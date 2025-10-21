Назад 21.10.25, 13:11 Премия в сотни тысяч евро. Эстонские компании предлагают щедрые мотивационные пакеты IT-компании и биржевые предприятия предлагают ключевым сотрудникам мотивационные пакеты, на которых можно заработать сотни тысяч евро.

Энн Ыунпуу, глава компании Elcogen, занимающейся водородными технологиями, рассказал, что компания предлагает ключевым сотрудникам варианты оплаты труда, основанные как на стаже работы, так и на результатах.

Foto: Лийз Трейманн

По словам руководителя компании Elcogen Энна Ыйнпуу, опционные пакеты помогают удерживать сотрудников, т.е. работник получает возможность приобрести акции не раньше, чем через три года после начала работы. Эту систему часто называют «золотыми наручниками», поскольку она мотивирует сотрудников оставаться в компании в течение более длительного периода времени.