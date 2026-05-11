Завод Fortaco в Нарве утроил прибыль

Fortaco Estonia нарастила выручку и утроила чистую прибыль — несмотря на то что международный рынок тяжелой техники оставался нестабильным. Одновременно компания завершила строительство новых производственных линий и запустила в производство продукцию для новых клиентов.
Роль нарвского завода в группе Fortaco за последние годы выросла, подтвердила руководитель Fortaco Estonia Лариса Шабунова, при которой компания в прошлом году утроила прибыль.
Выручка нарвской Fortaco Estonia в 2025 году составила 60,7 миллиона евро — примерно на 2 миллиона евро больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла с 893 тысяч до 2,66 миллиона евро. Операционная прибыль увеличилась с 2,1 до 3,6 миллиона евро, сообщает Tööstusuudised.ee.
В середине мая в Нарве, на территории промпарка торжественно откроется новый цех завода Fortaco Estonia. Из планируемых 50 новых рабочих мест занято уже 21. Сейчас каждую неделю завод нанимает около десяти человек.
