Эстонское государство начинает размещение облигаций

В последний раз Эстония выпускала долгосрочные облигации на международном рынке капитала в январе 2024 года.
В январе прошлого года Эстония разместила десятилетние государственные облигации на сумму 1 миллиард евро. Тогда 180 инвесторов подали заявки на покупку на общую сумму 7,2 миллиарда евро. Новое дополнительное размещение призвано увеличить объём этих облигаций ещё на 500 миллионов евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В последние годы на балтийской бирже значительно активизировался рынок облигаций, что опрошенные Äripäev эксперты считают признаком зрелости рынков капитала. В то же время они видят тревожную тенденцию: публичный рынок облигаций превращается в площадку для проектов, которым традиционные источники финансирования уже недоступны.
По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, попытка обеспечить экономический рост с помощью кредитов нежизнеспособна в долгосрочной перспективе, вызовет большую инфляцию и влетит государству в копеечку.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?