  • OMX Baltic−0,01%293,12
  • OMX Riga0,3%914,45
  • OMX Tallinn0,26%1 906,05
  • OMX Vilnius−0,19%1 261,88
  • S&P 5001%6 730,74
  • DOW 300,94%46 622,66
  • Nasdaq 1,36%22 987,47
  • FTSE 1000,52%9 403,57
  • Nikkei 2253,37%49 185,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,21
  • 20.10.25, 18:23

Эстонское государство начинает размещение облигаций

В понедельник правительство Эстонии объявило о международном дополнительном размещении государственных облигаций с погашением в 2034 году. Планируется привлечь до 500 миллионов евро.
В последний раз Эстония выпускала долгосрочные облигации на международном рынке капитала в январе 2024 года.
  • В последний раз Эстония выпускала долгосрочные облигации на международном рынке капитала в январе 2024 года.
В январе прошлого года Эстония разместила десятилетние государственные облигации на сумму 1 миллиард евро. Тогда 180 инвесторов подали заявки на покупку на общую сумму 7,2 миллиарда евро. Новое дополнительное размещение призвано увеличить объём этих облигаций ещё на 500 миллионов евро.
