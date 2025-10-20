Назад 21.10.25, 06:00 Россия доставляет. Как гражданин Эстонии делал бизнес с дочерью Шойгу и Максимом Поташевым Гражданин Эстонии Олег Краус построил свой бизнес в России, работая в сферах ИТ и телемедицины. Его ключевым партнёром стала Ксения Шойгу, дочь на тот момент министра обороны РФ. Одна из компаний – банкрот, другая продолжает развиваться, но уже без Шойгу и Крауса.

Олег Краус успел поработать с российскими знаменитостями.

Олег Краус уже давно уехал из Эстонии делать карьеру в Россию, успев поработать с дочерью Шойгу – на тот момент министра обороны – и знатоком «Что?Где?Когда?» Максимом Поташевым.

Сначала Олег Краус перебрался в Петербург, а затем и в Москву. Там он стал директором по развитию компании «Русские навигационные технологии», разработчика навигационной системы для автомобилей на основе ГЛОНАСС и резидента «Сколково». Но РНТ проиграла лоббисткую борьбу и обанкротилась, когда вместо ее технологий водителей законодательно обязали устанавливать тахографы, уже подключенные к ГЛОНАСС.

Затем, в 2016 году, Краус основал со знатоками Максимом Поташевым, Михаилом Левандовским и Петром Сухачевым компанию «Безочереди» , занимавшуюся базами данных и информационными ресурсами.

Михаил Левандовский и Петр Сухачев в телепередаче “Что? Где? Когда?” Позже магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель бриллиантовой и четырех хрустальных сов Максим Поташев выступит перед мобилизованными российскими военнослужащими, отправляющимися на войну с Украиной.

По данным отчетности, гражданин Эстонии вышел из компании «Безочереди» в 2020 году. К тому времени у него была уже более интересная работа. Краус занялся развитием телемедицины, купив долю в компании «Арциус» в 2017 году. Через год часть компании купила «Кэпитал Перформ», которая в 2019 году стала собственностью Ксении Шойгу, на тот момент дочки министра обороны России. Так Краус стал управляющим партнером их общего проекта MedPoint24 , специализирующегося на медосмотре водителей такси.

Другой проект Крауса, компания «Атлас Чейн», по-прежнему занималась логистикой грузоперевозок и ИТ-решениями. Видимо, тоже успешно, поскольку в 2020 году 40-процентную долю в ней также купила Ксения Шойгу через «Кэпитал Перформ».

Олег Краус представляет компанию Atlas компании на форуме Trianon Startups в Версальском дворце, 2019 год.

Ксения Шойгу – не только предпринимательница, президент федерации триатлона России, идеолог военно-исторического кластера «Остров фортов», но и фигурантка расследований российской оппозиции. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального еще в 2015 году обнаружил два поместья общей площадью 9000 кв.метров, приобретенные на имя Ксении Шойгу, которой на момент покупки (в 2009 году) было 18 лет. Авторы расследования полагали, что сделка была фиктивной, так как по достижении совершеннолетия дочери Сергей Шойгу мог более не включать информацию о ее собственности в свою декларацию. После выхода расследования собственником этого имущества стала Елена Антипина - по версии ФБК, сестра матери Ксении.

Сергей и Ксения Шойгу.

30 сентября 2022 года Шойгу была включена в санкционный список США как «заработавшая десятки миллионов долларов на государственных строительных проектах и имеющая деловые интересы, напрямую связанные с Министерством обороны».

Экскурсия по музею и историческому парку в Кронштадте. Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу в компании Владимира Путина, 30 июля 2022 года.

15 апреля 2023 года Ксения была внесена в санкционный список Украины как дочь Сергея Шойгу, который в свою очередь «непосредственно отвечает за реализацию политики, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Олег Краус вышел из наиболее известных своих проектов в России, и чем дальше займется, непонятно.

В отчете компании видно, что Краус лично кредитовал «Атлас Чейн» в общей сложности на 270 млн рублей. Возможно, так он выкупал свою долю, которая была в залоге у компании «Кэпитал Перформ». Также компанию Крауса кредитовал ВТБ, но в сентябре его компания была объявлена банкротом, а Шойгу еще в 2024 году продала свою долю. Получит ли Краус деньги при банкротстве – непонятно.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, в 2022 году Олег Краус избавился от доли в «Арициусе». Она перешла некоему Алексею Николаеву. В марте 2022 года из «Кэпитал Перформ» вышла и Ксения Шойгу. Обе эти компании продолжают работать, как и проект телемедицины MedPoint24.

Сейчас Краусу принадлежит только половина петербургского разработчика ПО «1М - Технологии», основанного им еще в 2006 году. Чем он займется дальше, сложно сказать – получить комментарий у Крауса ДВ не удалось.

Но связей с Эстонией российский бизнесмен до последнего времени не терял. Как показывают данные погранслужбы , как минимум в первый год после начала полномасштабного вторжения Краус часто ездил из Россию в Эстонию и обратно.

Подготовлено совместно с изданием The Insider