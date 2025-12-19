Назад 19.12.25, 16:31 Делов-то: в профтехи Ида-Виру пришли безъязыкие, “зеленые” и Трамп сдали назад, США греются в ИИ-джакузи В последнем в 2025 году выпуске подкаста “Делов-то” подводим итоги недели и всего года: ЕС смягчает “зеленую” политику, в Ида-Вирумаа профтехи готовят экстренные курсы эстонского, а Украине все-таки дадут новый беспроцентный кредит. Правда, не за счет российских активов.

Здравствуй, профтех, Новый Год!

Foto: Варвара Языкова

Эти и другие темы в студии обсуждают биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.

Европейский парламент окончательно проголосовал за смягчение требований по отчетности в области устойчивого развития. А Европейская комиссия во вторник представила план по смягчению мер по отказу от новых машин с двигателями внутреннего сгорания — раньше их хотели с 2035 года фактически запретить, теперь речь только об ограничении. “Зеленая повестка” трещит по швам?

Руководитель Ида-Вируского центра профессионального образования Хендрик Агур сетует, что из бывших русскоязычных школ региона студенты выходят с формальным уровнем владения эстонским языком B1, но на деле — без языка вообще. По словам Агура, теперь образование в училищах начнется с усиленного курса языка. Это благо или пустая трата ресурсов? В эфире мнения журналистов ДВ и педагога из Нарвы Валерии Лавровой, лучшего учителя для взрослых в Эстонии в 2025 году.

ЕС согласовал финансирование Украине на 90 млрд евро — это беспроцентный кредит, который Киеву придется возвращать только в случае, если Москва начнет платить репарации. Пока же замороженные российские активы не тронут. Это по справедливости или надо было сломить сопротивление Бельгии и отдать пострадавшему от войны государству финансы агрессора? В студии призывают к деловому реализму.

Итоги года: санкции США против российской нефти, человечество возвращается на Луну, новый Бах и триумфы на бирже. А может быть ждем нового кризиса в 2026? Прогнозы мира и войны от журналистов ДВ.