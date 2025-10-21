Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,21%292,53
  • OMX Riga0,26%914,04
  • OMX Tallinn−0,25%1 901,25
  • OMX Vilnius0,02%1 264,57
  • S&P 5001,07%6 735,13
  • DOW 301,12%46 706,58
  • Nasdaq 1,37%22 990,54
  • FTSE 1000,19%9 421,11
  • Nikkei 2250,27%49 316,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,21
  • 21.10.25, 13:11

Премия в сотни тысяч евро. Эстонские компании предлагают щедрые мотивационные пакеты

IT-компании и биржевые предприятия предлагают ключевым сотрудникам мотивационные пакеты, на которых можно заработать сотни тысяч евро.
Энн Ыунпуу, глава компании Elcogen, занимающейся водородными технологиями, рассказал, что компания предлагает ключевым сотрудникам варианты оплаты труда, основанные как на стаже работы, так и на результатах.
  • Энн Ыунпуу, глава компании Elcogen, занимающейся водородными технологиями, рассказал, что компания предлагает ключевым сотрудникам варианты оплаты труда, основанные как на стаже работы, так и на результатах.
  • Foto: Лийз Трейманн
По словам руководителя компании Elcogen Энна Ыйнпуу, опционные пакеты помогают удерживать сотрудников, т.е. работник получает возможность приобрести акции не раньше, чем через три года после начала работы. Эту систему часто называют «золотыми наручниками», поскольку она мотивирует сотрудников оставаться в компании в течение более длительного периода времени.
Новости
  • 17.10.25, 14:37
Правительство хочет разрешить платить иностранцам меньше. Критики: это вытеснит местных жителей с рынка труда
Министерства экономики и внутренних дел намерены разрешить привлекать в сектора промышленности и логистики тысячи иностранных работников, минимальная зарплата которых будет значительно ниже, чем сейчас. По оценке критиков, это лишит местных жителей защиты на рынке труда, а поставленные в проекте цели можно реализовать и в рамках действующих законов.
Новости
  • 14.10.25, 16:19
Ида-вируский завод по производству спортивной продукции сокращает штат
«Эстония становится слишком дорогой слишком быстро»
Находящаяся в Ида-Вирумаа малая компания VR-Koda, производящая внутренние вставки к горнолыжным ботинкам для итальянского крупного концерна, сокращает десять сотрудников после резкого сокращения заказов со стороны партнера.
Новости
  • 13.10.25, 16:29
Стартап со средней зарплатой в 4300 евро намерен выбраться из миллионных убытков за год
Эстонский стартап Woola, производящий упаковку из овечьей шерсти, рассчитывает выйти из убытков в размере 1,5 миллиона евро к середине следующего года. Несмотря на убытки, средняя зарплата в компании в прошлом году превысила 4300 евро.
Новости
  • 07.08.23, 14:38
Зарплаты снова растут быстрее цен
Рост цен замедлился до 6,4% в июле и теперь уступает росту заработной платы, в целом за год Swedbank прогнозирует рост цен примерно на 10%, а Банк Эстонии – около 9%.
  • 20.10.25, 19:35
30-летие Selver: Selveri Köök представляет юбилейную серию и новые соусы
В канун 30-летия Selver в продажу поступили три оригинальных продукта, объединяющих классику праздничных застолий и современные гастрономические тренды. Одновременно на полках магазинов появилась новая серия соусов, созданная благодаря обратной связи клиентов.

Новости
  • 19.10.25, 11:23
БЛОГ | День выборов. В Таллинне победила Центристская партия, EKRE не прошла
Новости
  • 20.10.25, 10:35
Урмас Сыырумаа: не хочу участвовать в коалиции гномиков. Лучше увеличу Ротерманни в два раза
Новости
  • 20.10.25, 06:00
Предприниматели Таллинна о выборах: доверие пошатнулось, балаган закончится нескоро
Новости
  • 20.10.25, 10:03
Политическое сватовство: Осиновский и Кылварт ищут возможности создания коалиции
Новости
  • 19.10.25, 11:00
Американцы приобрели стартап, созданный эстонским э-резидентом
Новости
  • 20.10.25, 14:20
Выборы в Нарве выиграл Михаил Стальнухин, но кто станет мэром - неясно

Новости
  • 21.10.25, 13:11
Премия в сотни тысяч евро. Эстонские компании предлагают щедрые мотивационные пакеты
Новости
  • 21.10.25, 12:39
«Произошел сдвиг». Молодёжь пришла в политику и выбирает путь консерваторов
Биржа
  • 21.10.25, 11:48
Финансовые результаты LHV оказались ниже прогнозов
Новости
  • 21.10.25, 10:37
Михал не намерен уходить в отставку
Новости
  • 21.10.25, 10:12
Индекс цен на строительство вырос на 1,7%
Эпицентр
  • 21.10.25, 06:00
Россия доставляет. Как гражданин Эстонии делал бизнес с дочерью Шойгу и Максимом Поташевым
Content Marketing
  • 20.10.25, 19:35
30-летие Selver: Selveri Köök представляет юбилейную серию и новые соусы
Новости
  • 20.10.25, 18:58
Эстонский поставщик кондиционеров продает шведам дело всей жизни

Михаил Кылварт
Новости
  • 19.10.25, 11:23
БЛОГ | День выборов. В Таллинне победила Центристская партия, EKRE не прошла
«Все они там проходимцы, от которых, к сожалению, мой бизнес зависит», – отозвался в беседе с ДВ один из опрошенных предпринимателей.
Новости
  • 20.10.25, 06:00
Предприниматели Таллинна о выборах: доверие пошатнулось, балаган закончится нескоро
Предприниматель Урмас Сыырумаа
Новости
  • 20.10.25, 10:35
Урмас Сыырумаа: не хочу участвовать в коалиции гномиков. Лучше увеличу Ротерманни в два раза
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс (слева) поздравляет кандидата в мэры Таллинна Евгения Осиновского.
Новости
  • 20.10.25, 10:03
Политическое сватовство: Осиновский и Кылварт ищут возможности создания коалиции
Крупный предприниматель Юри Мыйз.
Новости
  • 20.10.25, 11:43
Юри Мыйз: не пройдет и двух недель, как сменится премьер-министр
Михаил Стальнухин в ночь подсчета голосов собрался с участниками своего избирательного союза прямо в Нарвской ратуше.
Новости
  • 20.10.25, 14:20
Выборы в Нарве выиграл Михаил Стальнухин, но кто станет мэром - неясно
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт собрал в Таллинне бесспорное большинство голосов — 26 531.
Новости
  • 20.10.25, 11:27
Кылварт готовится к переговорам с Isamaa: мы самые популярные партии в Эстонии
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

