Назад 23.05.25, 06:00 Юрий Фельштинский: НАТО больше нет Историк Юрий Фельштинский считает, что приход Дональда Трампа в Белый дом практически уничтожил НАТО. Это делает Эстонию еще больше заинтересованной в том, чтобы Россия не захватила Украину, т.к. в противном случае вторжение России в страны Балтии Фельштинский считает неизбежным.

Историк Юрий Фельштинский опасается, что с приходом Дональда Трампа в Белый Дом альянса НАТО больше не существует.

Foto: Facebook Юрия Фельштинского

Ниже следует интервью ДВ с Юрием Фельштинским.

Второй год подряд вы приезжаете в нашу страну. Вас многое связывает с Эстонией?

Не очень. Впервые я здесь побывал в 1976 году - туристическая поездка. Поскольку уже через два года я навсегда уехал из СССР, в следующий раз я здесь оказался уже в прошлом году. Но в Эстонии опубликовано несколько моих книг («ФСБ взрывает Россию», «КГБ играет в шахматы», «СССР - Германия 1939-1941»), поэтому эстонский читатель примерно представляет себе, кто я такой. Надеюсь, что опубликуют и «От красного террора к террористическому государству».

Нашу страну вы неоднократно косвенно упоминали в своих выступлениях, говоря о том, что если Путин захватит Украину, то следующей будет Молдова, а после нее - страны Балтии. Это очевидно: никакой Америки я здесь не открыл. Украина никогда не была конечной целью. В начале 2022 года Путин, решив, что Украину он захватит быстро, а следовательно, скрывать ему нечего, прямо заявил, что его не устраивает то влияние, которое на международной арене имеет Российская Федерация, и он намерен восстановить то влияние, которое когда-то имел СССР. Если сложить это с его недовольством расширением НАТО, то получится, что он стремится восстановить то ли Российскую империю, то ли Советский Союз и намерен захватить республики, отделившиеся в 1991 году. Почему именно в таком порядке: Украина, Молдова, страны Балтии? К Приднестровью Россия пытается пробиться с 2014 года. Там уже есть серьезный пророссийский анклав, а 220 тысячам гражданам Молдовы выданы российские паспорта (точно так же делалось в Абхазии и Южной Осетии перед вторжением в Грузию). Путин хочет войти в Молдову под предлогом ущемления российских граждан. Если это произойдет, то Молдова станет легкой добычей, а затем Россия пойдет в страны Балтии. Агрессия, скорее всего, начнется с Литвы под предлогом пробития коридора к Калининграду. Помните, как Вторая мировая война началась с атаки немцев на Гданьск - для реализации болезненной идеи Гитлера о пробитии коридора к немецкому городу Данциг? Путин многое заимствовал у фюрера. Если Путин вторгнется в Литву, будет ли активирована пятая статья НАТО? Боюсь, что с появлением Трампа в Белом доме нам лучше всего исходить, что НАТО больше нет. Об этом пока невыгодно объявлять публично (ни Европе, ни США, ни Украине), но я совершенно не могу представить себе ситуацию, когда в ответ на вторжение России в одну из стран Балтии Трамп объявит о том, что вступает в войну с Российской Федерацией. Более того, я опасаюсь, что Трамп может даже предпринять усилия для того, чтобы и другие компоненты НАТО, не имеющие отношения к США, тоже перестали функционировать. Вы никогда напрямую не заявляли, что Трамп - агент КГБ, но всегда подчеркивали, что он подчиняется Путину. Почему? Горячие новости «Это катастрофа»: на предприятия хотят повесить обязанность заплатить водопроводным фирмам 200 млн евро Дела у компании идут так хорошо, что она строит для себя завод Создается станок, который совершит революцию в колке дров Собственница старинной усадьбы на Эндла мечтает продать ее Олегу Осиновскому KM Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку

Доказать вербовку агента в цивилизованной стране практически невозможно, поэтому я никогда к этому не стремился. Но в этом и нет необходимости, поскольку нам достоверно известно о зависимости Трампа от России, которая с 2007 года помогала ему финансово.

Кредиты давала?

Не только: российские деньги также использовались для покупки недвижимости Трампа. Финансовая помощь Трампу была согласованной российской политикой, другое дело, что долгое время никто не понимал, для чего это делалось. Лишь потом стало понятно, что это многоходовая операция по оказанию помощи Трампу в президентской гонке. Не секрет, что во время первой избирательной кампании Россия активно помогала Трампу победить. И он безусловно отплачивает Путину добром за все это.

