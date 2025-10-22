Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,39%291,24
  • OMX Riga−0,24%910,39
  • OMX Tallinn−0,36%1 894,19
  • OMX Vilnius−0,09%1 260,1
  • S&P 500−0,05%6 731,93
  • DOW 30−0,14%46 857,72
  • Nasdaq −0,2%22 908,53
  • FTSE 1000,91%9 513,11
  • Nikkei 225−0,02%49 307,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,61
  • 22.10.25, 16:15

Болгарский бизнес с эстонскими владельцами избегает госзакупок: «Можем спать спокойно»

Эстонские владельцы вывели 1 миллион евро дивидендов из болгарского бизнеса по аренде строительного оборудования Stroyrent OÜ, который в течение 3–5 лет планируется довести до аналогичных масштабов и в соседней Румынии.
По словам члена правления Stroyrent OÜ Янека Балынски, в Болгарии компания сознательно избегает участия в государственных тендерах. «Самим так проще. Мы можем спать спокойно и не беспокоиться о том, что где-то могут возникнуть риски».
  По словам члена правления Stroyrent OÜ Янека Балынски, в Болгарии компания сознательно избегает участия в государственных тендерах. «Самим так проще. Мы можем спать спокойно и не беспокоиться о том, что где-то могут возникнуть риски».
  • Foto: Rasmus Kooskora
Биржа
  • 24.09.25, 17:48
Компания Storent, привлекшая внимание эстонских инвесторов, вновь пытается изменить условия по облигациям
Аналитик: у инвесторов нет причин для радости
Компания Storent, занимающаяся арендой строительной техники, намерена изменить условия ранее выпущенных облигаций. По оценке инвестиционного директора Avaron Сильвера Шмеймана, предлагаемые изменения невыгодны для инвесторов: они предполагают значительно более высокий риск при незначительной компенсации.
Новости
  • 23.11.24, 12:17
Румыния и Болгария на пороге присоединения к Шенгенской зоне
Румыния и Болгария могут стать полноправными членами Шенгенской зоны в январе 2025 года, заявила Венгрия в пятницу, добавив, что окончательное решение будет принято на следующей встрече министров внутренних дел ЕС.
  • KM
1
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
2
Новости
  • 20.10.25, 18:23
Эстонское государство начинает размещение облигаций
3
Эпицентр
  • 21.10.25, 06:00
Россия доставляет. Как гражданин Эстонии делал бизнес с дочерью Шойгу и Максимом Поташевым
4
Новости
  • 20.10.25, 18:58
Эстонский поставщик кондиционеров продает шведам дело всей жизни
5
Новости
  • 19.10.25, 11:00
Американцы приобрели стартап, созданный эстонским э-резидентом
6
Новости
  • 21.10.25, 13:11
Премия в сотни тысяч евро. Эстонские компании предлагают щедрые мотивационные пакеты

Новости
  • 22.10.25, 16:15
Болгарский бизнес с эстонскими владельцами избегает госзакупок: «Можем спать спокойно»
Новости
  • 22.10.25, 14:49
Из нищего в топ-менеджеры: как людская вера изменила судьбу
Новости
  • 22.10.25, 14:27
Оборонный стартап с высокими зарплатами: каждый новый сотрудник — серьезное решение
Mнения
  • 22.10.25, 13:33
Эльконд Либман: арифметика и политическая логика
Mнения
  • 22.10.25, 13:17
Работников слишком много. И их дико не хватает
Новости
  • 22.10.25, 12:13
Обещающий сократить срок окупаемости солнечных панелей стартап привлек крупную сумму
Новости
  • 22.10.25, 12:08
На рынке аренды в Таллинне растет спрос на небольшие квартиры
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 11:52
Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно

Олег Краус успел поработать с российскими знаменитостями.
Эпицентр
  • 21.10.25, 06:00
Россия доставляет. Как гражданин Эстонии делал бизнес с дочерью Шойгу и Максимом Поташевым
Энн Ыунпуу, глава компании Elcogen, занимающейся водородными технологиями, рассказал, что компания предлагает ключевым сотрудникам варианты оплаты труда, основанные как на стаже работы, так и на результатах.
Новости
  • 21.10.25, 13:11
Премия в сотни тысяч евро. Эстонские компании предлагают щедрые мотивационные пакеты
Airwave — ведущий импортер и оптовый дистрибьютор тепловых насосов, климатического, вентиляционного и отопительного оборудования, а также соответствующих установочных принадлежностей в странах Балтии.
Новости
  • 20.10.25, 18:58
Эстонский поставщик кондиционеров продает шведам дело всей жизни
Владелец OG Elektra Олег Гросс.
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
Лидеры Центристской партии Яак Мадисон, Анастасия Коваленко-Кылварт и Михаил Кылварт на воскресной предвыборной вечеринке.
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Предприниматели делают ставку в Таллинне на центристов. «Иначе вновь будет создана радужная коалиция»
Вместо биржевого колокола зазвонил будильник. Мартин Виллиг понял, что пора уйти в более длительный отпуск.
Новости
  • 21.10.25, 13:49
Мартин Виллиг взял перерыв на год
В последний раз Эстония выпускала долгосрочные облигации на международном рынке капитала в январе 2024 года.
Новости
  • 20.10.25, 18:23
Эстонское государство начинает размещение облигаций
Юбилейная продукция Selver Köök
  • KM
Content Marketing
  • 20.10.25, 19:35
30-летие Selver: Selveri Köök представляет юбилейную серию и новые соусы

