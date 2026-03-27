Назад KM 27.03.26, 13:05 Как сократить административную нагрузку и расходы, связанные с рабочей одеждой Рабочая одежда является неотъемлемой частью повседневной деятельности любого производственного и промышленного предприятия. В то же время уход за ней зачастую сопряжен с большим объемом невидимой работы. Чем больше сотрудников и чем выше текучесть кадров, тем сложнее становится система управления рабочей одеждой.

Система Workwear Flex использует цифровую идентификацию, например, чип-карту сотрудника, с помощью которой регистрируется выдача и возврат одежды. Таким образом у предприятия формируется реальное представление о том, как используется рабочая одежда и какова фактическая потребность в различных моделях и размерах.

Именно для решения таких ситуаций компания Lindström, предоставляющая текстиль в аренду, создала услугу Workwear Flex – цифровой сервис, который помогает предприятиям проще, прозрачнее и с меньшей административной нагрузкой управлять находящейся в общем пользовании рабочей одеждой.

«Во многих предприятиях на управление рабочей одеждой уходит неожиданно много времени – снятие мерок с новых работников, оформление заказов, корректировки по количеству, поиски пропавшей одежды, возврат одежды при уходе, увольнении или сокращении работника. Идея Flex состоит в том, что одежда, находящаяся в общем пользовании, находится в непрерывном обороте, и система обеспечивает предприятию четкий обзор того, как эту одежду носят», – пояснил менеджер по работе с ключевыми клиентами Lindström Керли Индрес.

Для каких предприятий подходит Flex?

Workwear Flex предназначен прежде всего для предприятий, в которых рабочей одеждой пользуется сразу большое количество человек и где численность работников и потребность в рабочей одежде могут быстро меняться. Например:

производственные предприятия, где рабочую одежду носят сотни человек;

предприятия со строгими требованиями по безопасности пищевых продуктов, где для разных работников или рабочих зон действуют разные требования по рабочей одежде;

компании, которые сталкиваются с проблемой загрязненной рабочей одежды;

организации, в которых рабочую одежду одного типа использует большое количество людей;

предприятия с большой текучестью кадров;

«Если раньше было сложно понять, сколько одежды действительно нужно и куда часть ее исчезает, то благодаря Flex все становится прозрачно. Если какие-то размеры или модели залеживаются на полке и никто их не использует, их можно вернуть. Если же количество каких-то вещей приближается к критическому, то есть запасы заканчиваются, то их можно заказать дополнительно», – объяснила представитель Lindström. Меньше одежды, больше контроля Совместное использование одежды и подробный обзор фактической потребности обычно означает, что на предприятии хранится меньше одежды. Это и есть одно из важнейших преимуществ Flex для предприятий.

«В случае традиционной аренды одежды у каждого работника, как правило, имеется три личных комплекта одежды: один он носит, второй в стирке и третий, запасной, в шкафчике. Когда одежда находится в общем пользовании и ее использование отслеживается, то ее количество можно сократить. Так, на предприятии средних размеров запасы одежды сокращаются до 2,6 комплекта на одного работника – для крупных предприятий это означает экономию десятков тысяч евро в год», – подчеркнула менеджер Lindström по работе с ключевыми клиентами.

Кроме того, система дает предприятию возможность лучше контролировать перемещение одежды. Цифровой мониторинг помогает быстро выявить ситуации, когда одежда на долгое время выпадает из цикла – к примеру, работники забирают ее постирать домой или носят ее слишком долго – или же когда одежду вообще не возвращают в цикл стирки.

Решение Flex от компании Lindström помогает устанавливать и различные правила использования. К примеру, можно установить, сколько предметов одежды может брать работник за раз или какая одежда разрешена определенным работникам.

Особенно полезно в пищевой промышленности

Решение Flex может быть особенно ценным для секторов, в которых требования к чистоте и отслеживанию состояния рабочей одежды высоки, например, в пищевой промышленности. На таких предприятиях необходимо обеспечивать, чтобы работники регулярно носили чистую рабочую одежду.

Цифровая система помогает лучше контролировать, как часто одежда сдается в стирку и используется ли она в соответствии с действующими требованиями:

«Когда использование одежды прослеживается по цифровым данным, за выполнением требований гигиены тоже проще следить. Это дает предприятию большую уверенность в том, что цикл стирки происходит так, как должен, и рабочую одежду не носят дольше, чем это предусмотрено».

Предприятиям пищевой промышленности может также пригодиться решение, которое привязывает цифровой сервис ухода за рабочей одеждой к сигнализационной системе. Так появляется возможность обеспечивать, чтобы люди в определенной рабочей одежде не могли входить, например, в зоны с более строгими стандартами гигиены, а также чтобы ни один работник не мог выйти с производства, не вернув одежду в специальные контейнеры.

Опыт Legrand: «Уже много лет нам не приходится заниматься рабочей одеждой»

Компания Legrand Estonia, занимающаяся разработкой электрической и цифровой инфраструктуры – одно из предприятий, использующих решение Workwear Flex.

По словам директора по персоналу Legrand Хелен Неэве, раньше управление рабочей одеждой было довольно хлопотным процессом, который требовал регулярного внимания. Количество сотрудников менялось, постоянно приходилось заказывать новые размеры, заниматься возвратом одежды тех работников, которые уходили с предприятия.

«Поскольку у нас в зависимости от периода работает 150-200 человек, на это тратилась уйма времени. К тому же все коридоры у нас на производстве были заставлены шкафами с рабочей одеждой. С того момента, как мы начали использовать Flex, почти вся рабочая одежда находится у нас в одном помещении, и тема управления рабочей одеждой полностью исчезла с повестки дня», – подчеркнула Неэве.

По ее словам, новое решение упрощает жизнь и самим работникам: «Таких ситуаций, когда работнику, пришедшему на работу, нечего надеть, по сути, больше не происходит. На полках достаточно большой выбор одежды. Если из-за какой-то экстренной ситуации вашего размера не найдется, то вы просто сможете взять одежду на размер больше или вместо женской футболки выбрать мужскую. Когда у работников индивидуальные комплекты одежды, таких гибких возможностей у них нет».

По ее словам, опыт Legrand показывает, что сервис Flex – разумное решение для предприятий, на которых работает более 50 человек и штат часто меняется. «На нашем производстве в Пайде, например, трудятся 40 человек, и команда, скорее, стабильная. Там мы пока решили оставить вариант с индивидуальными комплектами одежды», – пояснила Неэве.