Почему тогда во время первого срока Трамп не принял ни одного решения в пользу России?

Во-первых, это не совсем так. Во-вторых, тогда внимание прессы было настолько сильно приковано к болезненной идее, что за победой Трампа стоит Россия, что какие-либо действия в ее пользу были очень рискованными. Но даже в этой ситуации он их совершил: его предвыборной программой руководил Пол Манафорт - человек Олега Дерипаски, который раньше работал с Виктором Януковичем. Советником национальной безопасности был назначен Майкл Флинн - завербованный российский агент, получавший от Путина большие деньги, (доказано, что он получил от России десятки миллионов долларов, и не доказано - что сотни). Госсекретарь Рекс Тиллерсон агентом не был, но всем своим богатством он был обязан России, где владел бизнесом.

Но его как раз в той администрации называли «adult in the room» - т.е. одним из немногих адекватных людей.

Совершенно верно. И эти люди Трампу были подсказаны Кремлем - сам бы он никогда на них свой выбор не остановил.

И тем не менее, все они ушли: Манафорт и Флинн из-за скандала, а Тиллерсон как умный человек, ушел, не дожидаясь, пока какой-нибудь скандал разгорится. Ни один из этих скандалов не был связан с подозрениями в связях с Россией - американцам очень трудно говорить такое о своем президенте - слишком серьезное обвинение.

Российское вмешательство в выборы расследовалось два года, и в итоге доклад по этой теме спецпрокурора Мюллера...

...оказался настолько беззубым (по той же причине), что из него нельзя было понять вообще ничего. Это дало возможность Трампу утверждать, что Мюллер никаких доказательств не нашел (Трамп заявил, что доклад Мюллера оправдал Трампа по всем обвинениям в сотрудничестве с Россией на выборах. - прим. ред.).

В Эстонии агентуры меньше, чем в Латвии

Вы много изучаете спецслужбы. Много ли в Эстонии российских агентов?

Достоверно я этого, конечно, не знаю, но думаю, что меньше, чем в Латвии, и даже меньше, чем в Польше. Из всех стран Балтии самая большая «пятая колонна» в Латвии. Там и пророссийские партии, и пророссийские группировки, и немало пророссийски настроенных людей. В этой среде проще как вербовать агентуру, так и засылать ее туда. В то время как Эстония и Литва - недружелюбные России государства в силу исторической памяти.

А почему в Польше агентов больше?

Польша - исторически абсолютно антирусская страна, ибо Россия в отношении поляков совершила очень-очень много преступлений. Когда я там был в 2015 году, невозможно было встретить русскоговорящего человека - настолько страна была для русских некомфортна.

Но с 2022 года все изменилось из-за притока беженцев. Многие украинцы говорят по-русски, да и немало россиян бежали от войны в Польшу. И каждый раз, когда происходят перемещения больших национальных групп, это создает большие возможности для агентуры (это и к Америке относилось, когда была большая иммиграция из Советского Союза).

Наверняка агенты есть и в Эстонии, но их количество меньше, ибо здесь они должны работать во враждебной Москве атмосфере. Эстонцы начеку, т.к. знают, что от России можно ждать любых подлостей. А вот Польша - страна большая, там много русскоговорящих, и поэтому агенты не бросаются в глаза. А в небольшой стране они сразу заметны.

Трамп изменил все

За какими событиями нужно следить жителям Эстонии, чтобы быть начеку? Что должно произойти, чтобы мы поняли: российская угроза перешла из гипотетической плоскости в реальную?

Мир сильно изменился с приходом Дональда Трампа. Ни Эстония, ни Латвия, ни Литва, ни Финляндия, ни Швеция, ни Польша не смогут в одиночку выдержать российский удар. Не потому что русские солдаты мотивированы или хорошо воюют, а потому что их больше и их командованию абсолютно все равно, сколько людей погибнет по дороге. В этом, как ни парадоксально, сила российской армии.

Ее недооценили даже украинские лидеры. Они не были готовы к тому, что Россия потеряет миллион человек и продолжит вести войну так, словно ничего не случилось. Украинцы изначально предполагали, что, когда Россия увидит, как много людей теряет на войне, она ее прекратит.

Разве это не наивное предположение?

Наивное. Но так считал даже Залужный, в чем сам признался в интервью. Россия готова воевать долго, теряя людей и терпя ущерб (вступление Финляндии и Швеции в НАТО - грандиозное политическое поражение России), нужно в своей стратегии это учитывать.

