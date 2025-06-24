Назад 25.06.25, 08:48 Дефицит инженеров в Ида-Вирумаа обострится по мере роста новой промышленности В этом году Вирумааский колледж Таллиннского технического университета выпустил 95 инженеров - это рекорд для вуза и значительная цифра для Ида-Вирумаа, страдающего нехваткой инженерных кадров. Однако в ближайшие годы дефицит все равно увеличится.

Директор Вирумааского колледжа TalTech Маре Роозилехт показывает роботов в учебном классе.

Foto: Николай Андреев

Вирумааский колледж в этом году окончили специалисты по смарт-системам и прикладным инфотехнологиям, по управлению процессами в машиностроении и энергетике, зеленым энергосистемам и микросетям, инфотехнологиям в бизнесе, устойчивой промышленности и химической технологии - в последней профессии нехватка специалистов наиболее остра, а готовят их только в Кохтла-Ярве.

Директор Вирумааского колледжа Маре Роозилехт рассказала в интервью ДВ, что ни один из выпускников не зарегистрирован в Кассе по безработице. Обучение на бакалавра длится на полгода или год дольше обычного, поскольку студенты проходят практику на предприятиях, и им практически гарантированы рабочие места после выпуска.

Тем не менее, колледж не может готовить столько инженеров, сколько требуется предприятиям региона. Основная причина - после окончания школы юноши и девушки уезжают учиться и работать в другие города и страны.

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Предприятия, с которыми сотрудничает колледж, - это, прежде всего, крупная промышленность Ида-Вирумаа? VKG, Eesti Energia, Aquaphor… Я могу сказать, что на всех крупных местных предприятиях точно работают наши выпускники и даже студенты. Многие предприятия платят им стипендию, а потом студенты идут туда на практику. Все дипломные работы, независимо от того, прикладное это высшее образование или магистратура, связаны с предприятием. Кто уже работает, берет тему у своего предприятия, кто не работает - берет тему оттуда, куда ходил на практику. Всё связано с реальными проблемами предприятия. Но при этом я часто слышу от руководителей крупных предприятий, что инженеров в Ида-Вирумаа не хватает. Есть особые случаи, например, завод магнитов в Нарве - такого производства у нас раньше просто не было. Но почему в остальной промышленности дефицит инженеров до сих пор сохраняется? Смотрите, у нас больше 50% студентов - люди, которые работают. Сейчас стало расти количество молодых студентов, а где-то 3-4 года назад мы даже не открывали дневные группы, потому что молодежь едет учиться в Таллинн или за границу. А предприятия хотят именно тех молодых, которые заканчивают, идут к ним на практику, а потом на работу. А, как я уже говорила, половина наших выпускников уже работают. Сейчас у нас волна предложений от предприятий, которые говорят: "Дайте нам вот этих инженеров, дайте этих, дайте тех". Мы их пересылаем всем нашим выпускникам, но они уже заняты. Сейчас предприятия просто переманивают людей друг у друга. Маре Роозилехт директор Вирумааского колледжа С магнитным заводом у нас тоже очень хорошие отношения, но опять же, если они к нам обращаются “дайте нам работников”, мы можем только первый-второй курс послать к ним на практику, а там уже предприятие может позвать их на работу или предложить стипендию. Сейчас предприятия просто переманивают людей друг у друга. Перекупают? Да, перекупают. Нехватка инженеров очень большая. К сожалению, молодежь не слушает и взрослые не слушают, а я все время говорю, что если у нас здесь учиться, на самом деле, просто стопроцентно гарантировано рабочее место. Потому что через Фонд справедливого перехода сюда приходят еще предприятия, они строятся, им тоже будет не хватать людей. Получается, дефицит будет еще больше, чем сейчас? Горячие новости 20.06.25, 09:06 В Эстонию поставляется рекордное количество газа, возникли подозрения в крупном мошенничестве 22.06.25, 15:25 Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом «Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой» 19.06.25, 16:49 НТД: очереди на восточной границе станут длиннее KM 18.06.25, 19:56 Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

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Дефицит будет ещё больше. Справедливый переход означает, что мы сейчас немного уходим от сланцевой промышленности к какой-то другой. Тем людям, которые освобождаются в сланцевой промышленности, очень важно переобучаться, чтобы найти место на других предприятиях. Здесь мы тоже очень много помогаем, у нас очень много курсов переобучения именно технического направления. Но, знаете, что интересно? Вот открывается у нас курс, начинается регистрация. У нас здесь много людей, которым очень нужна эта специальность. Но регистрируются люди со всей Эстонии! От Ида-Вирумаа максимум человек пять приходит на курс, который для них, в основном, и сделан. Просто очень обидно!

Калле Пирк, руководитель Центра компетенций по сланцу в Вирумааском колледже TalTech, показывает оборудование своего центра.

Foto: Николай Андреев

Проблем тут очень много: или люди думают, что уже пенсия впереди, не хотят переобучаться, или не привыкли все время учиться. А еще проблема в предприятиях. Не все предприятия, так сказать, думают о будущем своих работников. Чтобы прийти на курс, надо взять свободный день. А если люди работают по сменам, то надо переделать графики. Некоторые предприятия говорят: нам подходят эти люди, мы не заинтересованы, чтобы они переобучились и пошли работать в другое место.

