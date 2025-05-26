Трамп назвал Путина спятившим после мощного удара по Украине

Президент США Дональд Трамп спустя сутки после массированной атаки РФ по Украине заявил, что президент России Владимир Путин сошел с ума.
- Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году.
- Foto: Kevin Lamarque
«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совершенно спятил!» – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social в воскресенье, 25 мая, передает DW
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Трамп: Путин убивает множество людей
«Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах», – сказал Дональд Трамп о Путине, говоря с журналистами. «Мы ведем переговоры, а он в это время запускает ракеты по Киеву и другим городам. Мне это совсем не нравится», – заявил Трамп.
По словам американского президента, он всегда считал, что Владимир Путин «хочет всю Украину, а не только ее часть». «Но если он это сделает, это приведет к краху России», – заверил Трамп. Он также отметил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Москвы.
Трамп: все, что говорит Зеленский, создает проблемы
В то же время президент США раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского. По словам Трампа, Зеленский «не делает своей стране одолжения, разговаривая так, как он это делает». «Все, что выходит из его уст, вызывает проблемы, мне не нравится это, и это лучше бы прекратилось», – написал глава Белого дома, добавив, что война в Украине – это война «Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа».
19 мая Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования в войне РФ в Украине. Беседа длилась более двух часов.
В ночь на 25 мая российские войска нанесли удары с использованием 300 ударных беспилотников и почти 70 ракет разных типов, включая баллистические. По оценкам агентства Reuters, это крупнейшая воздушная атака на украинские города с начала полномасштабной войны в Украине. В результате удара РФ погибли по меньшей мере 12 человек.
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