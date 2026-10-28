Назад В Испании столкнулись два скоростных поезда: сообщается о десятках погибших В испанской провинции Толедо утром 28 октября столкнулись два пассажирских поезда. По данным издания ABC, в результате аварии погибли 46 человек. При этом региональные власти подтвердили гибель десяти человек, а точное число жертв и пострадавших пока уточняется.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на ABC, информацию о 46 погибших предоставила служба гражданской защиты Испании. Правительство автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча подтвердило десять смертельных случаев. Министерство здравоохранения страны заявило, что пока не располагает окончательными данными о жертвах аварии.

Столкновение произошло на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид-Севилья в районе города Урда. В аварию попали поезд AVE государственного оператора Renfe и состав частной компании Iryo. Всего в двух поездах находились более 540 человек.

По предварительным данным Министерства транспорта Испании, поезд AVE врезался в последние вагоны состава Iryo, который находился на путях. В результате столкновения два вагона Iryo сошли с рельсов и скатились с насыпи.