Но Украину здесь обвинять не в чем - стратегию ей навязали ЕС и США. Например, она не била по территории России (и вообще не сказать, чтобы особенно «била»), потому что ей это запретили делать союзники. А запретили они потому, что установка была: Россия ни в коем случае не должна проиграть в войне.

Почему?

Они опасались, что в таком случае Путин эскалирует войну в ядерную. К тому же, они полагали, что если Россия распадется, это создаст в мире даже больший хаос и большую дестабилизацию, чем если война будет продолжаться. США и ЕС решили, что нужно сделать все, чтобы Украина могла держать удар и не была захвачена, но и балансировать это так, чтобы и Украина не могла сильно продвигаться в сторону своей победы.

Повторю вопрос: за какими событиями стоит следить жителям Эстонии?

До прихода Трампа в Белый дом было общее понимание, что Эстонии, Латвии, Литве или Польше не придется воевать одной - есть НАТО. Теперь же изменена концепция роли альянса, исчезла уверенность в том, что он вообще существует и нападение на одну из стран НАТО по-прежнему считается нападением на всех.

При Байдене пятую статью бы активировали?

100%. Можно спорить, насколько активировали бы и какие реальные действия бы последовали, но формальное задействование пятой статьи точно бы было.

Другой вопрос, что в самом начале полномасштабного вторжения Байден повел себя неправильно. Тогда все были убеждены, что Россия захватит Украину, если не за три дня, то за несколько недель, и на этом фоне Байден заявил следующее: «Мы не отдадим России ни дюйма территории НАТО».

Катастрофически неправильное заявление. Во-первых, оно означало, что Украину захватывать можно. Во-вторых, Байден забыл, что Финляндия и Швеция тогда в НАТО не были (хорошо, что успели быстро туда впрыгнуть).

Что нужно было делать вместо этого?

Как историк я неоднократно проводил мысленный эксперимент: что бы я сделал на месте президента США в 2021-2022 годах, чтобы предотвратить вторжение? Ответ на этот вопрос простой. Включить Украину в НАТО было невозможно - и, будем откровенны, Украина больше других виновата в том, что она не вошла в альянс (ибо долгое время не хотела этого делать, а потом было поздно).

Но была возможность перебросить в Украину войска НАТО под видом учений. Причем проводимых в ответ на российские учения в Беларуси. Чтобы пойти на такой неординарный, резкий шаг, нужна была политическая воля - а ее не оказалось. Быть может, было опасение, что Путин начнет войну в любом случае, и американские солдаты тогда погибнут. Не знаю.

Как на эту переброску отреагировало бы население США?

Исторически сложилось, что население, во-первых, доверяет президенту в вопросах внешней политики, а во-вторых, не имеет в этих вопросах права голоса. Это во внутренней политике президенты стараются заручиться мандатом Конгресса и ориентируются на опросы общественного мнения. А внешнюю могут осуществлять без каких-либо ограничений. Президент разве что войну не имеет права объявить (и то имеет право ее начать - а потом в течение 30 дней заручиться поддержкой Конгресса). Но Джо Байден - не тот человек, за которым была бы замечена политическая воля.

Вы как-то говорили, что Байден чуть ли не больше виноват в нынешней ситуации, чем Трамп.

Нет, он виноват в том, что Трамп пришел к власти. То, что это произошло, - целиком заслуга Демократической партии, которая для избрания Трампа сделала больше, чем сам Трамп.

Что она такого сделала?

Проводила абсолютно безответственную, популистскую и беспредельно либеральную политику. Подыгрывала левому сектору электората под давлением группы активистов этого сектора, которые постоянно толкают Демократическую партию влево, оголяя центр.

Это и создало ту проблему, с которой мы столкнулись. Когда вместо того, чтобы назначить кандидатом в вице-президенты белого мужчину, Байден остановился на небелой женщине, только для того, чтобы подыграть левому сектору.

Другой его катастрофической ошибкой стало, когда при избрании он сказал, что не будет выдвигаться на второй срок из-за возраста, потом в предпоследнюю минуту заявил, что таки выдвигается, а в последнюю минуту - что передумал, и теперь кандидатом будет Камала Харрис (и найти нового кандидата времени уже не было).

Все это сыграло на руку Трампу. Справедливо или нет, но некоторая часть американцев не хотела, чтобы президентом становилась женщина и еще были люди, не желавшие, чтобы этот пост занял небелый человек. Любой белый мужчина эти выборы бы выиграл.

Но все это не мешало Бараку Обаме.

Между ним и Харрис есть большая разница. Обама пробился в президентство сам. Проводил кампанию, был прекрасным оратором, сразу произвел очень серьезное впечатление.

