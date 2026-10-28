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Восстановление Boeing застопорилось. Акции упали почти на 10%

Американский авиастроитель Boeing не сможет выполнить в этом году планы ни по производству, ни по поставкам самолетов, заявил во вторник глава компании Келли Ортберг.
Теперь Boeing рассчитывает выйти на целевой объем производства самолетов 737 – 47 машин в месяц – только в начале 2027 года.
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