С Кассой по безработице мы тоже очень тесно работаем. Действительно, много тех, кто у них на учете, они отправляют к нам на курсы. К сожалению, еще впереди то время, когда многим людям действительно надо будет менять работу, переобучаться, и не хотелось бы, чтобы они уехали в другие места, в другие регионы Эстонии. Мы хотели бы, чтобы они остались здесь.

Люди, которых в будущем будут увольнять из сланцевой отрасли, скорее всего, среднего и старшего возраста?

Может быть. Тем более очень трудно найти работу тем, кому 50 плюс или 60 плюс, но мы все равно все время говорим, что курсы не очень трудные, надо все-таки приходить и переобучаться. Вот сейчас, например, Enefit для своих людей заказывает у нас очень много микроквалификаций по химическим технологиям. Они переобучают группами, где-то по 20-25 человек. И у нас сейчас уже три группы заказали квалификацию по автоматике. То есть, на самом деле, возможностей сейчас очень-очень много.

А переход на обучение на эстонском языке не отменяет краткие русскоязычные курсы, которые сейчас есть?

Дополнительные курсы по повышению квалификации можно давать на русском. А базовое, то есть уровневое образование только на эстонском.

Вы говорили, что думали даже не набирать какие-то группы, но сейчас у вас стало больше молодых студентов. Что изменилось?

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Вот уже два года у нас больше молодежи поступает. Наверное, все-таки информация до них дошла.

Когда мы думали закрывать группы, ситуация была очень четко связана с тем, что было много увольнений и в Viru Keemia Grupp, и в Eesti Energia. Сразу после этого люди перестали поступать. Они читали об этом в газетах или в семьях про это говорили - казалось, что это неперспективно. И мы сразу это заметили, особенно в химической технологии.

По словам Маре Роозилехт, технологов химической промышленности в Эстонии готовят только в Кохтла-Ярве.

Foto: Николай Андреев

Один журналист меня несколько раз спрашивал: "А что же вы будете делать, когда закроют сланцевую индустрию?” Я всегда говорила: "У нас все специальности - инженерные, если закрывают сланцевую промышленность, то автоматики, механики, даже энергетики нужны в разных отраслях. Вообще везде нужны”. Например, недавно я встречалась с руководителем Нарвской больницы, и он сказал, что им уже больше половины работников нужны с инженерным образованием, потому что для всей техники, которая к ним придет, нужны инженеры.

Как вы сами говорили, с молодежью дело еще и в том, что они переезжают учиться в другое место и в итоге переезжают насовсем.

Вот в этом и проблема: они едут учиться за границу, там остаются, женятся или выходят замуж… и пропадают. На самом деле, это неплохо. Мне кажется ненормально, когда люди рождаются и умирают в одном месте, даже не выезжая. Но как сейчас - тоже ненормально. Они должны уезжать, но мы хотим, чтобы они возвращались.

И мы хотим привлекать молодежь из других уездов. Например, в Южной Эстонии, наверное, нет таких хороших рабочих мест с такой зарплатой - на наших предприятиях зарплата выше среднего по стране.

Местная промышленность сейчас меняется из-за зеленого перехода и благодаря Фонду справедливого перехода. Но есть и общемировые тренды - искусственный интеллект, роботизация. Как вы думаете, какие специальности будут востребованы через 5-10 лет? Грубо говоря, куда поступать выпускнику 12-го класса, чтобы он был востребован на рынке труда через пять лет?

Конечно, можно думать, что я так говорю именно потому, что у нас инженерные специальности… Но я на полном серьезе говорю, что инженеры нужны всегда. Потому что, даже если какую-то инженерную работу, какие-то расчёты, схемы искусственный интеллект может сделать за инженера, логическое мышление, понимание, правильно или неправильно вообще сделаны расчёты - это всё, на самом деле, должен делать инженер. Я всем молодым людям посоветовала бы первое образование получить техническое, а потом уже можно идти учиться в любую область. Очень многие молодые люди боятся математики, физики и думают: пойду куда-то, где их нет. Но не надо бояться, все университеты, особенно мы, делаем очень много дополнительных курсов, если они нужны. И, на самом деле, после технического образования можно изучать, что угодно. А если ты изучал что-то другое пять или десять лет, после этого вернуться к техническому образованию уже намного труднее.

Критическое мышление, логическое мышление, желание сделать что-то новое, работа в команде, разные социальные навыки - вот самые важные знания и умения, что будут нужны и в будущем. Когда мы спрашиваем у предприятий, какие специалисты им нужны, что они должны уметь, нам отвечают: давайте им базовые инженерные знания, а мы сами их научим именно тем технологиям, что у нас есть.

Мы не можем готовить специалистов, которые сразу подойдут любому предприятию, вот поэтому нужно именно базовое инженерное образование и потом - практика. И на социальные навыки надо обращать больше внимания, чтобы уметь руководить проектами или людьми, работать в команде, критически думать и использовать искусственный интеллект просто как инструмент. Вот это и будет нужно через пять лет - инженерные знания и социальные навыки.