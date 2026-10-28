В Испании столкнулись два скоростных поезда: сообщается о десятках погибших

Движение по высокоскоростной железнодорожной линии между Мадридом и Андалусией приостановлено. Ряд поездов задерживается.
По информации El País, следствие рассматривает версию человеческой ошибки на фоне неисправности системы сигнализации.
Предположительно, сотрудник центра управления движением разрешил поезду AVE продолжить движение, несмотря на то что впереди на путях находился состав Iryo. Окончательная причина столкновения пока не установлена.
Это уже вторая крупная железнодорожная катастрофа в Испании за 2026 год. В январе в провинции Кордова столкнулись два пассажирских поезда – Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, и Alvia компании Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Тогда погибли 46 человек.
Январская катастрофа стала крупнейшей в Испании с 2013 года, когда в Галисии, недалеко от Сантьяго-де-Компостела, сошел с рельсов поезд Alvia. В результате погибли 80 человек, еще 145 получили травмы.