Харрис же стала вице-президентом незаслуженно. Еще до ее назначения Байден сделал заявление, что вице-президентом станет небелая женщина. И дальше выбирал уже из нескольких небелых женщин, что было абсолютно некорректно с его стороны. Это недостаточная квалификация, чтобы стать вице-президентом Соединенных Штатов.

При этом Харрис ничем себя не проявила и была очень непопулярным вице-президентом. Но поскольку Байден до последнего утверждал, что на выборы пойдет он сам, в итоге совершенно не осталось времени, чтобы рассмотреть другого кандидата, и на автомате пошла Харрис. Это никому не понравилось - даже внутри Демократической партии.

Демократы за все это поплатились тем, что Трамп не просто победил на выборах - он их разгромил. Получил больше голосов, выиграл во всех колеблющихся штатах.

Вы недавно начали называть Соединенные Штаты «банановой республикой». Они всегда ею были или в какой-то момент в нее превратились?

До первого срока Трампа никто не понимал, что в Америке практически нет законов. Она защищена не законами, а традициями и неписанными правилами, которые никто не подвергал проверке, потому что этим правилам всегда беспрекословно следовали.

В США прецедентная система: предположим, ты убил человека, мы не знаем, хорошо это или плохо, суд выносит решение, что это плохо, - появляется закон, что убийство - это преступление. Законами становится только то, что проходит через суд. И оказалось, что у нас выработалось очень мало законов, касающихся выборов и политической системы.

Это стало очевидно, когда Трамп первый раз баллотировался в президенты. До него все кандидаты беспрекословно публиковали свои налоговые декларации. А Трамп отказался это делать, сказав, что нет закона, который бы его к этому обязывал. И действительно - оказалось, что такого закона нет! Это была просто традиция, которую до поры до времени никто не нарушал.

Или возьмем слушания в Конгрессе, когда президента допрашивают с пристрастием. Никсон подал в отставку, потому что ему грозил импичмент за Уотергейт. Клинтон чудом избежал импичмента после того, как дал показания в Конгрессе о скандале с Моникой Левински. Трамп же, когда его вызывали в Конгресс в связи с расследованием российского вмешательства в выборы, просто всех послал: «А вы вообще кто такие? Я - президент США, а вы кто? Где написано, что я обязан отвечать на ваши вопросы?» Оказалось, что нигде.

Отягчающим обстоятельством стало и то, что Верховный суд нередко занимал сторону Трампа и вынес решение, что у президента США есть иммунитет во всем, что имеет отношение к компетенции президента на время его правления. Так Америка и стала «банановой республикой». Страной, где ставится вождь, лидер, президент, и он расставляет своих людей на всех уровнях. Они уже принимают решения, исходя из того, что хочет президент.

США на пути к диктатуре?

Нет, главе «банановой республики» совершенно не обязательно становиться диктатором. Он скорее стремится к удовлетворению личных интересов и тому, чтобы править вечно. Поэтому я уверен, что будет сделана попытка оставить Трампа на третий срок. И никто в Америке не удивится, если Верховный суд даст трактовку, которая позволит это сделать. Главное свойство «банановой республики» - это то, что страна оказывается бессильной перед действиями президента.

Демократов часто обвиняют в том, что они бесхребетные и никак Трампу не противостоят.

Сейчас имеет малое значение, насколько «хребетны» демократы: обе палаты в Конгрессе находятся в руках республиканцев, а Трампа поддерживают 43% населения. И это после всех скандалов! Это очень серьезная поддержка, и для Трампа, к сожалению, это является подтверждением того, что он делает все правильно.

А почему так? Произошло отупение народа?

Скорее озверение. Они озверели от тех левых зигзагов, которые я описал. От политкорректности, доведенной до абсурда. От тех либеральных идей, которые в целом правильны, но тоже доведены до абсурда.

Когда большинству населения стало понятно, что именно Демократическая партия доводит либеральные идеи до этого, ответной реакцией стала не просто победа Трампа, а разгром им демократов, от которого они оправятся нескоро, потому что нет никаких признаков того, что демократы проводят анализ своих ошибок, не видно стремления вернуться из левого фланга в центр, где демократы всегда были. Не удивлюсь, если Демократическая партия не сможет восстановить свои позиции на следующих выборах в нижнюю палату в Конгрессе.

Анекдотическое приключение

Ваш самый известный труд - это книга «ФСБ взрывает Россию», которую финансировал Борис Березовский. Расскажите, что это был за человек?

