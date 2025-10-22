Назад 22.10.25, 13:33 Эльконд Либман: арифметика и политическая логика Выборы прошли, голоса подсчитаны, настало время политической арифметики, как четко заметил мэр Таллинна Евгений Осиновский. С политической логикой она может и не совпадать, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Политический обозреватель Эльконд Либман

Foto: Лийз Трейманн

Политическая арифметика для победившей в Таллинне Центристской партии оказалась не просто не самой радостной, а даже несущей ей угрозу.

«Мы надеялись на большее», – с нескрываемой грустью сказал председатель партии и кандидат в столичные мэры Михаил Кылварт.

Действительно, центристы рассчитывали не просто на победу, а на победу абсолютную, которая дала бы им возможность сформировать городскую власть, ни с кем ею не делясь, обеспечив беспроблемное возвращение Кылварта в кресло градоначальника.

Но выиграть всухую не получилось (о чем заранее предупреждали политические аналитики – несмотря на то, что рейтинг центристов в Таллинне неуклонно лез вверх). Угроза центристам, однако, заключается не в том, что партия недобрала голосов – в конце концов, она на корпус опередила занявших второе место социал-демократов. Беда пришла откуда ее явно не ждали, и принесли ее национал-консерваторы, оставшиеся за дверями столичного правительства. Партия EKRE никогда не пользовалась особой популярностью в Таллинне, но такого фиаско еще не терпела с тех пор, как стала системной и «мейнстримной» партией. Раздрай и раскол в ее рядах, превратившие EKRE в семейное предприятие, на пользу партии явно не пошли. А она была единственным реальным и непроблемным потенциальным партнером центристов. Нормальная политическая логика, учитывающая как идейные соображения, так и социальный и национальный состав электората, подсказывает очевидное решение: союз центристов и социал-демократов, который мог бы дать несокрушимый перевес голосов в столичном горсобрании. Но не даст, потому что едва ли состоится – несмотря на прошлый опыт, казавшийся вполне успешным. Точнее, скорее всего, как раз ровно из-за этого опыта, вернее, того, чем он закончился. Обе стороны вылили друг на друга столько помоев, а между бывшим и действующим мэрами пробежала такая увесистая и столь черная кошка, что трудно говорить о каком-либо возможном сотрудничестве. Вот Осиновский уже и призвал к созданию коалиции без Центристской партии. Арифметика это позволяет, давая антицентристской коалиции 42 голоса против 37 голосов центристов. Но такой союз должен будет включить в себя все партии, преодолевший 5-процентный барьер (за исключением, разумеется, центристов). Таковых четыре: консервативная правоцентристская партия «Отечество», леволиберальная Социал-демократическая партия, праволиберальная партия «Правые» и Партия реформ, давно превратившаяся из идейной либеральной партии в «партию власти», временами превращающуюся в «партию, стремящуюся к власти любыми способами». Такая коалиция обозначала бы чуть измененный вариант того, что правило столицей полтора года, с сохранением того же цирка и с соответствующими внутренними конфликтами и их последствиями. Едва ли такого поворота событий хочет Осиновский. Если он это осознает, то стремление «аннулировать» Центристскую партию и лично Кылварта должно бы уступить место упомянутой им же «арифметике».

Кылварт, движимый в свою очередь неизбывной обидой на социал-демократов и лично Осиновского (что весьма зримо сквозило во всех его выступлениях, когда лидеру центристов отказывала обычно присущая ему выдержка), заявил, что логичнее всего был бы союз с «Отечеством».

Урмас Рейнсалу наверняка понимает непродуктивность «широкой антицентристской коалиции», к которой призвал Осиновский, и он, надо отметить, ничего не говорил о невозможности сотрудничать с центристами. Правда, ему, кандидату в мэры Таллинна от «Отечества», придется быть в таком случае вторым номером, и это, конечно, проблема: такой Париж может для него и не стоить обедни.

Кылварт же своей фразой о «наиболее логичном союзе» как бы говорит: я свой, я консерватор! Что соответствует не только арифметической, но и его политической логике. Можно предположить, что с обеими этими логиками совпадает и логика электоральная – мол, русскоязычный электорат по природе своей консервативен.

Что отчасти правда. Но загвоздка тут в том, что консерватизм русского избирателя центристов по ряду важных для него вопросов не просто не совпадает, а прямо противоположен консерватизму избирателя «Отечества». Если «защита традиционных ценностей» и подозрительный взгляд в сторону «гейропы» на сотрудничество с EKRE работали, то с «Отечеством» это не прокатит. Таким образом, интрига «центристы с кем-то» или «все против центристов» в Таллинне сохраняется.

