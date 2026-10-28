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Свен Пертенс: перенос строительства Rail Baltica приведет к сокращениям

Замедление строительства Rail Baltica в ближайшие два года может лишить работы до 600 человек в секторе инфраструктурного строительства Эстонии, предупредил глава TREV-2 Grupp Свен Пертенс.
Компании стараются временно сохранить сотрудников, однако это создает дополнительные расходы, которые заказчик не компенсирует, пояснил глава TREV-2 Свен Пертенс.
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