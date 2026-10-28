Свен Пертенс: перенос строительства Rail Baltica приведет к сокращениям

Перенос срока завершения Rail Baltica на 2034 год означает отсрочку работ более чем на 1 млрд евро. При этом в новом бюджетном периоде Европейского Союза Эстония рассчитывает получить на проект 1,7 млрд евро.
Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы сообщили, что строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica, проходящей через три страны Балтии, будет завершено не позднее 2034 года вместо ранее согласованного 2030 года.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.