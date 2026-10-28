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Coop Pank продолжит обратный выкуп акций на сумму до 2 млн евро

В начале ноября Coop Pank запустит третий этап программы обратного выкупа собственных акций. В его рамках банк может приобрести до 2,62 млн акций на общую сумму до 1,84 млн евро, сообщила компания бирже.
Coop Pank в начале ноября запустит третий этап программы обратного выкупа собственных акций.
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