Почтовый ящик за десять евро: как фирма Маска оказалась в центре Таллинна
Компания Илона Маска по разработке искусственного интеллекта перенесла свой европейский контактный пункт в Эстонию – в здание, управляющий которого утверждает, что не имеет никакого отношения ни к фирме, ни к ее представителям.
Компания Маска перенесла свой европейский контактный пункт в почтовый ящик №35 здания на Парда, 5 в центре Таллинна.
Foto: AFP/Scanpix
Созданная Маском компания xAI управляет интегрированным в платформу X спорным чат-ботом Grok. Более ранние версии сайта показывают, что в середине февраля компания указала в качестве своего контактного адреса эстонский почтовый ящик № 35 в здании по адресу Парда, 5 в центре Таллинна, пишут расследовательские издания Follow The Money и Eesti Ekspress.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
По словам руководителя ИТ-компании DataSky Мярта Ридала, ИИ-агенты уже около недели действуют автономно в специально созданных для них социальных медиасредах, при этом они способны самостоятельно создавать криптомонеты и привлекают хакеров.
Даже если люди каждый день встречаются на работе, настоящей командой их делают общие впечатления. Отход от повседневной рутины — будь то летние дни, тренинг на природе, активные командные игры или совместный ужин — создаст почву для тесного сотрудничества и лучших идей. Почему бы не отправиться в Ида-Вирумаа, где можно испытать нечто необычное и запоминающееся?