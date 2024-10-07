Назад 08.10.24, 07:00 На переобучение работников в Ида-Вирумаа почти распределили 25 миллионов Фонд справедливого перехода распределен уже на 70,6%, в том числе 21,7 млн евро из предусмотренных 25 млн уже ушли на увеличение обучения без отрыва от производства и на открытие новых специальностей в высшем и профессиональном образовании. Ещё 9,3 млн на эти цели добавило государство.

Нарвский колледж ТУ получит из Фонда справедливого перехода финансирование, чтобы обучать студентов ИТ-технологиям и цифровым решениям в предпринимательстве. Foto: Николай Андреев

Аннели Луйк из Департамента по делам молодежи и образования сообщила, что в начавшемся учебном году будут будут запущены все запланированные в рамках ухода от сланцевой промышленности программы профобразования, бакалавриата и магистратуры.

“Осенью этого года в Ида-Вирумааском центре профессионального образования открылось обучение по учебной программе «Оператор токарного станка с ЧПУ», а остальные учебные программы будут приняты зимой 2025 года”, - добавила она.

Позже в центре профобразования появятся специальности по работе с фрезерным ЧПУ-станком, а также специальности мехатроник, автоматик зданий и техник по обслуживанию солнечных электростанций. Все эти специальности не для тех, кто учится с нуля, а для продолжающих свое образование в этих сферах.

По словам координатора справедливого перехода в Минфине Ивана Сергеева, все деньги из фонда на профобразование получил Ида-Вируский центр профобразования, учебные центры которого работают в Нарве, Силламяэ и Йыхви.

Выделенные из фонда средства на высшее образование получат Вирумааский колледж TalTech в Йыхви, Нарвский колледж Тартуского университета и Таллиннская высшая техническая школа, которая также организует обучение в Ида-Вирумаа.

TalTech будет преподавать три специальности в магистратуре (устойчивая промышленность, устойчивые химические технологии и зеленые энергетические технологии) и еще четыре на уровне бакалавриата или прикладного высшего образования (химические технологии, управление в сфере машиностроения и энергетических технологий, «умные» системы и прикладные информационные технологии, устойчивое предпринимательство и экономика замкнутого цикла).

НКТУ будет учить предпринимательству и цифровым решениям, а также развитию ИТ-систем.

Таллиннская высшая техническая школа начнет преподавать в Ида-Вирумаа социальную работу.

Иван Сергеев рассказал ДВ, что запланированы также краткосрочные курсы по различным темам, которые выбирала комиссия при Минобразования, куда входят профсоюзы, Ида-Вируский центр предпринимательства, местный союз самоуправления и представители предприятий. Темы курсов связаны не только с “зеленым” производством, но и со старыми профессиями, в которых заняты много ида-вирусцев, с туризмом, с творческой индустрией.

Почти половина краткосрочных курсов, финансируемых Фондом справедливого перехода, будет проводиться на русском языке, но обязательно включать изучение профессиональной терминологии на эстонском.

Планируется, что через различные образовательные программы, курсы повышения квалификации и тренинги должны до 2029 года пройти не менее 10 500 учащихся, подавляющее большинство из них - именно через краткосрочные курсы.

По словам Аннели Луйк, информацию в всех подобных бесплатных курсах можно найти на Образовательном портале , и здесь не только курсы, финансируемые из Фонда справедливого перехода. На этом же сайте можно узнать, как на них записаться.

Аннели Луйк сообщила, что приоритетной целевой группой для всех открывающихся программ обучения и курсов является население Ида-Вирумаа трудоспособного возраста и рабочая сила, покидающая сланцевый сектор. Но учебные программы высшего образования открыты и для выпускников гимназий.

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