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  • 20.05.25, 14:07

Трамп: война в Украине – проблема Европы

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая, сообщил, что не будет вводить новых санкций против России. Он объяснил это тем, что, по его мнению, еще есть шанс на прогресс в вопросе прекращения войны в Украине, передает DW.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Joey Sussman
«Если вы это сделаете (введете санкции против РФ – ред.), вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет», – отметил Трамп. При этом президент США выразил уверенность в том, что после разговора с Путиным последуют существенные изменения. «Задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет», – сказал он во время общения с журналистами в Белом доме.
«Красная линия»
Дональд Трамп предупредил, что может отказаться от посредничества в деле урегулирования конфликта вокруг Украины, если в результате переговоров не будет «существенного прогресса». «Я сказал ему (Путину – ред.): нужно идти дальше. И я также сказал: если я посчитаю, что вы не можете этого сделать, я отойду, потому что ну, что можно сделать», – рассказал Трамп.
Глава Белого дома отметил, что у него есть «красная линия», после которой он решит отказаться от переговоров, но не назвал ее. По его словам, в этом случае США уступят свою роль в урегулировании Европе. Трамп также сказал, что война в Украине изначально должна была оставаться проблемой Европы, и Вашингтону не следовало вмешиваться.
Переговоры о мире
Президент США 19 мая провел третий телефонный разговор с Путиным. По его итогам Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры, добавив, что условия для этого должны согласовать сами стороны, поскольку «они знают детали», которые никто больше не знает.
Путин в свою очередь заявил о готовности работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, в котором будут указаны принципы урегулирования, временные рамки заключения мирного соглашения, а также условия прекращение огня.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил подписание такого меморандума. По его словам, Киев будет ждать от Москвы российский вариант документа и намерен подготовить свою версию. Кроме того, Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность новой встречи всех участников процесса урегулирования в Турции, Швейцарии или Ватикане.
В то же время Зеленский подтвердил еще раз, что Украина не будет выводить войска со своих территорий, чего от нее требует Россия в качестве условия для заключения перемирия. «Если Россия ставит условия выводить наши войска с нашей земли, значит они не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать», – заявил он вечером в понедельник, 19 мая.
По словам президента Украины, его конституционный долг заключается в продолжении обороны страны. «Никаких ультиматумов, никто сдавать свои земли, своих людей, свои дома не будет», – подчеркнул он.
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