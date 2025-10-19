Деловые ведомости
  19.10.25, 11:00

Американцы приобрели стартап, созданный эстонским э-резидентом

Эстонский стартап, предоставляющий программное обеспечение и услуги, связанные с виртуальными валютами, был продан компании из Лос-Анджелеса, разрабатывающей финансовую инфраструктуру на базе биткоина.
Благодаря разработанной в Эстонии финансовой платформе американская компания сможет успешнее выйти на европейский рынок.
  • Благодаря разработанной в Эстонии финансовой платформе американская компания сможет успешнее выйти на европейский рынок.
  • Foto: Pexels
Основатель эстонского стартапа Striga Technology пообещал инвестировать часть заработанных средств обратно в местную экономику, пишет портал foundME.
