELKE Mööbel Сийм Сийгур считает, что осведомленность сотрудников о рисках кибербезопасности имеет первостепенное значение. «Злоумышленники используют в первую очередь человеческий фактор, поэтому необходимо регулярно обучаться», — отмечает он.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026