Центристы тем временем триумфально победили в Маарду и Силламяэ, выиграли выборы в Кохтла-Ярве, хорошо выступили в Йыхви, преодолели (вопреки предсказаниям), заградительный барьер в Тарту и Пярну, провели своих депутатов в большей части волостных самоуправлений – одним словом, в целом выглядят далеко не провально.

В Нарве они с хорошим результатом заняли второе место после победителя – «Народного списка Михаила Стальнухина», который выиграл выборы предсказуемо и уверенно. Стальнухин, несмотря на его политические эскапады и скандальную славу (а, может, как раз поэтому), представлялся очень многим нарвитянам наиболее адекватным представителям их интересов, да и в телевизионных дебатах на ETV+ вполне объективно таковым себя показал. Так что голосование за Стальнухина едва ли можно считать «протестным».

А таковое в Нарве было и принесло избирательному союзу «План В – Пульс города Нарва» более 12% голосов. А вот партия Koos выступила, вопреки предположениям и ожиданиям, слабо. Но в состав нарвской власти центристы, набравшие более 30% голосов, скорее всего, не войдут, потому что вероятнее всего коалицию сформируют избирательные союзы во главе со Стальнухиным и Катри Райк («Список Катри»).

Если произойдет именно так, то, имея в виду позиции центристов и местную традицию, можно ожидать будущей нестабильности власти и присущей Нарве турбулентности, что поддерживается тем обстоятельством, что большинство членов разных избирательных списков – действующие, бывшие и кочующие центристы.

Сохраняется интрига и в Тарту, где победившее «Отечество» очень ненамного опередило Партию реформ. Видимо тут немало тех, кого не слишком обрадует замена популярного многолетнего мэра Урмаса Клааса на тоже известного, но больше своей политической несгибаемостью на государственном уровне, Тыниса Лукаса. Интрига в том, с кем «Отечество» решит формировать правящую коалицию и будет ли это Партия реформ (а если да, то согласится ли Лукас уступить место мэра Клаасу). (На момент публикации мнения стало известно, что Тынис Лукас принял решение отказаться от поста мэра Тарту. Урмас Клаас останется на своем посту – ред.)

Тарту также стал единственным городом, где в городское собрание попали депутаты от партии «Ээсти-200». Наблюдатели связывают это лично с председателем партии Кристиной Каллас, которая живет здесь и баллотировалась в родном городе. При этом ее имя связывается с осуществлением перехода обучения на эстонский язык, который в Тарту, в отличие от Таллинна, не говоря уже о северо-востоке, воспринимается сугубо положительно.

Результат в Тарту, втором по величине городе Эстонии, гордящимся так называемым «тартуским духом» и считающемся так сказать «духовным центром» страны несомненно послужит некоторой легитимацией партии, сохраняющей свое место в коалиции на Тоомпеа, но совершенно провалившейся в целом на местных выборах.

Зато надо признать успех партии «Правые», которая впервые участвовала в выборах и сумела добиться мандатов во многих местах, в том числе в Таллинне.

Но у успеха есть и оборотная сторона – особенно если ты попадаешь в правящую коалицию. Пример «Ээсти-200», влетевшей на парламентских выборах 2023 года еще маячит перед глазами. А можно вспомнить, как за 20 лет до взлета «Ээсти-200», на политический Олимп триумфально ворвалась под свойственным авторитарным режимам лозунгом «Наведем порядок в доме!» («Kord majja!») партия Res Publica. И только для того, чтобы через пару-тройку лет сдуться, а затем и раствориться.

Если глянуть на карту итогов выборов, то мы увидим, что большая ее часть выкрашена в серый цвет. Особенно сельскохозяйственная провинция – это те муниципалитеты, где победу одержали разные местные избирательные союзы. В них входят местные жители, односельчане, соседи по улице в маленьких городках, и они озабочены местными проблемами, а общегосударственные их занимают в основном как граждан государства, участвующих в парламентских выборах.

Чем больше самоуправление, чем крупнее город, тем больше на местных выборах поднимаются политические вопросы, на муниципальном уровне не решающиеся. В Таллинне они норовят оказаться превалирующими. И есть партии и лидеры, прямо подчеркивающие перспективную важность общеполитических тем на местных выборах, а есть публично во всяком случае старающиеся от них отмежеваться.

Ярким примером первого типа служит лидер «Отечества» Урмас Рейнсалу, второго - пожалуй, Евгений Осиновский, Михаил Кылварт где-то между ними, всякий раз напоминая, что и то и то, мол, дело государственное, а не муниципальное.

Рейнсалу и других политиков первого типа часто упрекают в том, что они «уже провели свою кампанию по выборам в Рийгикогу. В Таллинне это действительно так, и при существующем четырехлетнем выборном цикле с временным промежутком между парламентскими и местными выборами в два (а в реальности – в полтора) года иначе просто и быть не может.