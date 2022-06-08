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    Актер Дмитрий Калязин: я вынужден был стать бизнесменом

    Самое главное – не забывать, что каждый человек уникален, сказал актёр и тренер по публичным выступлениям Дмитрий Калязин в подкасте «Деловые люди».

    Всегда надо оставаться самим собой и нельзя притворяться кем-то другим. Ведь таких людей, как вы, еще не рождалось и больше не будет. «В этой жизни было все, кроме вас», – напоминает Дмитрий.
    Актерское мастерство для жизни и бизнеса – это не умение изображать кого-то, а способность показать всем, кто вы на самом деле.
    Дмитрий Калязин – уроженец Таллинна. После окончания школы он отправился в Москву, где поступил во ВГИК, который окончил в 2012 году (мастерская А.Я. Михайлова). Но от карьеры в кино он решил перейти к профессии тренера по актерскому мастерству, чем и занимался в Москве.
    В этом году Дмитрий переехал в Таллинн и создал свою компанию, чтобы обучать актёрским навыкам для жизни и бизнеса. «Я вынужден был стать бизнесменом», - смеется он.
    О том, почему он сделал именно такой карьерный выбор, каким был его опыт работы на российском рынке и почему он разочаровался в классическом театре, Дмитрий Калязин рассказал в подкасте «Деловые люди».
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