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  • 09.07.25, 08:50

Глава пекарни: как импортер я мог бы радоваться налоговой политике, но не могу

Если государство проводит налоговую политику, которая одновременно давит на производство и потребление, заставляя людей тянуться к более дешевым альтернативам вместо отечественных продуктов, об этом нужно честно сказать, пишет руководитель хлебопекарного бизнеса Mantinga Eesti Райн Пальмисте.
«Мы находимся в ситуации, когда отечественное продовольственное производство исчезает, а цены в продуктовых магазинах растут», — пишет руководитель Mantinga Eesti Рейн Пальмисте.
  • «Мы находимся в ситуации, когда отечественное продовольственное производство исчезает, а цены в продуктовых магазинах растут», — пишет руководитель Mantinga Eesti Рейн Пальмисте.
  • Foto: Rene Riisalu
В последние недели я все больше ощущаю усиливающуюся тревогу. И не только как руководитель хлебопекарной фирмы, но и как потребитель, работодатель и гражданин Эстонии.
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