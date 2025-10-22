Деревообрабатывающий сектор ограничен доступностью сырья

Правительство планирует увеличить долю хозяйственных лесов до 70% от всей лесной площади, что позволит дополнительно вырубить территорию, превышающую площадь двух Таллиннов. Однако пока неясно, как на практике будет соблюдаться этот порог и не пострадают ли при этом охраняемые леса.