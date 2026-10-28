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В Испании столкнулись два скоростных поезда: сообщается о десятках погибших

В испанской провинции Толедо утром 28 октября столкнулись два пассажирских поезда. По данным издания ABC, в результате аварии погибли 46 человек. При этом региональные власти подтвердили гибель десяти человек, а точное число жертв и пострадавших пока уточняется.
Столкновение произошло на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид-Севилья в районе города Урда.
  • Столкновение произошло на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид-Севилья в районе города Урда.
  • Foto: фото очевидца
Как сообщает «Медуза» со ссылкой на ABC, информацию о 46 погибших предоставила служба гражданской защиты Испании. Правительство автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча подтвердило десять смертельных случаев. Министерство здравоохранения страны заявило, что пока не располагает окончательными данными о жертвах аварии.
Столкновение произошло на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид-Севилья в районе города Урда. В аварию попали поезд AVE государственного оператора Renfe и состав частной компании Iryo. Всего в двух поездах находились более 540 человек.
По предварительным данным Министерства транспорта Испании, поезд AVE врезался в последние вагоны состава Iryo, который находился на путях. В результате столкновения два вагона Iryo сошли с рельсов и скатились с насыпи.
Движение по высокоскоростной железнодорожной линии между Мадридом и Андалусией приостановлено. Ряд поездов задерживается.
По информации El País, следствие рассматривает версию человеческой ошибки на фоне неисправности системы сигнализации.
Предположительно, сотрудник центра управления движением разрешил поезду AVE продолжить движение, несмотря на то что впереди на путях находился состав Iryo. Окончательная причина столкновения пока не установлена.
Это уже вторая крупная железнодорожная катастрофа в Испании за 2026 год. В январе в провинции Кордова столкнулись два пассажирских поезда – Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, и Alvia компании Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Тогда погибли 46 человек.
Январская катастрофа стала крупнейшей в Испании с 2013 года, когда в Галисии, недалеко от Сантьяго-де-Компостела, сошел с рельсов поезд Alvia. В результате погибли 80 человек, еще 145 получили травмы.
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