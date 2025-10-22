Деревообрабатывающий сектор ограничен доступностью сырья
Инвестициям в деревообрабатывающую промышленность сейчас мешают неопределенность в лесной политике, ограниченная доступность сырья, большие энергозатраты и стремительно растущие киберугрозы, рассказали представители отрасли.
Финский лесопромышленный концерн Stora Enso сообщил о значительном росте продаж в первом полугодии 2025 года, однако на прибыльность серьезно повлияли крупные инвестиции в производство упаковки и сложная рыночная ситуация. В этом году компания продолжает масштабные структурные изменения и сосредотачивается на развитии возобновляемой упаковки.
Бизнесмен Маргус Линнамяэ, купивший вместе с руководителями Союза частных лесовладельцев (Eesti Erametsaliit) 10 000 гектаров леса у компании Toftani Metsandus, теперь полностью стал владельцем совместной компании.
Маргус Линнамяэ стал крупным лесовладельцем, приобретя вместе с бизнес-партнёрами участок, превышающий по площади остров Вормси, у бывшего владельца Toftan. Участники рынка подтверждают, что это крупнейшая лесная сделка за последние годы.
Правительство планирует увеличить долю хозяйственных лесов до 70% от всей лесной площади, что позволит дополнительно вырубить территорию, превышающую площадь двух Таллиннов. Однако пока неясно, как на практике будет соблюдаться этот порог и не пострадают ли при этом охраняемые леса.
В канун 30-летия Selver в продажу поступили три оригинальных продукта, объединяющих классику праздничных застолий и современные гастрономические тренды. Одновременно на полках магазинов появилась новая серия соусов, созданная благодаря обратной связи клиентов.