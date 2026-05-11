Акции Micron растут на фоне угрозы забастовки в Samsung
Акции американского производителя чипов памяти Micron Technology в понедельник выросли на 5,8% — настрой инвесторов поддержали как трудовой спор у конкурента, так и повышенный аналитиками целевой ориентир по цене.
Deutsche Bank установил целевую цену акции Micron Technology на уровне 1000 долларов.
Deutsche Bank установил целевую цену акций компании на уровне 1000 долларов — один из самых высоких результатов на Уолл-стрит. В пятницу акции Micron закрылись на отметке 746,79 доллара, то есть новый ориентир предполагает потенциальный рост примерно на 34%.
