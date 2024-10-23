Назад ST 23.10.24, 20:27 Эффективное управление автопарком: Почему автолизинг больше не актуален? Для большинства компаний лизинг остаётся привычным способом приобретения автомобилей, что влечёт за собой необходимость технического обслуживания, замены шин и урегулирования страховых случаев. Такой подход к управлению корпоративным автопарком требует значительных временных затрат, особенно если автомобилей в автопарке несколько.

Однако управление автопарком связано не только с затратами времени, но и с непредвиденными расходами. Для того чтобы сконцентрироваться на основной деятельности и снизить административную нагрузку, всё больше компаний выбирают долгосрочную аренду автомобиля с полным обслуживанием. Этот тип услуги предлагает комплексное решение, включая все расходы, связанные с автомобилем, — от техобслуживания до страхования и замены шин — за фиксированную ежемесячную плату.

Член правления Mobire Eesti Марек Курс на протяжении многих лет подчёркивает преимущества долгосрочной аренды с полным обслуживанием для бизнеса. Его опыт и глубокие знания в индустрии позволяют компаниям улучшить операционную эффективность и прогнозировать расходы с большей точностью благодаря этому решению.

Почему стоит рассмотреть долгосрочную аренду с полным обслуживанием?

Долгосрочная аренда с полным обслуживанием принципиально отличается от традиционного лизинга. Этот подход предлагает комплексное решение, где все затраты и услуги включены в фиксированную плату. Как отмечает Марек Курс, такая услуга позволяет компаниям сосредоточиться на основной деятельности, передав управление автопарком профессионалам.

«Ключевым преимуществом аренды с полным обслуживанием является предсказуемость расходов. В традиционном лизинге техобслуживание, страхование и другие сопутствующие владением машины расходы могут быть непредсказуемыми. Однако аренда машины с полным обслуживанием позволяет зафиксировать эти затраты в момент заключения договора. Это даёт компаниям возможность точно планировать затраты на управление автопарком», — подчёркивает Курс.

Таким образом, долгосрочная аренда с полным обслуживанием позволяет избежать непредвиденные расходы, а руководители получают ясное представление о затратах уже на этапе заключения договора.

Значительное сокращение административной нагрузки

Одним из ключевых преимуществ долгосрочной аренды с полным обслуживанием является значительное сокращение административной нагрузки на компанию. Марек Курс подчёркивает, что управление автопарком обычно связано с большим количеством документов и постоянным взаимодействием с различными поставщиками услуг — автодилерами, страховыми компаниями и сервисными центрами.

«Если компания управляет своими автомобилями самостоятельно, за пять лет может накопиться более 250 счетов, каждый из которых требует обработки и утверждения», — объясняет Курс. В случае с полной арендой это число сокращается до 60, поскольку все расходы и услуги объединены в один счёт, выставляемый ежемесячно. Это значительно снижает нагрузку на бухгалтерию и руководство, так как больше не требуется обрабатывать каждую мелкую статью расходов по отдельности.

По словам Курса, сокращение административной нагрузки является одной из главных причин, по которым многие компании переходят на долгосрочную аренду с полным обслуживанием. «Руководство может сосредоточиться на стратегических вопросах, а не на планировании технического обслуживания автомобилей. Подобная экономия времени позволяет сконцентрироваться на основной деятельности компании», — отмечает он.

Подходит ли долгосрочная аренда с полным обслуживанием всем компаниям?

Марек Курс подчёркивает, что долгосрочная аренда с полным обслуживанием не является универсальным решением. «Этот формат идеален для компаний, которые хотят снизить административную нагрузку и иметь более предсказуемые расходы на автопарк. Однако это может не подойти фирмам, которые предпочитают приобретать подержанные автомобили или самостоятельно управлять всеми расходами», — уточняет Курс.

Важно также тщательно выбирать партнёра для аренды. «Необходимо выбрать партнёра, который предлагает фиксированные ежемесячные платежи и прозрачные условия договора. На рынке есть компании, чьи договоры содержат скрытые условия, позволяющие увеличить плату в течение срока аренды, например, при росте затрат на обслуживание или страхование. Поэтому важно внимательно изучить условия и выбрать надёжного партнёра», — добавляет он.

Устойчивое развитие и тренды будущего

Долгосрочная аренда с полным обслуживанием — это не только удобство и материальная выгода. Всё больше компаний уделяют внимание вопросам устойчивого развития и снижения воздействия на окружающую среду. По словам Марека Курса, это один из ключевых трендов, на которых Mobire делает акцент. «Наши клиенты всё чаще интересуются электромобилями и гибридными решениями. Эти варианты не только экологичны, но и экономически выгодны, так как электромобили обычно требуют меньших затрат на обслуживание», — объясняет Курс.

Mobire предоставляет своим клиентам возможность протестировать электромобили и получить персональные консультации. «Мы организуем дни тест-драйва и помогаем клиентам рассчитать общие затраты на эксплуатацию электромобилей или гибридов. Важно найти решение, которое будет соответствовать как бизнес-целям, так и экологическим задачам компании», — добавляет он.

В итоге, долгосрочная аренда с полным обслуживаниемпредлагает компаниям комплексное и удобное решение, которое помогает экономить время, деньги и снижать административную нагрузку. Фиксированная ежемесячная плата, большая предсказуемость расходов и профессиональный сервис делают этот формат особенно привлекательным для компаний, которые хотят сосредоточиться на своей основной деятельности и передать управление автопарком профессионалам.

долгосрочную аренду с полным обслуживанием Ознакомьтесь с предложениями Mobire нааренду с полным обслуживанием здесь . Если у вас возникли вопросы или вам нужна персональная консультация, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь