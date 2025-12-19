Назад 19.12.25, 16:51 Путин – Европе: не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать на европейские страны и не планирует новых «специальных военных операций». Об этом он сказал в ходе прямой линии, отвечая на вопрос корреспондента «Би-би-си» о том, какое будущее он видит для России.

Президент России Владимир Путин.

Foto: Shutterstock

По словам Путина, Россия не будет предпринимать военных действий при условии уважительного отношения со стороны других государств, передает «Медуза».

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением», — заявил он.

Говоря о причинах нынешней напряжённости в отношениях с Западом, Путин вновь напомнил о расширении НАТО на восток, отметив, что, по его мнению, интересы России в сфере безопасности были проигнорированы. Он подчеркнул, что европейские страны, как он выразился, «надули» Россию, и добавил: «Как у нас в народе говорят, кинули, просто пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности».

Путин также заявил, что Россия готова немедленно прекратить боевые действия при выполнении определённых условий. По его словам, это возможно «при обеспечении условий нашей безопасности на среднесрочную и длительную перспективу».

Президент отметил, что Москва не исключает сотрудничества с США и Европой, но считает принципиально важным равноправный формат взаимодействия. Россия, по его утверждению, готова работать с западными странами «на равных и при уважительном отношении друг к другу».

«Это не мы воюем с Западом. Это вы с нами воюете — руками украинских националистов», — добавил он.