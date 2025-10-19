Американцы приобрели стартап, созданный эстонским э-резидентом
Эстонский стартап, предоставляющий программное обеспечение и услуги, связанные с виртуальными валютами, был продан компании из Лос-Анджелеса, разрабатывающей финансовую инфраструктуру на базе биткоина.
Американская биржевая и технологическая компания International Business Machines (IBM) объявила, что начнет использовать в своих программных решениях технологии стартапа Anthropic, занимающегося разработкой искусственного интеллекта.
Март Эспенберг (38) – технологический директор, который спешит на помощь компаниям, попавшим в затруднительное положение. Однако эстонский рынок для него слишком узок. Сегодня Эспенберг запускает стартапы, консультирует компании и поддерживает таланты по всему миру.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?