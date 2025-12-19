Путин – Европе: не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать на европейские страны и не планирует новых «специальных военных операций». Об этом он сказал в ходе прямой линии, отвечая на вопрос корреспондента «Би-би-си» о том, какое будущее он видит для России.
По словам Путина, Россия не будет предпринимать военных действий при условии уважительного отношения со стороны других государств, передает «Медуза».
«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением», — заявил он.
Говоря о причинах нынешней напряжённости в отношениях с Западом, Путин вновь напомнил о расширении НАТО на восток, отметив, что, по его мнению, интересы России в сфере безопасности были проигнорированы. Он подчеркнул, что европейские страны, как он выразился, «надули» Россию, и добавил: «Как у нас в народе говорят, кинули, просто пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности».
Путин также заявил, что Россия готова немедленно прекратить боевые действия при выполнении определённых условий. По его словам, это возможно «при обеспечении условий нашей безопасности на среднесрочную и длительную перспективу».
Президент отметил, что Москва не исключает сотрудничества с США и Европой, но считает принципиально важным равноправный формат взаимодействия. Россия, по его утверждению, готова работать с западными странами «на равных и при уважительном отношении друг к другу».
«Это не мы воюем с Западом. Это вы с нами воюете — руками украинских националистов», — добавил он.
