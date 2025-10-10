Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,45%294,48
  • OMX Riga0,3%911,8
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,53
  • OMX Vilnius0,75%1 262,69
  • S&P 500−0,28%6 735,11
  • DOW 30−0,52%46 358,42
  • Nasdaq −0,08%23 024,63
  • FTSE 100−0,07%9 502,61
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,86
  • KM
  10.10.25, 11:13

Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
Цифровизация делает роль ИТ-руководителя в компании все более значимой. Если раньше многие предприятия и организации обходились своими силами или с одним штатным специалистом, то теперь из-за все возрастающего числа государственных требований к ИТ-компонентам бизнеса приходится искать новые решения, чтобы идти в ногу со временем.
В такой ситуации оказалась и компания Perekliinik OÜ, которая благодаря активному росту с 2022 года открыла уже три семейных центра. «На начальном этапе нам хватало небольшого объема сторонних услуг – маленькая ИТ-компания обеспечивала нас необходимым техническим обслуживанием. Но по мере увеличения объемов бизнеса и появления новых рабочих площадок мы довольно быстро поняли, что нам нужен собственный ИТ-специалист, который бы курировал всю сферу – от оборудования до программных решений – и был доступен сотрудникам в рабочее время, если техника не работает или сбоят программы. Так мы и приняли решение нанять специалиста с ИТ-компетенцией», - рассказывает исполнительный директор Perekliinik Марге Ийдель.
Со временем для поставщиков первичного звена медицинских услуг появились новые требования к защите данных и прочие ИТ-нормы, установленные Департаментом информационных систем (RIA), выполнение которых оказалось сложнее, чем предполагалось, и потребовалось искать лучшее решение. Поскольку компания Telia уже предоставляла Perekliinik прочие услуги – от колл-центра до аренды оборудования – они обратились за помощью именно туда.
исполнительный директор Perekliinik Марге Ийдель
«У Telia уже была отлаженная услуга ИТ-управления, и при этом имелся опыт работы в сфере первичного здравоохранения», - сказала Ийдель, подчеркивая, что именно этот фактор стал решающим при заключении партнерства.
Когда сотрудники семейного центра опасались, что внешний поставщик услуг создаст путаницу, эти страхи оказались напрасными – в начале сотрудничества стороны четко согласовали порядок работы: как решаются проблемы, к кому обращаться и как строится ежедневное взаимодействие.
«Мы быстро получили полное представление о ситуации и поддержку в нескольких проектах, включая действия, связанные с RIA», - рассказывает Ийдель, добавляя, что сама она благодаря ИТ-руководителю Teliaстала разбираться в соответствующих вопросах гораздо лучше.

Порядок в делах и контроль над расходами

С помощью ИТ-руководителя Telia удалось, например, оптимизировать расходы и найти более умные решения. «В секторе здравоохранения даже самая мелкая ИТ-проблема может быть критической – будь то надежность оборудования или защита данных. Наша задача заключалась в том, чтобы все системы работали бесперебойно и соответствовали действующим требованиям, чтобы семейный центр мог спокойно предоставлять своим пациентам лучшие услуги», - отметил руководитель ИТ-услуг Telia Рубен Рахумяги.
«ИТ-руководитель пересмотрел все ранее приобретенные услуги: что нам действительно нужно, что можно оптимизировать, от чего отказаться и что, наоборот, стоит добавить. Поскольку мои личные знания в ITне самые сильные, раньше принимались решения, которые, в итоге могли оказаться не самыми рациональными. Благодаря анализу нам удалось сэкономить в нескольких направлениях. Теперь у нас есть четкое понимание и порядок: мы точно знаем, откуда и какие услуги получаем, кто за что отвечает и к кому обращаться при необходимости», - говорит Ийдель. Также были пересмотрены некоторые рабочие процессы – например, система печати, что сделало повседневную работу более эффективной.
Иидель считает, что для предоставления услуг первичного звена здравоохранения очень выгодно приобретать большинство необходимых управленческих услуг у Telia, поскольку при возникновении проблем не приходится взаимодействовать с несколькими разными компаниями.
«Такой подход экономит не только нервы сотрудников, но и их ценное рабочее время. Teliaхорошо знает специфику нашей компании и наиболее частые технические проблемы, поэтому может быстро реагировать и предложить помощь», - подтвердил Ийдель.

