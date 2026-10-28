Coop Pank продолжит обратный выкуп акций на сумму до 2 млн евро
В начале ноября Coop Pank запустит третий этап программы обратного выкупа собственных акций. В его рамках банк может приобрести до 2,62 млн акций на общую сумму до 1,84 млн евро, сообщила компания бирже.
Согласно предписанию надзорного органа, Coop Pank должен изменить, в частности, систему внутреннего контроля и организацию кредитной деятельности, а также выполнить установленные требования в 2026 и 2027 годах.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.