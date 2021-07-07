Райво Варе: внутриполитически Путин от встречи с Байденом только выиграл

Äripäev eetris raadiostuudios. Фото: Andras Kralla

Чего добился Путин на встрече с Байденом? Почему Меркель и Макрон тоже захотели с ним встретиться? Сколько Путин ещё будет править? Есть ли шанс побороть в России коррупцию, или она уже стала частью культурного кода России? Об этом и другом генеральный директор Äripäev Игорь Рытов расспросил эксперта, предпринимателя и бывшего министра Райво Варе.

В июне произошло несколько ярких событий, связанных с Россией. «Разорвавшейся бомбой» стала встреча Байдена и Путина. После неё Меркель и Макрон тоже попытались встретиться с Путиным, но безуспешно.