Я бы для начала хотел уточнить про «финансирование». В своей жизни я написал множество книг - и никакого финансирования для них не требовалось. Книга «ФСБ взрывает Россию» - не исключение.

Я начал работать над ней в 2000 году. И когда она уже была почти написана, я связался с Александром Литвиненко и попросил его помочь с работой над книгой.

Ради этого я организовал побег Литвиненко из России. Тот отсидел в тюрьме 11 месяцев и с большим трудом, с помощью адвокатов, вышел. И сразу после этого против него возбудили новое уголовное дело. Понятно было, что его снова посадят, и поэтому Литвиненко легко согласился на мое предложение о побеге (хотя за четыре месяца до этого отказывался).

23 сентября я прилетел в Москву, мы проговорили всю ночь и разработали план побега для Литвиненко и его семьи.

Побег был легкий или это было целое приключение?

Это было анекдотическое приключение. В советское время по портам Черного моря ходил туристический пароходик. Выходил из Сочи, обходил все порты и возвращался. После распада СССР все эти порты уже принадлежали независимым государствам.

Но пароходик-то все еще ходил! И никто на нем не запрашивал заграничных паспортов. Литвиненко об этом знал, и он также знал, что на входе там стоит пограничник, проверяющий внутренние паспорта, и ему каждое утро приносят список лиц, которым запрещено покидать территорию РФ. Т.е. какой-то контроль был, но в слабой форме.

Чтобы войти на борт этого пароходика, нужно было дать взятку (дело обычное). Как думаете, сколько денег нужно положить в паспорт, чтобы эта операция завершилась успешно?

Почему-то хочется назвать смешную сумму в 50 долларов. Наверняка ж больше?

Вот и я так подумал: «Да я бы положил все, что у меня в кармане лежит. Моя жизнь же от этого зависит». А Литвиненко сказал, что это неправильно: в таком случае пограничник поймет, что я какая-то крупная шишка, вызовет начальника, и на этом все закончится. Поэтому Литвиненко положил туда то ли 10, то ли 20 долларов.

Пограничник вынул эти деньги из паспорта и пропустил Литвиненко на борт, не открыв паспорт. Что было абсолютно правильно с его стороны: он не хочет знать, кого пропускает. Если бы он знал, что человек в черном списке, это значит, что пограничник совершает преступление. А так: ну зазевался, бывает, забыл открыть паспорт.

А в чем заключалась ваша помощь?

Литвиненко оказался в Грузии без документов, только с внутренним российским паспортом. Ему нужно было куда-то бежать, и я координировал его дальнейшие действия. Здесь уже помог Березовский: он договорился с Бадри Патаркацишвили, что тот найдет способ сделать Литвиненко грузинский паспорт.

Фальшивый?

В том-то и дело, что настоящий. Через две-три недели паспорт был готов, что позволило Литвиненко улететь в одну из немногих стран, куда с грузинским паспортом можно было въехать безвизово, - Турцию.

Березовский дал свой самолет - и это было очень важно, без него было сложно. На нем Литвиненко вылетел в Турцию, а я - в Малагу, где по согласованному ранее плану меня встретили Марина Литвиненко с сыном. По легенде она туда ездила в двухнедельный отпуск. Но чего она не знала, так это того, что Литвиненко уже находится за границей, а она больше никогда не вернется в Россию.

Когда мы обсуждали план побега, Саша вызвал Марину и сказал: «В какой-то момент тебе позвонит Юра и даст тебе указания. Ты их выполнишь, не задавая ни одного вопроса». Я ей сказал: «Идешь в самое хорошее московское туристическое агентство и покупаешь первую имеющуюся групповую поездку на две недели в любой город Европы». Так она и улетела в Малагу. А моей задачей было лично убедиться в том, что Литвиненко успешно пересек границу (потому что если бы мы связались по телефону, возможен был вариант, что он звонит откуда-то с Лубянки).

Уже в Лондоне мы дописали с Литвиненко книгу, и в августе 2001 года главы из нее вышли в качестве спецвыпуска «Новой газеты». После этого появилась идея сделать документальный фильм по мотивам книги. И вот уже этот фильм финансировал Березовский. Вот такой мой длинный ответ про финансирование.

А теперь дайте короткий - но уже про Березовского.

Незаурядный человек, эталон цинизма и беспринципности. Очень быстро и нестандартно мыслил. Придумывал нестандартные схемы - какие-то из них были ужасными, а какие-то - интересными. Неспособный сосредоточиться и разбегающийся между разными проектами и идеями. Всегда опаздывавший и никого не слушавший. В том числе поэтому он так и сгорел.