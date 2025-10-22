Болгарский бизнес с эстонскими владельцами избегает госзакупок: «Можем спать спокойно»
Эстонские владельцы вывели 1 миллион евро дивидендов из болгарского бизнеса по аренде строительного оборудования Stroyrent OÜ, который в течение 3–5 лет планируется довести до аналогичных масштабов и в соседней Румынии.
По словам члена правления Stroyrent OÜ Янека Балынски, в Болгарии компания сознательно избегает участия в государственных тендерах. «Самим так проще. Мы можем спать спокойно и не беспокоиться о том, что где-то могут возникнуть риски».
Foto: Rasmus Kooskora
