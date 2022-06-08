Интервью

Алёна Стадник

8 июня 2022 в 13:37 Поделиться:









Актер Дмитрий Калязин: я вынужден был стать бизнесменом

Самое главное – не забывать, что каждый человек уникален, сказал актёр и тренер по публичным выступлениям Дмитрий Калязин в подкасте «Деловые люди».

Всегда надо оставаться самим собой и нельзя притворяться кем-то другим. Ведь таких людей, как вы, еще не рождалось и больше не будет. «В этой жизни было все, кроме вас», – напоминает Дмитрий.

Актерское мастерство для жизни и бизнеса – это не умение изображать кого-то, а способность показать всем, кто вы на самом деле.

Дмитрий Калязин – уроженец Таллинна. После окончания школы он отправился в Москву, где поступил во ВГИК, который окончил в 2012 году (мастерская А.Я. Михайлова). Но от карьеры в кино он решил перейти к профессии тренера по актерскому мастерству, чем и занимался в Москве.

В этом году Дмитрий переехал в Таллинн и создал свою компанию, чтобы обучать актёрским навыкам для жизни и бизнеса. «Я вынужден был стать бизнесменом», - смеется он.

О том, почему он сделал именно такой карьерный выбор, каким был его опыт работы на российском рынке и почему он разочаровался в классическом театре, Дмитрий Калязин рассказал в подкасте «Деловые люди».